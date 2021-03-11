Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar nikah masasına oturdu

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu bir süredir aşk yaşadığı Burak Yırtar ile 2019 yılında nişanlanmıştı. Bir dargın bir barışık çift birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.

Sadece ailelerinin katıldığı bir törenle evlenen çift güzel haberi sosyal medyadan duyurdu. Pandemi koşulları nedeniyle törene kimseyi çağırmadıklarını söyleyen Sakallıoğlu; 'İçinde bulunduğumuz süreç özel günlerimizi 50 davetli ile sınırladığından bu mutlu günümüzü iki tarafın da annesi, babası ve şahitleri eşliğinde gerçekleştirdik. Malum bir yakın akrabayı çağırsaydık, diğerine ayıp olacaktı. Kimse kendini başkasıyla kıyaslamasın, biz mutlu olurken bir başkası kendini değersiz hissetmesin istedik. Şimdiden anlayışınıza ve iyi dileklerinize teşekkür ederiz’ mesajını paylaştı.

‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ setinde tanışan çift üç yıldır birlikteydi. Ünlü çift en mutlu günlerinde yakın çevreleri ve arkadaşlarıyla birlikte olamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdiler

Pandemi nedeniyle törene yalnızca çiftin aileleri ve şahitler katıldı.