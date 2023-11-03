Yakalandığı hastalık hayatının aşkını elinden almıştı… Ünlü oyuncu zor vedanın ardından ilk kez görüntülendi

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Eski bir model olan ve sonradan fotoğrafçılık mesleğini seçen Bryan Randall, ünlü oyuncuyla oğlunun doğum gününde tanışmıştı. Sandra Bullock, oğlu için verdiği partide fotoğraf çekmesi için gelen bu adamın hayatının bir parçası olacağını henüz bilmiyordu.
Bullock ve Randall kısa süre içinde yakınlaşıp sevgili oldular. Sandra Bullock'un evlat edindiği 13 yaşındaki oğlu Louis ve 11 yaşındaki kız Laila, Bryan Randall'a baba demeye başladılar. Çift sessiz sedasız gözlerden uzakta yaşadıkları hayatlarını mutlu geçiyordu.
HAYATININ EN BÜYÜK MUTLULUĞU VE EN BÜYÜK ACISI 8 YILA SIĞDI
Sandra Bullock ve Bryan Randall hiç evlenmedi. Aşkımızı bir imzayla kimseye kanıtlamamıza gerek yok demişlerdi. Ancak gittikleri bir Bahamalar tatilinde etraflarında sadece sevdikleri dostları varken birbirlerine yemin etmişler, ölene kadar aşık ve mutlu kalmak için söz vermişlerdi. Ölümün onları çok geçmeden bulup geleceğini bilmiyorlardı.
Bryan Randall bu romantik tatilin ardından ALS hastalığına yakalandığını öğrenmişti. Beyinde ve omurilikteki kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerini etkileyen bir nörolojik hastalık olan ALS’nin maalesef henüz bilinen bir tedavisi yok.
"O BENİM HAYATIMIN AŞKI" DEDİĞİ ADAMI TEDAVİSİ OLMAYAN HASTALIK ELİNDEN ALDI
Sandra Bullock ve Bryan Randall bu çaresiz hastalıkla 3 yıl boyunca birlikte savaştı. Ancak Bryan Randall ne yazık ki bu mücadeleyi ağustos ayının başında kaybetti. 59 yaşındaki yıldız oyuncu hayatımın aşkı diye seslendiği sevgilisini 57 yaşında kaybetti. Sandra Bullock bu büyük acıyla adeta yıkıldı.
NEDEN ORTADA GÖZÜKMEDİĞİ MERAK EDİLMİŞTİ: TRAJİK BİR ÖLÜM TÜM GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Ünlü oyuncu son yıllarda pek ortalarda görünmüyor, yeni projelerde yer almıyordu. Zaten aşklarını da gözlerden uzakta yaşayan çift son zamanlarda bir arada görülmedikleri için ayrıldıklarına dair söylentiler bile çıkmıştı. Oysa Sandra Bullock, hastalığının bilinmesini istemeyen Bryan Randall’a üç yıl boyunca bakmış, talihsiz aşıklar zorlu mücadelelerini herkesten gizli vermişti.
Bullock yaşadığı çirkin boşanmanın ardından yeniden evlenme konusunda isteksizdi. “Sadık bir eş ya da sadık bir anne olmak için bir kâğıda ihtiyacım yok. En zor zamanlarda her zaman yan yana olacağımızı ya da fırtınaları birlikte atlatacağımızı başkalarının önünde söylemeye ihtiyacım yok” demişti. Ama hayatlarının sonbaharına yaklaşırken birbirlerini bulan ve büyük bir mutluluk yaşayan çift 2017'de Bahamalar'da tatildeyken kendi aralarında evlilik yemini ettiler.
ONA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU: HER ŞEYİ GİZLİ YAŞADILAR
İyi günde ve kötü günde birbirlerinden hiç ayrılmamak üzere yemin etmişlerdi. Ve bunu sadece kendileri biliyordu. Bryan Randall, onu hiç üzmedi ve hayatının en büyük aşkını yaşattı. Sandra Bullock da tıpkı sözündeki gibi hayatının aşkını hayatının son gününe, son nefesini verene kadar bırakmayacaktı. Malibu’daki evinde, doktorlar ve hemşireler eşliğinde gözü gibi baktığı aşkına kimselere söylemeden veda etti ve en büyük aşkını en büyük acıyı yaşayarak kendi elleriyle sonsuzluğa uğurlamayı seçti… Kimselere söylemeden, tüm acısını tek başına yaşayarak…
BÜYÜK ACISINDAN SONRA SESSİZLİĞE GÖMÜLMÜŞTÜ
Sandra Bullock sevgilisinin ölümünün ardından hiçbir açıklama yapmadı ve büyük bir suskunluğa büründü. Yıldız oyuncunun sadece yakın çevresine ALS için çalışan vakıflara Bryan Randall’ın ölümünden sonra onun adına yapılan bağışlara müteşekkir olduğunu söylediği biliniyor.
AYLAR SONRA İLK KEZ SOKAĞA ÇIKTI
Sandra Bullock, Bryan Randall’ın ölümünden sonra, onun ailesiyle birlikte "Bryan'a veda etmenin imkânsızlığını kabullenmek ve yas tutmak için mahremiyet istiyoruz. Bu hastalığın zorlu mücadelesini bizimle veren, yorulmak bilmeyen doktorlara ve hemşirelere son derece minnettarız" açıklamasına katkıda bulunmuştu.
Ünlü oyuncu onu yıkan bu büyük acıdan sonra ilk kez insan arasına çıkmış halde görüntülendi. Geçen hafta kızıyla yürüyüşe çıkan Sandra Bullock, geçen gün de Los Angeles sokaklarında tek başına yürürken görüldü. Sandra Bullock, tıpkı Bryan Randall’ın hastalık sürecinde olduğu gibi, ölümünün ardından da ortadan kaybolmuştu.
ÖLENE KADAR BÜYÜK AŞKININ ELİNİ BIRAKMADI
Baştan aşağı siyahlar giyen, ayağında spor ayakkabılarıyla ve elindeki poşetleriyle alışverişe çıkmış gibi görünen Sandra Bullock birkaç gün önceki halinin aksine oldukça neşeli görünüyordu ve etrafına gülümseyerek bakıyordu. Ünlü oyuncu yaşadığı acıyı atlatamamış olsa da onun anısıyla ve elbette iki küçük çocuğu için hayata tutunmayı başarmıştı.
"BAŞIMA GELEN EN GÜZE ŞEY"
Sandra Bullock, 2010 yılında eski eşi Jesse James’ten boşandıktan 5 yıl sonra, oğlu Louis’nin doğum günü fotoğraflarını çektirdiği sırada Randall’la tanışmıştı. Bullock, 2021 yılında verdiği bir röportajda sevgilisinden övgüyle bahsetmiş, “Hayatımın aşkını buldum. İki güzel çocuğu paylaşıyoruz. Aslında üç çocuk, onun da bir kızı da var. Bu, başıma gelen şimdiye kadarki en güzel şey” diye konuşmuştu.