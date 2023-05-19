8 çocuklu Alec Baldwin dede oldu: En küçük çocuğu torunundan sadece 7 ay büyük!

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Baldwin ailesi Hollywood’da toptan demir atmışa benzemiyor mu? Alec, Daniel, William ve Stephen kardeşlerin hepsi oyuncu, Alec Baldwin’se bu ailenin en kayda değer kariyerini yapan isim olarak öne çıkıyor. Ancak diğer üç Baldwin kardeş de 80’lerin başından beri sektörde kendine isim edinmiş başarılı aktörler.

Ailenin bu dört kardeşten sonra gelen nesli de gösteri dünyasına attıkları temelleri sağlamlaştırmaya devam ediyor. Stephen Baldwin’in model kızı Hailey Baldwin, Justin Bieber’la evlenip bir de üzerine kozmetik şirketi sahibi bir iş kadınına dönüşerek ününü ve servetini her geçen gün artırıyor.

Alec Baldwin'in giderek büyüyen ailesine son bir yıl içinde bir kız bebek bir de kız torun katılmış oldu

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Ailenin ağır topu Alec Baldwin’in, bir başka Hollywood yıldızı Kim Basinger’dan olan kızı, 27 yaşındaki Ireland Baldwin de yetişkinliğe adım atar atmaz ailesi sayesinde sektöre kolayca girmiş ve adını bir model olarak duyurmayı başarmıştı. Ireland, anne ve babasından aldığı oyunculuk genlerinin durumunu değerlendirmek için bir iki filmde kamera karşısına da geçti.

Ireland Baldwin, 2022’nin sonunda hamile olduğu müjdesini vererek Baldwin ailesine sevinç getirmişti. André Allen Anjos olarak da bilinen 37 yaşındaki müzisyen RAC'le 1 yıldan fazladır birlikte olan güzel model nasıl ki hamilelik haberini sosyal medyadan verdiyse, doğum yaptığını da bu yolla duyurdu. Ireland Baldwin ve RAC çiftinin “Holland” adını verdikleri bir kızları oldu.

Hamilelik haberini sosyal medyadan veren Irland Baldwin elbette ki hamilelik sürecini de bol bol fotoğraflayıp hayranlarıyla paylaştı

Sevgilisiyle birlikte, hastane yatağında yeni doğmuş bebeğini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşıp altına da sadece “Holland” yani bebeğinin adını yazdı. Ireland Baldwin’in kucağında tuttuğu kızının yüzünü bir örtüyle kapattığı dikkat çekti. Ünlü model bebeğine seçtiği ismi ve bu tercihin nedenini aslında aylar önce açıklamış, yaptığı paylaşımlarda kızı olacağını da ağzından kaçırmıştı.

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“Madem isimlerde ülke adlarından gidiyoruz o zaman ben de çocuğuma Holland ismini koyacağım. İsmimi oldum olası çok sevdim, bence çok havalı ve klas bir isim”

Hoşgeldin Ireland'ın küçük kızı Holland!

Ireland Baldwin, geçtiğimiz günlerde Rust film setindeki ölümlü kazadan aklandıktan sonra yaptığı şükür dolu Instagram paylaşımlarında, en büyük desteği aldığı eşi Hilaria Baldwin ve ondan olan 7 çocuğuna teşekkür edip ailenin önemine vurgu yaparken ilk göz ağrısı ve en büyük evladı Ireland’ın adını bile anmamış, bu yüzden eleştiri yağmuruna tutulunca büyük kızı aklına gelmiş ve bir paylaşım daha yapmaya mecbur kalmıştı.

Hilaria Baldwin’le 7 çocuklu büyük bir aile kuran Alec Baldwin, son çocuğu “Ilaria Catalina Irena”yı 24 Eylül’de kucağına aldı. Ireland Baldwin’in hamilelik haberi de bundan tam 3 ay sonra gelmişti. Yani taze baba Alec Baldwin şimdi bir de dede olma sevinci yaşıyor. Kızının doğumunu müjdeleyen paylaşımın altına “Harika!” yorumunu yapan Baldwin, sette yaşanan ölümlü kazanın ardından yılan hikâyesine dönen Rust filminin çekimlerini de geçtiğimiz günlerde tamamladı.

Ireland Baldwin, doğum yapmadan kısa bir süre önce annesi Kim Basinger ve babası Alec Baldwin'le olan bu fotoğrafları paylaşıp "Aynı buna benzeyenbir kız daha yolda" yazmıştı

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Ireland Baldwin, hamileliği duyulduktan sonra babasının 7. çocuğunu kucağına almasına dair sürekli sorulara maruz kalmış hatta bu konuyla ilgili incitici alaylara da konu olmuştu. Ireland Baldwin "Babam ve onun ailesiyle ilgili sayısız mesaj alıyorum. Bu beni ilgilendirmez. Babamın ailesinin ne kadar büyüdüğü umurumda değil.” demiş, kendi hayatına odaklandığını vurgulayan bir açıklama yapmıştı.

Bir süredir gözlerden ve gösteri dünyasından uzakta, müzisyen aşkı RAC'le birlikte Oregon’da yaşayan ünlü model çiftliğinde çok sayıdaki köpeğine bakıyor ve bir yandan da bir kafe barı sevgilisiyle birlikte işletiyor.

Ireland Baldwin anneliğin ilk gününden çok yorulmuşa benziyor... Hollanda bebeğe sağlıklı, uzun ömürler dileriz