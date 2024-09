Yaz tatili değil aşk tatili! Ünlü çift çifte kumrular gibi

Haberin Devamı

Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali bu dedikodular doğru çıktı ve Arnavut asıllı dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve İngiliz aktör Callum Turner, bu aylar süren kovalamacanın ardından artık saklanmaktan vazgeçip aşklarını dünyaya ilan etti.

Bu yılın ocak ayından beri birlikte olan ünlü çift artık aşkları duyulunca saklanmaktan vazgeçmekle kalmadı, her yerde her an el ele kol kola gidip paparazzilere aldırmadan ilişkilerini dolu dizgin yaşamaya başladı.

Bir yıla yakındır birlikte olan Dua Lipa - Callum Turner çifti artık aşklarını saklamaktan vazgeçtiler... Genç aşıklar artık her yere el ele gidiyor

Haberin Devamı

Tüm bir yaz boyunca Dua Lipa bir yandan yeni çıkardığı albümün konserleri ve klip çekimleri için koştururken Callum Turner da yükselen kariyerinde yeni projelere imza atmak için o set senin bu set benim harıl harıl çalıştı. Yaza Ibiza'da veda eden çifte kumrular öğlen yemeği için gittikleri kafede saatlerce sohbet edip keyifli zaman geçirdiler

SONBAHAR ÖNCESİ SON AŞK TATİLİ

Tam da sonbahara girdiğimiz bu günlerde ise önce yıldız şarkıcının 29. yaşını birlikte kutlayan çift hem dinlenmek hem de aşklarını yaşamak için uzunca bir tatile çıktılar.

22 Ağustos'ta yaş gününü kutlayan Dua Lipa'nın sevgilisiyle havuzda verdiği bu poz çok ses getirdi

İspanya’nın tatil cenneti Ibiza’ya giden Dua Lipa ve Callum Turner bir kafede yemek yerken gazetecilerin objektijine yakalandı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu sevgilisi yemek boyunca bol bol gülüp eğlendikleri bir sohbete daldılar. Yüzlerinden gülücükler eksik olmayan aşıklar yemek boyunca sürekli sarılıp öpüşmekten de geri durmadılar.

Haberin Devamı





KİMSEYE ALDIRMADAN ÖPÜŞÜP KOKLAŞTILAR

Etraftaki fotoğrafçılara aldırmayan Dua Lipa’nın Callum Turnar’a sarıldığı, yan yana selfie’ler çektiği ve onu öpücüklere boğduğu dikkatlerden kaçmadı.

Dua Lipa geçen haftaki doğum gününde Ibiza’da muhteşem bir deniz manzarasına sahip kocaman bir havuzda, yanında sevgilisiyle yüzerken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaşmış, bu paylaşım ünlü şarkıcının hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.





KAÇIP KAÇIP EN SONUNDA YAKALANDILAR

Dua Lipa ve Callum Turner ilk kez bu yılın başlarında, Turner’ın başrolünü oynadığı Masters Of The Air dizisinin Londra’daki partisine katıldıklarında aşk söylentilerine yol açtılar.

Haberin Devamı

Sonrasında sık sık bir arada görüntülenen çift mayıs ayına kadar kaçamak şekilde görüşüyordu. Yazın gelişiyle birlikte Dua Lipa sevgilisiyle pozlarını sosyal medya hesabından da paylaşmaya başlayarak artık bu ilişkinin ne kadar ilerlediğini kanıtlamış oldu… Taze aşıkla o zamandan beri birbirlerinden bir an bile ayrı kalamıyorlar desek yeridir…

BİTEN AŞKLARIN ARDINDAN...

Dua Lipa Callum Turner’la ilişkisi başlamadan bir ay önce 2023 yazını birlikte geçirdiği ünlü yönetmen Romain Gavras’tan ayrılmıştı. O yıl Cannes’da kırmızı halıda birlikte poz veren çiftin ilişkisinin Dua Lipa’nın kariyerine öncelik vermek istediği için bittiği söyleniyordu.

Haberin Devamı

34 yaşındaki İngiliz oyuncu Callum Turner da Dua Lipa’dan önce meslektaşı Vanessa Kirby’yle birlikteydi. Birlikte kamera karşısına geçtikleri filmden sonra aşk yaşamaya başlayan Turner ve Kirby ilişkilerini 4 yıllık beraberliğin ardından 2020’de bitirmişti.