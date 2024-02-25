Doğum yaparken neredeyse canından oluyordu… Aradan iki yıl geçti ancak hala hastanelerden kurtulamadı

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Nişanlısı Ryan Libbey'le Leo adını verdikleri bir oğulları olan çiftin yüzleri sağlık sorunları yüzünden bir türlü gülmek bilmedi.

Louise Thompson, 23 Aralık 2021'de oğlunu doğurduktan sonra ölümden dönmüş günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti.

Louise Thompson annelik sevincini bile yaşayamadan yoğun bakıma kaldırılmış, haftalarca hayata tutunmaya çalışmıştı... Ünlü oyuncu son haftalarda yine bozulan sağlığı yüzünden zor günler geçiriyor

Ünlü oyuncu ölümden döndükten sonra yeni doğan oğluna ve evine kavuştu. Ancak taze anne iki yaşındaki oğlu Leo'yu travmatik bir doğumun ardından dünyaya getirdiğinden beri sürekli hastaneye girip çıkıyor ve travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor.

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Thompson ve Libbey, ünlü oyuncu nihayet sağlığına kavuştuktan sonra 2,5 yaşındaki oğulları leo’yla birlikte yeniden mutlu bir tablo çizmeye başlamıştı.

Louise kısa bir süre önce oğlu ve nişanlısı Ryan Libbey ile Antigua'da mutlu bir aile tatili yapmış ve bu kaçamağın tatlı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyordu.

İşte ne olduysa o tatilden dönüşte oldu. Ülseratif kolite yakalanan Louise Thompson kendi deyimiyle “bardak bardak” kan kaybettikten sonra iki hafta hastanede kaldı.

Louise Thompson'ın hayatı mutlu aile tatilinden dönüşte yeniden kâbusa döndü

İki hafta sonra hastaneden çıkabilen ünlü oyuncu bir kez daha acil şekilde hastaneye kaldırıldı. Thompson’un 48 saat boyunca dinmeyen ağrılar çektiğini söyleyen nişanlısı Ryan Libbey ünlü oyuncunun bir hafta içinde üçüncü kez hastaneye geri dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

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Arabanın arka koltuğunda birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Libbey “Bu küçük savaşçı iyi gidiyor, ancak son 48 saat içinde ağrıları arttı” yazdı.

Travma sonrası stres bozukluğu, beklenmedik şekilde ortaya çıkan, insanları derin bir korku, endişe ve çaresizliğe iten ruhsal bir rahatsızlıktır. Bu duruma; deprem, sel, yangın gibi doğal afetler veya trafik kazaları, savaş ve şiddet eylemleri sebep olabileceği gibi kişinin kendi hayatında yaşadığı büyük travmalar da yol açabilir

Doktorlar Louise Thompson’a ultrason ve MR çekerek neden hiç dinmeyen ağrılar çektiğini bulmaya çalışıyor.

Louise Thompson, 28 Ocak'ta, küçük Leo ile çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir dizi paylaşım yapmış ve bu fotoğrafların yanına “Hiçbir şey sonsuza kadar sürmediği için aradaki o kusurlu anlara yaslanmayı ve minnettar olmayı öğrenmek” hakkında duygusal bir başlık yazmıştı.

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Thompson, Leo'yu karşıladıktan bir süre sonra travmatik doğum sırasında kendisinin ve oğlunun neredeyse öldüğünü açıklayarak hayranlarını şoke etmişti.

Louise paylaşımında “5 hafta önce güzel oğlum Leo-Hunter Libbey'i dünyaya getirdim. Ne yazık ki ikimiz için de kolay bir başlangıç olmadı. Birimiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, diğerimiz ise yoğun bakım ünitesinde kaldı” demişti.

Louise Thompson ve Ryan Libbey aynı reality şovda yer aldıklarında tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı, ilişkilerinde 8 yılı deviren çift 2018'de nişanlandı

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Leo hayata kolayca tutundu ancak Louise Thompson haftalarca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Ünlü oyuncu Leo'nun hızla iyileştiğini söylemiş ancak "Ölümle iki kez dans etmek dünyaya yepyeni bir bakış açısı getiriyor” demişti.