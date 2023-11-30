Ünlü oyuncu ne iş yapıyorsun sorusuna fena sinirlendi… ‘Anneliğim size yeterli gelmedi galiba!’

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Yani aslında sosyal medyada var olmak ünlüler için daha da ünlenmenin, görünür olmanın en kolay yolu ama bir yandan da onları sayısız kullanıcıyla karşı karşıya getiriyor. Çoğunlukla hayranlarından güzel sözler duyan ünlüler bazen de trol saldırılarının hedefi oluyor.

Rol aldığı Made In Chelsea adlı yapımla ünlenen 33 yaşındaki ünlü oyuncu Louise Thompson da bu durumun son kurbanlarından oldu. Ünlü oyuncu kendisinin ve 33 yaşındaki nişanlısı Ryan Libbey'in ne iş yaptığını soran acımasız yorumu gördükten sonra kendisini “hakarete uğramış” hissettiğini söyledi.

Instagram hesabından “Dün komik bir yorum aldım. Birisi fotoğrafımın altına beni ve Ryan'ı suçlayıcı bir tonla ne iş yaptığımızı sordu ve ben bunu oldukça aşağılayıcı buldum.” yazan oyuncu "Anne olmanın kendi başına yeterli olduğunu düşünüyorum. Her neyse, burada kendimi haklı çıkarmam gerekmiyor ama birçoğunuz bazı şeyler yaptığımı biliyorsunuz” diyerek kendini savundu.

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Louise Thompson’ın bu ayın başında iki yaşına basan Leo adında bir oğlu var. Ünlü oyuncu doğumda büyük bir tehlike atlatmış, neredeyse canından olacakken bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Yaşadığı korkunç günlerin ardından iyileşen Thompson, oğlu da kendi de toparlandıktan sonra işlerine geri döndü.

Bir televizyon yıldızı olduktan sonra birçok başarılı projeyle iş kadınlığına da soyunan Louise Thompson, kendisine yöneltilen soruya çok sinirlendi

Reality yıldızı kendisine saldıran trollere, The Turtle Method adlı bir fitness platformunun yanı sıra başarılı bir iş uygulamasına da sahip olduğunu söyledi. Louise videonun altına şu notu düştü: “Pazar günkü yazımın altına bırakılan bir yorumdan dolayı özellikle hakarete uğradım ama suçlunun o zamandan beri bunu kaldırdığını görebiliyorum”.

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Louise Thompson, 15 yıla yakındır televizyonlarda yayınlanan birçok reality şov ve ünlülerin boy gösterdiği yarışma programlarıyla ünlendi. Thompson 2012 yılında Pocket London adlı moda şirketinin kurucularından biri oldu. Ünlü oyuncu Live Like Louise adlı bir fitness web sitesi kurdu ve Temmuz 2017 ve Ağustos 2018'de olmak üzere iki kez Women's Health dergisinin kapağında yer aldı.

Louise Thompson ve nişanlısı Ryan Libbey, birlikte kamera karşısına geçtikleri Made In Chelsea adlı yapımda tanışıp sevgili olmuşlardı. Çiftin oğlu kısa süre önce 2 yaşına bastı. Sosyal medyayı aktif kullansa da daha önce doğum sonrası halini paylaşmaktan kaçınan Louise Thompson annelik paylaşımlarında zorlanıyordu.

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Bunun ardındaysa acı bir gerçek var: Ünlü yıldız doğum yaptıktan sonra geçirdiği komplikasyonlar sonucu yoğun bakıma kaldırılmış ve 5 hafta boyunca yaşam mücadelesi vermişti. Hayatının en mutlu anında ölümün kıyısından dönen Louise Thompson için doğum ve sonrasındaki süreç çok daha zor geçti. Hastaneden çıktıktan sonra bebeğini kucağına alabilen oyuncu hem anneliğe hem de yeni doğan oğluna alışmakta çok zorluk çekti.

Thompson, doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlardan sonra ölüm tehlikesi atlatmış, haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti

Louise Thompson ise bu depresyonla birlikte ölümün kıyısın gelmiş olmanın yarattığı sorunları uzun süre yaşamak zorunda kaldı. Travma sonrası stres bozukluğu adı verilen bir sendrom yaşayan güzel yıldız bir yandan oğlu Leo’yu büyütürken bir yandan da yoğun anksiyete yaşamaya devam etti.

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Instagram paylaşımlarına “Sanırım artık hayatımın yeni sayfalarını açmaya başlayabilirim” diye başlayan Thompson geçen ay Yunanistan'da geçirdiği tatilden fotoğraflar paylaşırken, vücudunun doğum sonrası yolculuğunu paylaşmaya ancak şimdi hazır hissettiğini itiraf etti ve “Bugünlerde sayfamda böyle resimleri nadiren paylaşıyorum doğumdan sonra kendi bedenimle ilgili hislerimin son 2 yılda nasıl değiştiği hakkında çok şey yazdım ama henüz paylaşmak için doğru zamanı bulamadım.” demişti.