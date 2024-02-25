Yetenek yarışması onu bir gecede yıldız yaptı... Albümleri milyonlar sattı, serveti kıskandırdı... Ama o hiç değişmedi: Ben sadece şarkı söylemeyi seviyorum

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Sadece eleme turunda sergilediği inanılmaz performansın videosu bile milyonlarca kez izlenmişti. Bir gün adının tüm dünya tarafından duyulacağından habersiz olan Susan Boyle, Britain's Got Talent programında boy gösterdiğinde 47 yaşındaydı…

ELEME TURUNDA SAHNEYE ÇIKTI HERKESİ ŞOKE ETTİ

Elemeler için sahneye çıkan Susan Boyle, İngiltere’nin en sevilen ünlülerinden Amanda Holden, Piers Morgan ve Simon Cowell’in karşısına çıktığından olacakları kimse tahmin edememişti.

Boyle, Sefiller müzikalinin sevilen şarkısı “I Dreamed a Dream"i söylemeye başladığında jüriyle birlikte salondaki tüm izleyiciler ve ekran başındakiler kulaklarına inanamadı.

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Profesyonel bir operacı gibi şarkı söyleyen Susan Boyle sesinin gücü ve güzelliğiyle tek gecede dünya çapında bir şöhrete dönüştü. Tek gecede şöhret olan ve hikâyesi artık bir şehir efsane gibi anlatılan Susan Boyle...

İZLENME REKORLARI KIRMIŞTI. TEK GECEDE DÜNYA ÇAPINDA ŞÖHRET OLDU

Programın kaydı YouTube yüklendi ve Boyle’un performansı izlenme rekorları kırdı. Muhteşem sesiyle yarışmanın jürisini de çok etkileyen Boyle Britain's Got Talent’ı ikinci sırada tamamladı.

Ve hiç beklenmedik şekilde 50 yaşına merdiven dayayan bu kimselerin daha önce adını duymadığı büyük yetenek bir anda bir yıldıza dönüştü.

Yarışmada seslendirdiği şarkıyla aynı adı taşıyan bir albüm yayınlayan Susan Boyle yıl tüm listeleri altüst ederek rekorlara imza attı.





ALBÜMLERİ MİLYONLAR SATTI: SADECE ÜNLÜ DEĞİL ZENGİN DE OLDU

Albüm dünya çapında 10 milyondan fazla kopya satarak 21. yüzyılın en çok satan albümlerinden biri oldu. Bu inanılmaz başarının ardından da ünü İngiltere’yi aşıp ABD’ye de ulaştı.

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Şansını burada da deneyen Boyle bu kez America’s Got Talent’ta yarıştı. Albümü ABD listelerinde de bir numara tırmandı. İskoçyalı yıldız bu büyük başarılarının ardından 2021’de Kraliçe Elizabeth’in tahta çıkışının 60. yılının kutlandığı “Elmas Jübile Töreni” için Windsor Kalesi'nde bile şarkı söyledi.

Susan Boyle ilk şöhrete kavuştuğu dönemlerde kendini “tuhaf” olarak anlatmıştı. Görüntüsü yüzünden hep okulda zorbalığa uğradığını söyleyen yıldız isim annesi kendisine hamileyken beynine oksijen gitmediğine inanıyordu. 2013 yılında ise otizm spektrumunda yer aldığı, Asperger sendromu taşıdığı ve IQ’sunun normalin çok üzerinde olduğu ortaya çıkacaktı.

Boyle bugüne kadar The Gift ve A Wonderful World adlı iki Noel albümü de dahil olmak üzere sekiz albüm yayımladı. Ünlü şarkıcı 2019'da şov dünyasındaki onuncu yılını Ten adlı bir derleme albüm ve bir turne ile kutladı.

ONUN GİBİ KISA SÜREDE ŞÖHRET OLANLAR SİLİNİP GİTTİ AMA O HİÇ DEĞİŞMEDİ

Daha önce Susan Boyle gibi yetenek yarışmalarında ünlenen nice isimler hayatlarının geri kalanında bu şöhreti kaldıramayıp kötü dönemlerden geçse de Boyle için hayat ünlü olmadan önce nasıl yaşıyorsa öyle devam etti.

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Susan Boyle kazandığı şöhrete ve servete rağmen hiç değişmedi, hayatını da eskiden olduğu gibi yaşamaya devam etti

Susan Boyle Nisan 2022'de felç geçirdi, neyse ki kısa sürede sağlığına kavuştu ve yeniden şarkı söylemeye başladı. Boyle, hayatının büyük bir kısmını yalnız geçirdikten sonra 2014’te ilk kez bir erkek arkadaşı olduğunu açıklamıştı.

Bu konuda ketum davranan Boyle sevgilisinin kendisiyle aynı yaşlarda bir doktor olduğunu söylemekle yetinip konuyu kapattı.

DUDAK UÇUKLATAN BİR SERVETİ VAR AMA ESKİSİ GİBİ YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Yetenek yarışması ve sonrasında gelen müzik kariyeri onu sadece ünlü yapmakla kalmadı. Aynı zamanda büyük bir servete kavuşmasını da sağladı. Dar gelirli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen bu büyük yetenek, hayatının ilerleyen döneminde gelen şöhretle birlikte 45 milyon dolarlık bir servetin de sahibi olmuştu.

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Ünü onu hiç değiştirmedi. Susan Boyle hâlâ mütevazi yaşantısını sürdürüyor. Ve “En çok orada mutlu oluyorum” dediği sahnelere çıkmaya da devam ediyor

“BENİ DİNLERKEN MUTLU OLSUNLAR YETER”

Şarkı söylemek dışında ne ünle ne de para pulla pek ilgisi olmayan Boyle "Seyirciyi mutlu etmekten büyük keyif alıyorum. Kariyerim hiçbir zaman para kazanmak ya da listelerde yer almakla ilgili olmadı, sadece sahnede olmayı ve şarkı söylemeyi seviyorum" diyor.

Şöhretiyle nasıl başa çıktığı sorulunca da evdeyken "sıradan bir Susan Boyle" olduğunu ve asla "diva olmak" istemediğini söylüyor.