Kalbini daha fazla boş tutamadı… Yeni aşkın ilk fotoğrafları…

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Geçen yıl yeni albümüyle listeleri sallayan, Barbie filmi için yaptığı şarkıyla da büyük başarı kazanan Arnavut asıllı ünlü şarkıcı Dua Lipa 2024’e yeni bir aşkla giriş yaptı.

Dua Lipa ve ünlü İngiliz oyuncu Callum Turner'ın yeni bir ilişkiye adım attıkları söylentisi bir süredir manşetlerdeydi. İki yıldız bir süredir paparazzilerle kaçma kovalamaca oynuyordu.

Dua Lipa ve Callum Turner bir süre ilişkilerini sakladıktan sonra gazetecilerden kaçmaktan vazgeçip aşklarını dünyaya ilan ettiler

En sonunda dün gece çıktıkları yemekte artık saklanmaktan vazgeçen Dua Lipa ve Callum Turner, verdikleri samimi pozlarla ilişkilerini de dünyaya ilan etmiş oldular.

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Geçen hafta, yeni dizisi Masters of the Air için katıldığı bir galanın ardından Callum Turner'la sarmaş dolaş dans ettiği iddia edilen Dua Lipa önce gazetecilerden kaçtı. Ancak dün gece Turner’a bir başka etkinlik için yine eşlik etti.

Bu kez taze aşıklar kaçmaktan vazgeçmişlerdi ve peşlerindeki gazetecilere aldırmadan bir yandan sohbet edip bir yandan da birbirlerinin gözlerinin içine bakarak yürüyorlardı.

İki ünlü yıldız geçen hafta katıldıkları bir galada gizli köşelerde sarmaş dolaş dans ederken görülmüştü

Haklarındaki ilk aşk iddiaları ortaya atıldığında yakın çevreleri ilişkinin henüz çok yeni başladığını ancak çiftin birbirleri için şimdiden deli olduklarını söylemişti.

Ortaya çıkan fotoğraflar da bu iddiaları kanıtlar nitelikte. Özellikle de Dua Lipa’nın gözlerini Callum Turner’dan alamadığı ve yüzünde güller açarcasına sürekli mutlulukla gülümsediği dikkatlerden kaçmadı.

Taze aşıklar gece boyunca gözlerini birbirlerinden alamadılar

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28 yaşındaki pop yıldızı ve 33 yaşındaki aktörün nasıl ve ne zaman tanıştıkları ve ilişkilerinin ne zaman alevlendiği şimdilik bir muamma. Ancak hem Dua Lipa hem de Callum Turner bir önceki ilişkilerini kariyerlerini öne sürerek noktalamışlardı.

Dua Lipa 2023’ü ünlü Fransız yönetmen Romain Gavras’la geçirmişti. Romain Gavras daha önce Dua Lipa’nın yakın arkadaşı Rita Ora’yla aşk yaşamıştı. Dua Lipa ve Romain Gavras daha sonra geçen mart ayında Paris Moda Haftası sırasında Saint Laurent defilesinin sahne arkasında öpüşürken yakalandılar.

Çiftin bir yıla yakın süren ilişkisi aralık ayında sona erdi. Bu aşkın sonunu getiren şeyin ise Dua Lipa’nın kariyerine odaklanmak istemesi ve aşkı geri plana atmaya karar vermesi olduğu söylenmişti. Çiftin yakın çevresi konuya “Dua ve Romain, aşk dolu bir yazdan sonra kendi yollarına gittiler” yorumunu yaptılar.

Dua Lipa da yönetmen sevgilisi Romain Gavras'tan kariyerini bahane edip ayrılmıştı... Ancak güzel yıldız kalbini çok uzun süre boş tutmadı

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Dua Lipa’nın kariyerini ön plana alınca ilişkinin kötüye gideceğini anladığı ve bu olmadan Gavras’tan ayrıldığı iddia edildi. Hatta ünlü yönetmenin de yıldız şarkıcıyı bir işkolik olarak gördüğü söylendi.

Callum Turner ise dört yıl boyunca The Crown'da Prenses Margaret rolüyle uluslararası üne kavuşan Oscar adayı aktris Vanessa Kirby ile birlikteydi. Onların ilişkisi de 2020’nin başlarında sona erdi.

Karierlerinin henüz başında büyük bir aşk yaşayan Callum Turner ve Vanessa Kirby yıldızları parladıkça birbirlerinden uzaklaşıp en sonunda ayrıldılar

Bu aşkın sona ermesi de iki yükselen yıldızın kariyerleri yüzünden olmuştu. Turner ve Kirby’nin ayrılığına da yakın dostları “Vanessa ve Callum oyunculuk dünyasının yükselen yıldızları ve son birkaç yılda kendilerine teklifler yağdı. Fakat kariyerleri yükseldikçe ilişkileri zarar gördü ve yavaş yavaş birbirlerinden ayrıldılar” yorumunu yapmıştı.