Yedi çocuk annesi ünlü isimden 26 yaş büyük kocası için çarpıcı sözler: Bazen sekizinci çocuğum gibi oluyor

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65 yaşındaki yıldız aktör Alec Baldwin ve 39 yaşındaki yoga eğitmeni ve influencer Hilaria Baldwin, 2011’de tanışmış ve büyük aşklarını 2012’de evlenerek taçlandırmıştı. Çitf, 10 yılı deviren evliliklerinde tam 7 çocuk sahibi oldular.

Yani Hilaria Baldwin evliliği süresince ya hep hamileydi ya da hep yeni doğum yapmıştı. Hatta çiftin 5. çocuğu doğduktan hemen 6 ay sonra aileye yeni bir bebek daha katıldı. Son doğumundan sonra iki kez düşük yaptığı öğrenilen Hilaria Baldwin’in 6. çocuğuna taşıyıcı anne yöntemiyle kavuştuğu ortaya çıktı.

Çift, alec Baldwin'in 2021'de film setinde görüntü yönetmenini kazara vurarak öldürmesinin ardından zor günler geçirmişti: Mahkeme ünlü aktörü cinayet davasında suçsuz bulunca rahat bir nefes aldılar

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6 kez üst üste doğum yapan, üstelik 6’sında da normal doğum yapan Hilaria Baldwin hem bu büyük aileyi çekip çevirmesiyle hem de hâlâ genç kız fiziğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Alec ve Hilaria Baldwin çifti, aralarındaki 26 yaşlık fark yüzünden de sık sık bu konuda eleştiri ve yorumlara maruz kalmaya devam ediyor.

En küçük çocuğu artık 9 aylık olan Hilaria Baldwin sık sık eşi Alec Baldwin'le aralarındaki yaş farkıyla ilgili sorulara maruz kalıyor. Ancak Hilaria bu konuda hiç sorun yaşamadıkları gibi durumun zaten göründüğünden bir hayli farklı olduğunu anlatıyor

Dün yayınlanan son röportajında bu yaş farkı ve evliliklerinin dinamikleriyle ilgili açıklamalar yapan Hilaria Baldwin epey çarpıcı yorumlarda bulunu. “7 çocuğum olabilir ama aslında 8 kişinin annesiyim” diyen ünlü isim evlendiklerinde, aralarındaki yaş farkından dolayı kendisine babasıyla ilgili sorunlar yaşadığı için babası yaşında bir adamla evlendi” gibi şeyler söylendiğini ama durumun aslında bunun tam tersi olduğunu anlattı.

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“Aramızdaki yaş farkının evliliğimizde hiçbir etkisi yok. Ne ‘baba sorunlarım’ var ne de Alec’e babam yaşında bir adam gibi bakıyorum. Hatta Alec de her erkek gibi çoğu zaman çocuklaşıyor ve bazen olgunluk açısından ben onun annesi gibi oluyorum” diyen Hilaria Baldwin, 7 çocuklu, eşi Alec Baldwin’i de katınca bazen 8 çocuklu, kalabalık aile hayatıyla baş etmenin püf noktalarını da anlatıyor.

Alec Baldwin'in, Kim Basinger'la olan evliliğinden de bir kızı var, yani usta aktör 8 çocuk babası... Modellik ve oyunculuk yapan Ireland Baldwin de mayıs ayının başında anne oldu, böylece Alec Baldwin kısa süre önce torun sahibi olmanın da mutluluğunu yaşadı

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En küçüğü 9 aylık olmak üzere 7 çocuk annesi olan Hilaria Baldwin, tüm çocuklarını bir sabah bir de akşam olmak üzere günde 2 kere yıkadığını söylüyor. “Hepsi sıraya giriyor ve sonra ‘1, 2, 3’ diyerek küvete atlıyorlar” diyen becerikli anne hilaria Baldwin, çocuk bakımı ve bu kaotik ortamla baş etmeyi çok genç yaşlarından itibaren hem ailesinden gördükleriyle hem de yıllar içinde kendini geliştirip pratikleşmekle başarmış.

10 yıllık bir deneme yanılma sürecinden sonra bebeklerini emzirmek konusunda da ustalaştığını anlatan Hilaria Baldwin, beslenme döngüsünü devam ettirebilmek için sütünü sağıp sakladığını ve evinde bu sağılmış sütlerle dolu büyükçe bir dondurucu olduğunu söylüyor. Deneyimli annenin en çok karşılaştığı sorulardan biri de elbette ailesini daha da büyütmekle ilgili.

Alec Baldwin yaşadığı zor günlerde en büyük desteği eşi ve büyük ailesinden gördüğünü söylemişti: Ünlü çift yeniden bebek sahibi olmak konusunda da kapıyı kapatmış gibi görünmüyor

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Bu soruya “Şimdilik 7 çocuk yeter dedik. Ama söz konusu olan Alec ve bensem siz bu cevaba pek güvenmeyin.” diye cevap veren Hilaria Baldwin, daha çok çocuk sahibi olmak konusunda kapıyı kapatmıyor. Hilaria, 6 kere yaşadığı doğum deneyimini de “Çocuk doğurmayı çok seviyorum. Sanki bir eğlence parkındaki çok korkutucu kaydıraklara binmek gibi. Aşağı inerken çok korkuyorsunuz ama bir kez inince de yeniden yapmak istiyorsunuz” diyerek tanımlıyor.