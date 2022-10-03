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Yarı çıplak Bella'yı 'bilim' giydirmiş: Defileden sonra elbiseyi üzerinden böyle çıkardı

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#Bella Hadid#Paris Moda Haftası#Sprey Elbise
Yarı çıplak Bellayı bilim giydirmiş: Defileden sonra elbiseyi üzerinden böyle çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 16:07

Moda dünyasının devlerini buluşturan Paris Moda Haftası devam ediyor. Ünlü tasarımcıların yeni koleksiyonlarının birbiri ardına tanıtıldığı haftaya damgasını vuran kişi ise son dönemin gözde modeli Bella Hadid oldu. Daha doğrusu onu sadece G- String adlı iç çamaşırıyla yarı çıplak olarak çıktığı podyumda, seyircilerin gözü önünde giydiren moda evi. 

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SPREY BOYA İLE ELBİSE YAPTILAR
Geçen hafta sonu gerçekleşen ve hafızalara kazınan o defileyi hatırlamak gerekirse... 26 yaşındaki Bella Hadid, tek parça iç çamaşırı ve yüksek topuklu beyaz ayakkabılarıyla podyuma çıktı. Sonra iki tasarımcı, hazırlanan özel bir karışımı Hadid'in üzerine püskürtmeye başladı. Yarı çıplak Bella'nın üzerinde bir elbise oluştu. Sonra bir başka görevli gelip sprey boyalarla oluşan elbisenin son dokunuşlarını yaptı. Omuzlarını aşağıya indirdi. Elindeki makasla derin bir yırtmaç kesti.Üzerindeki "sprey kıyafet" tamamlanınca da Bella Hadid, podyumda yürüyerek onu tanıttı.

İŞTE O ELBİSENİN SIRRI
Hadid'in üzerinde elbisenin oluşturulmasını izleyen seyirciler de bu ilginç gösteri nedeniyle hayretler içinde kaldı.Peki ya Bella Hadid'in üzerindeki o sprey boyalarla oluşturan elbise aslında neydi? Nasıl oldu da bir anda ortaya çıktı ve görünüş olarak kumaştan dikilmiş gerçek bir elbiseden farkı yoktu. Bella Hadid, bütün bedenini saran o elbiseyi sonra üzerinden nasıl çıkardı? O defileden sonra akıllara en çok takılan sorular işte bunlardı. Gelin o sprey elbiseye biraz daha yakından bakalım.

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Yarı çıplak Bellayı bilim giydirmiş: Defileden sonra elbiseyi üzerinden böyle çıkardı


SADECE MODAYI DEĞİL, BİLİM VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ DE TAKİP EDİYORLAR
Konuya Bella Hadid'i sprey boya ile giydiren firmanın adından başlayalım: Coperni... 2019 yılında Arnaud Vaillant ve Sebastien Meyer tarafından kurulan firma, adını Rönesans döneminin ünlü astronomlarından biri olan Copernicus'tan (Kopernik) alıyor. Her ne kadar moda firması olsa da bilim, ilerleme, yenilik ve teknolojik gelişmelerden ilham alıyor.

CAM ÇANTALARI DA KONUŞULMUŞTU: Yeri gelmişken hemen hatırlatalım... Paris Moda Haftası'nda uzun süre unutulmayacak bir gösteri sunan moda firması, geçen yıl da el işçiliği olan camdan yapılma çantalarıyla konuşulmuştu. Bu çantaların hayranlarından biri de Kylie Jenner'dı.

Yarı çıplak Bellayı bilim giydirmiş: Defileden sonra elbiseyi üzerinden böyle çıkardı

LİFLER İÇERİYOR
Şimdi dönelim Arnaud Vaillant ile Sebastien Meyer'ın sprey elbisesine... İkili, bu elbiseyi geliştirmek için hem moda tasarımcısı hem de bilim insanı olan İspanyol Manel Torres ile işbirliği yaptı. Torres'in Londra'daki Bioscience Inovasyon Merkezi'nde bu sprey geliştirildi. Bella Hadid'in üzerindeki elbisenin oluşturulması sırasında da görüldüğü gibi sprey, insan vücuduna temas eder etmez buharlaşan, polimer bir çözelti içinde süspanse edilmiş lifler içeriyor.

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Yarı çıplak Bellayı bilim giydirmiş: Defileden sonra elbiseyi üzerinden böyle çıkardı

TEKRAR SIVI HALİNE GELEBİLİYOR
Püskürtme tekniğiyle oluşturulan bu elbise yani onu oluşturan sprey boya daha sonra tekrar sıvı haline getirilebiliyor. Elbette sonra tekrar ve belki de başka bir elbise oluşturulmasına olanak verecek şekilde.

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Yarı çıplak Bellayı bilim giydirmiş: Defileden sonra elbiseyi üzerinden böyle çıkardı


'GELECEKLE İLGİLİ OLASILIKLARI GÖRMEK...'
Bella Hadid'in üzerinde oluşturulan beyaz elbisenin yaratıcılarından biri olan tasarımcı Sébastien Meyer bu konuda da modanın geleceği hakkında ipuçları veren sözler sarf etti: " Yeni şeyler denemek ve gelecekle ilgili olasılıkları göstermek, tasarımcı olarak bizim görevimiz. "

'DUYGU YARATAN BİR DENEYİM'
Meyer'e göre Paris Moda Haftası'nda tanıttıkları bu deneysel kıyafet tasarımcıların ya da firmanın para kazanmasını sağlamayacak: Ama yine de önemli. Çünkü yine Meyer'e göre "sprey boyayla elbise oluşturulan o an güzel bir an ve duygu yaratan bir deneyim. "

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Yarı çıplak Bellayı bilim giydirmiş: Defileden sonra elbiseyi üzerinden böyle çıkardı

YILLAR ÖNCEKİ DEFİLEYİ AKILLARA GETİRDİ
Bu arada iki tasarımcının Bella Hadid'in modelliğinde yarattığı o anlar yıllar önceki bir başka deneysel defileyi akıllara getirdi. 1999 yılında Alexander McQueen'in ilkbahar koleksiyonu tanıtılırken model Shalom Harlow'un beyaz elbisesi üzerine yine püskürtme boyalarla siyah desenler oluşturulmuştu. Yani o defilee seyirci, püskürtme boyayla bir elbise yaratılmasını değil, kumaş üzerinde desenler yapılmasını izlemişti. Paris Moda Haftası'ndaki bu defile ise 23 yıl önceki o deneyimi bir adım daha ileri taşımış oldu.

Yarı çıplak Bellayı bilim giydirmiş: Defileden sonra elbiseyi üzerinden böyle çıkardı

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MODA VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER EL ELE YÜRÜYECEK
Görünüşe göre gelecekte de deneysel tasarımlarıyla çok konuşulacak olan Coperni firmasının adının esin kaynağı olan Nicolaus Copernicus'u hatırlayalım yeri gelmişken...

Yarı çıplak Bellayı bilim giydirmiş: Defileden sonra elbiseyi üzerinden böyle çıkardı

FİRMA ADINI ÜNLÜ ASTRONOMDAN ALIYOR

Nicolaus Copernicus ya da Nikolas Kopernik, 1473 yılında dönemin Lehistan Krallığı'nda bir bölge olan Royal Prussia'da doğdu ve aynı yerde de öldü. Kopernik'in kilise hukuku üzerine doktorası vardı ve diplomasız bir doktordu. Çok dil bilen Kopernik, aynı zamanda Gresham Yasası'nın bir versiyonunu Gresham'dan önce 1519 yılında formülleştiren bir ekonomistti.

Nikolas Kopernik, "De revolutionibus orbium coelestium" (Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine) başlığını taşıyan başyapıtında Güneş Sistemi'nin tarifini yaptı. Gezegenlerin, Güneş'in merkezde olduğu sabit yörüngeler üzerinde hareket ettiğini kabul eden günmerkezlilik yasasını savundu. 1543 yılında Kopernik'in ölümünden kısa bir süre önce yayımlanan bu kitap, "Kopernik Günmerkezliliği" denilen astronomik modelin başlangıcını oluşturur ve modern astronomik ve bilimsel gelişmelerin başlangıç noktası olarak gösterilerek bilim tarihinde bir dönüm noktası oluşturuyor.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, AP, AFP 

 

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#Bella Hadid#Paris Moda Haftası#Sprey Elbise

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