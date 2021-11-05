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Yasemin Sakallıoğlu: Çocukken çok çirkindim

#Yasemin Sakallıoğlu#İbrahim Selim#Oyuncu
Yasemin Sakallıoğlu: Çocukken çok çirkindim

Yasemin Sakallıoğlu, katıldığı programda neden komedyen olduğunu anlattı: “Ben çok çirkin bir çocuktum. İnsanlar beni ‘Aman ne tatlı bir çocuk’ diye sevmezdi. Ben de bundan dolayı sürekli taklit ve espri yapardım.”

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ÜNLÜ komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu oldu. Oyuncu, çocukluk yıllarından beri komik olmanın kendisi için önemli olduğunu anlattı: “Ben çok çirkin bir çocuktum. ‘Çocuğun çirkini olur mu?’ demeyin ben öyleydim çünkü. İnsanlar beni ‘Aman ne tatlı bir çocuk’ diye sevmezdi. Ben de bundan dolayı sürekli taklit ve espri yapardım küçükken. İnsanlara da ‘Komik mi?’ diye sorup onay alma ihtiyacı duyardım.”

DELİKANLI KADINIMDIR

Sakallıoğlu, konservatuvara 28 yaşında başladığını söyledi: “Annemin evlenmemi istediği zamanda ben konservatuvara girdim. 28 yaşında başladığım için biraz tuhaf bir durumda da kaldım. Sınıf arkadaşlarımın hepsi benden 10 yaş küçüktü.” Ünlü komedyen ayrıca eşiyle evlenmeden önce toplantı yaptıklarını açıkladı: “Dedim ki ‘Biz sevgili olacaksak bu telefonda benim canımı sıkacak, senin flörtleşme ihtimalin olan, yarıda kalan, kenara koyduğun insanları sil.’ Ben onun cep telefonundaki mesajlarına bakmam sadece şifresini bilirim, girmem. Gerçekten çok delikanlı bir kadınım.”

En balıketli kapak benim 

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YASEMİN Sakallıoğlu, All Dergisi’nin de yeni sayısına kapak oldu. Oyuncu heyecanını sosyal medya hesabından şöyle dile getirdi: “Bir kadın, bin yüzdür benim için. Burada içimdeki diğer kadınları göreceksiniz. En zoru kendimi aşmaktı. Derginin en balıketli kapağı olmanın gururunu sizlerle paylaşıyorum. Bir tanelik makamları, bakın nasıl dolu bir kapak oldu.” Türkiye turnesine devam eden komedyen, yakında Avrupa
turnesine çıkaracağını da duyurdu.

Yasemin Sakallıoğlu: Çocukken çok çirkindim

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#Yasemin Sakallıoğlu#İbrahim Selim#Oyuncu

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