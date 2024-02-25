Ölüme bile meydan okudu ama aşktan yana yüzü bir türlü gülmedi… Artık bekar ve özgür: O sevgililer hiç olmasaymış da olurmuş!

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MEME KANSERİNİ YENDİ AMA ANNELİK HAYELLERİ YARIM KALDI

Ünlü şarkıcıya 2005 yılında Showgirl dünya turnesinin ortasındayken meme kanseri teşhisi konmuştu. Tüm konserlerini yarıda bırakan Kylie Minogue kısmi mastektomi, radyasyon ve kemoterapi seanslarının ardından ertesi yıl tamamen iyileşti. Ancak 18 yıl önce geride kalan bu kâbus dolu günler ünlü şarkıcının hayatında derin bir iz bıraktı.

Kylie Minogue'nun meme kanserine yakalanması ve geçirdii zorlu mücadele onun annelik hayellerini de rafa kaldırmasına neden olmuştu

Yaşamını yeni baştan kuran ve adeta yeniden doğan Kylie Minogue, artık 55 yaşında olfunluk günlerinin keyfini sürüyor. Bir yandan da 2023’te çıkardığı ve listelerde fırtınalar estiren son albümünün başarısını kutlamaya devam ediyor.

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ARTIK BEKAR, ÖZGÜR VE MUTLU

Müzik dünyasının gelmiş geçmiş en güzel ve seksi yıldızlarından sayılan ünlü şarkıcının deyim yerindeyse bahtı kendisi kadar güzel olmadı. Pop yıldızı kariyeri boyunca aşk hakkında şarkılar söyledi ancak artık “bu konuda ne bildiğinden emin olmadığını” söyledi.

"Bekârım ve bu özgürlüğün tadını çıkarıyorum. Bence şu anda diğer zamanlarda yapabileceğimizden daha farklı seçimler yapabiliriz. Sakın korkmayın... Ben korktum, kesinlikle” diyen Kylie Minogue, Sevgililer Günü’nü de yalnız geçirmiş ve yatak odasında çektiği selfie’leri paylaşmıştı.

"BU ADAMLAR HAYATIMA HİÇ GİRMESEYDİ DE OLURDU"

Bekârlıkla gelen özgürlükten memnun olduğunu ve kendini bu şekilde çok rahat hissettiğini söyleyen Minogue’nun aşktan yana yüzü hiç gülmedi.

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Hayatına giren herkesten bir şeyler öğrendiğini kabul eden pop divası yine de manidar açıklamalar yaptığı son röportajında “Bazı aşkları neden yaşadım, bazı sevgililerim hayatıma neden girdi diye düşünüyorum. Olmasalardı da çok iyi olabilecek sevgililerim oldu” diyerek geçmişte kalbini kıran ünlü isimlere sitem dolu bir mesaj yollamayı da ihmal etmedi.

Ünlü model James Gooding de (solda), İgiliz aktör Joshua Sasse de ünlü şarkıcıyı aldatıp kalbini kırmıştı

Kylie'nin bilinen en son aşkı, dergi şefi Paul Solomons ile 2023 yılında sona eren beş yıllık ilişkisiydi. Ünlü şarkıcı bundan önce de ilk kez 2015'in sonlarında tanıştığı İngiliz aktör Joshua Sasse ile bir ilişki yaşıyordu.

VEFALI AŞIK

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Çift sadece altı ay sonra nişanlandı ancak 2017'de ayrıldıklarını açıkladılar. Evliliğe yürüyen bu ilişki Joshua Sasse’nin Kylie Minogue’yu aldatmasıyla sonlandı. Yıldız oyuncu 2003-2008 yılları arasında Fransız film yıldızı Olivier Martinez ile birlikte olmuştu. Martinez belki de yıldız şarkıcının en “vafalı” aşkıydı.

Olivier Martinez, ünlü şarkıcının en vefalı sevgilisiydi... Kylie Minogue'nun kanserle mücadele ettiği dönemde hayatında olan Fransız yıldız ona en büyük desteği verenlerden olmuştu

Göğüs kanseriyle mücadele ederken ünlü şarkıcının en büyük desteği olan Martinez’in Kylie Minogue’yu aldattığı söylendi ancak eski çift bu iddiaları yalanladı ve ayrıldıktan sonra da hep dost kaldılar.

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ALDATILDI, TERK EDİLDİ, EN SONUNDA AŞKA TÖVBE ETTİ

Kylie'nin en unutulmaz ilişkilerinden biri de 2000-2003 yılları arasında üç yıl boyunca birlikte olduğu model James Gooding ile yaşadığı aşktı. Ünlü modelin Kylie Minogue’yu Sophie Dahl ile aldattığı söyleniyordu.

Ünlü şarkıcı bu ilişki bittikten sonra verdiği röportajlardan birinde James Gooding’i kendine takıntılı, hiç arkadaşı olmayan bir kontrol manyağı olarak damgaladı. Üstelik onun uyuşturucu kullanmadan duramayan bir bağımlı olduğunu da söyledi.

Dönemin iki ünlü müzik yıldızı Kylie Minogue ve Michael Hutchence'ın yaşadığı aşk çok ilgi görmüştü ancak bu ilişki de uzun ömürlü olmadı ve ihanetle sonuçlandı

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ESKİ AŞKINI ANARKEN HÂLÂ GÖZYAŞI DÖKÜYOR

Kylie, kariyerinin ilk dönemlerinde, 1980'lerin sonunda, Avustralyalı rock yıldızı Michael Hutchence ile 18 ay süren fırtınalı bir aşk yaşadı. Hutchence daha sonra model Helena Christensen ile kaçtı ve Kylie daha sonra kısa süren ilişkilerinin onu en mükemmel şekilde 'yozlaştırdığını' itiraf etti.

Kylie Minogue her şeye rağmen Michael Hutchence'ı anarken gözyaşlarına engel olamıyor

Michael Hutchence, 22 Kasım 1997’de kaldığı otel odasında ölü bulunmuş, ünlü yıldızın intihar ettiği ortaya çıkmıştı. Sadece 37 yaşında hayatına son veren eski aşkı için en çok göz yaşı dökenlerden biri de Kylie Minogue olmuştu.