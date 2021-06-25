MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAlişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı: Durumu çok kritik, dua istiyoruz
GeriMagazin Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı: Durumu çok kritik, dua istiyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 25.06.2021 - 07:53 | Son Güncelleme:

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı: Durumu çok kritik, dua istiyoruz

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı: Durumu çok kritik, dua istiyoruz

ALİŞAN’ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın durumu ciddiyetini koruyor. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı. Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi. 

Ünlü şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la birlikte hastanedeydi. Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı.

Selçuk Tektaş’ın gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş’ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı.

Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi. 

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaşın sağlık durumunu anlattı: Durumu çok kritik, dua istiyoruz

Hastanenin önünden ayrılmayan Alişan, kardeşinin eşi Merve Tektaş’ı teselli etti.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi