Yedi çocuklu ünlü çift hep birlikte sokağa çıktı, gören şaşkına döndü: Tam bir çeteye benzedik!

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65 yaşındaki Baldwin 2012’de yoga eğitmeni Hilaria Baldwin’le evlenmişti. Çiftin 11 yıllık evliliği boyunca tam 7 çocuğu oldu. Kim Basinger’la olan evliliğinden de Ireland Baldwin adında bir kızı olan Alec Baldwin, kendisi son kez baba olduğunda doğum yapan kızı sayesinde babalık ve dedelik heyecanını da aynı anda tatmıştı.

Alec Baldwin ikinci eşi Hilaria Baldwin'le 2012'de evlenmişti... İlk çocuklarını 2013'te kucaklarına alan çift 10 yıl içinde tam 6 çocuk daha yaptı

Hatta Alec Baldwin de kızı Ireland da bu konuyla ilgili sürekli olarak sorulara maruz kalmış; ilerleyen yaşına rağmen genç eşinden sürekli çocuk sahibi olması eleştirilen babasıyla ilgili olarak mikrofon uzatılan Ireland Baldwin “Babamın özel hayatı beni ilgilendirmez” diyerek konuyu kapatmıştı.

Film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i kaza sonucu vurarak ölümüne yol açan Alec Baldwin için son birkaç yıl zor geçti... Usta oyuncu bu kâbus gibi günlerde en büyük desteğinin kalabalık ailesi olduğunu söylemişti

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Çiftin 10 yaşında Carmen, 8 yaşında Rafael, 6 yaşında Leonardo, 5 yaşındaki Romeo, ikisi de 2 yaşında olan Eduardo ve Lucia ve on bir aylık Ilaria adında toplam 7 çocuğu var. Bu arada çiftin 2 yaşındaki kızı Lucia taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelmişti.

2019’da arka arkaya 2 kez düşük yapan Hilaria Baldwin bir çocuk daha isteyince tekrar düşük yapma korkusuyla taşıyıcı anne kullandı. Ancak Hilaria Baldwin Lucia doğmadan önce yeniden hamile kaldı ve en küçük kızı Ilaria’yı Lucia aileye katıldıktan 5 ay sonra doğurdu.

6 kez üst üste doğum yapan, üstelik 6’sında da normal doğum yapan Hilaria Baldwin hem bu büyük aileyi çekip çevirmesiyle hem de hâlâ genç kız fiziğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Alec ve Hilaria Baldwin çifti, aralarındaki 26 yaşlık fark yüzünden de sık sık bu konuda eleştiri ve yorumlara maruz kalmaya devam ediyor.

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Gözden Kaçmasın Hollywood yıldızı kocası yanlışlıkla katil olmuştu... Hilaria Baldwin geçirdiği zor günleri ve 7 çocuklu hayatını anlattı Haberi görüntüle

Bu kadar kalabalık bir aileye sahip olmak çok zor olsa da ünlü anne 3. çocuktan sonra evdeki kaos ortamına alıştıklarını ve tüm çocuklarının bakımını ve ev işlerini kolayla üstlenmek konusunda pratik hale geldiğini söylemişti.

Ünlü çift 7 çocuklarını bir araya getirip fotoğraf çekmekte zorlandıklarını söylemişlerdi: Geçtiğimiz gün tüm aile New York'ta gezintiye çıkan çifti görenler şaşkına döndü ve Baldwin'lerle fotoğraf çekildi

Evdeki bu mutlu kalabalığı sık sık Instagram hesaplarından paylaşan Alec ve Hilaria Baldwin çifti yine de fotoğraf çekmek konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylemişlerdi. Hepsi 10 yaş ve altında olan 7 çocuğu düzgün bir fotoğraf çekebilmek için bir araya getirmek gerçekten de zor olsa gerek.

Hilaria Baldwin'in bu kadar çok ve üst üste doğum yapmasına rağmen hâlâ genç kız fiziğine sahip olması da yoga eğitmenliğinden geliyor olsa gerek... Ünlü isim bir yandan çocuklarını okula getirip götürüp, bir yandan da kuaförde en küçük kızını emzirirken kırmızı halı yazılığı yaptığını anlatmıştı

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Geçtiğimiz gün New York sokaklarında gezintiye çıkan Alec ve Hilaria Baldwin yanlarına 7 çocuklarının hepsini alarak aslında büyük bir cesaret örneği gösterdiler denebilir. Kimi bebek arabasında kimiyse anne ve babalarının yanında dolaşan çocukları görenler de ünlü çiftle sohbet edip fotoğraf çektirdiler.

Hilaria Baldwin bu tatil fotoğrafını "Kimse aynı yere bakmıyor ama yine de çok güzel bir fotoğraf" diyerek paylaşmıştı

Fotoğrafı “New York çeteleri” mesajıyla paylaşan Alec Baldwin’e takipçileri de soru yağdırdı. Kimileri bu kadar çok çocuğun çamaşırlarını yıkamakla nasıl baş ettiklerini kimleriyse hep birlikte sokağa çıktıklarında çocukları kaybetmemek için ne yaptıklarını soruyordu.

Alec Baldwin bu fotoğrafı "New York çeteleri" diyerek paylaştı: Hilaria Baldwin 7 çocuktan sonra dur dediklerini ancak yine de bu konuda kesin kararlı olmadıklarını söyleyerek başka çocuklar için kapıyı açık bırakmıştı

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Çift aslında 5. çocuklarının doğumundan sonra artık daha fazla çocuk yapmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın ardından aileye 2 çocuk daha katıldı. 7. çocuğunu doğurduktan sonra “Artık bu konuda pilim bitmiş gibi hissediyorum” diyen Hilaria Baldwin bir yandan da “Söz konusu olan Alec ve ben olduğumuzda bu işler hiç belli olmaz, bir sürpriz daha olabilir” diyerek bu büyük ailenin biraz daha büyümesi konusunda kapıyı açık bırakmıştı.