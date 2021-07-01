Yaşar İpek açıkladı! Selçuk Tektaş'ın son durumu

Yaşar İpek, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş hakkında Alişan'dan bilgi aldı.



"ÇOK ŞÜKÜR GÜZEL HABERLER VAR"

Müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söyledi.



Ünlü şarkıcı, "Çok şükür güzel birkaç haber var. Doktorların dört gözle bekledikleri bazı reaksiyonlar var ve Selçuk bunları gerçekleştirmiş" açıklamasını yaptı.



Yaşar İpek, "Selçuk'un bu durumu tedavinin gelişimi açısından çok önemli, o yüzden hepimiz dua edelim" şeklinde konuştu.





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