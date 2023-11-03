Yakalandığı hastalık hayatının aşkını elinden almıştı… Ünlü oyuncu zor vedanın ardından ilk kez görüntülendi

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Eski bir model olan ve sonradan fotoğrafçılık mesleğini seçen Bryan Randall, ünlü oyuncuyla oğlunun doğum gününde tanışmıştı. Sandra Bullock, oğlu için verdiği partide fotoğraf çekmesi için gelen bu adamın hayatının bir parçası olacağını henüz bilmiyordu.

Bullock ve Randall kısa süre içinde yakınlaşıp sevgili oldular. Sandra Bullock'un evlat edindiği 13 yaşındaki oğlu Louis ve 11 yaşındaki kız Laila, Bryan Randall'a baba demeye başladılar. Çift sessiz sedasız gözlerden uzakta yaşadıkları hayatlarını mutlu geçiyordu. Sandra Bullock başarılı oyunculuk kariyerine rağmen aşkta aradığı mutluluğu uzun yıllar bulamamıştı... Gerçek aşkı bulduğundaysa onun elinden kayıp gideceğinden habersizdi...

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HAYATININ EN BÜYÜK MUTLULUĞU VE EN BÜYÜK ACISI 8 YILA SIĞDI

Sandra Bullock ve Bryan Randall hiç evlenmedi. Aşkımızı bir imzayla kimseye kanıtlamamıza gerek yok demişlerdi. Ancak gittikleri bir Bahamalar tatilinde etraflarında sadece sevdikleri dostları varken birbirlerine yemin etmişler, ölene kadar aşık ve mutlu kalmak için söz vermişlerdi. Ölümün onları çok geçmeden bulup geleceğini bilmiyorlardı.

Sandra Bullock ve Bryan Randall'ın ilişkisi 2015'te başladı ve Randall birkaç ay önce ölene kadar devam etti... Sandra Bullock amansız hastalığa yakalanan sevgilisine 3 yıl boyunca kimselerden habersiz bakmış, onun hayattaki en büyük dayanağı olmuştu

Bryan Randall bu romantik tatilin ardından ALS hastalığına yakalandığını öğrenmişti. Beyinde ve omurilikteki kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerini etkileyen bir nörolojik hastalık olan ALS’nin maalesef henüz bilinen bir tedavisi yok. Sandra Bullock ağustos ayının ilk günlerinde yaşadığı büyk acıdan sonra ilk kez ortaya çıktı... Ünlü oyuncu birkaç gün önce kızıyla el ele gezerken görüldü

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"O BENİM HAYATIMIN AŞKI" DEDİĞİ ADAMI TEDAVİSİ OLMAYAN HASTALIK ELİNDEN ALDI

Sandra Bullock ve Bryan Randall bu çaresiz hastalıkla 3 yıl boyunca birlikte savaştı. Ancak Bryan Randall ne yazık ki bu mücadeleyi ağustos ayının başında kaybetti. 59 yaşındaki yıldız oyuncu hayatımın aşkı diye seslendiği sevgilisini 57 yaşında kaybetti. Sandra Bullock bu büyük acıyla adeta yıkıldı.

NEDEN ORTADA GÖZÜKMEDİĞİ MERAK EDİLMİŞTİ: TRAJİK BİR ÖLÜM TÜM GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Ünlü oyuncu son yıllarda pek ortalarda görünmüyor, yeni projelerde yer almıyordu. Zaten aşklarını da gözlerden uzakta yaşayan çift son zamanlarda bir arada görülmedikleri için ayrıldıklarına dair söylentiler bile çıkmıştı. Oysa Sandra Bullock, hastalığının bilinmesini istemeyen Bryan Randall’a üç yıl boyunca bakmış, talihsiz aşıklar zorlu mücadelelerini herkesten gizli vermişti.

Sandra Bullock ve Bryan Randall aşklarını göz önünde yaşamaktan hoşlanmıyor, hollywood'un spot ışıklarından kaçıyorlardı... Çifti uzun süre bir arada göremeyenlerse ayrıldıklarını düşünmeye başladı ancak acı gerçeği herkesten sakladıkları kısa süre sonra ortaya çıkacaktı

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Bullock yaşadığı çirkin boşanmanın ardından yeniden evlenme konusunda isteksizdi. “Sadık bir eş ya da sadık bir anne olmak için bir kâğıda ihtiyacım yok. En zor zamanlarda her zaman yan yana olacağımızı ya da fırtınaları birlikte atlatacağımızı başkalarının önünde söylemeye ihtiyacım yok” demişti. Ama hayatlarının sonbaharına yaklaşırken birbirlerini bulan ve büyük bir mutluluk yaşayan çift 2017'de Bahamalar'da tatildeyken kendi aralarında evlilik yemini ettiler.





ONA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU: HER ŞEYİ GİZLİ YAŞADILAR

İyi günde ve kötü günde birbirlerinden hiç ayrılmamak üzere yemin etmişlerdi. Ve bunu sadece kendileri biliyordu. Bryan Randall, onu hiç üzmedi ve hayatının en büyük aşkını yaşattı. Sandra Bullock da tıpkı sözündeki gibi hayatının aşkını hayatının son gününe, son nefesini verene kadar bırakmayacaktı. Malibu’daki evinde, doktorlar ve hemşireler eşliğinde gözü gibi baktığı aşkına kimselere söylemeden veda etti ve en büyük aşkını en büyük acıyı yaşayarak kendi elleriyle sonsuzluğa uğurlamayı seçti… Kimselere söylemeden, tüm acısını tek başına yaşayarak…

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BÜYÜK ACISINDAN SONRA SESSİZLİĞE GÖMÜLMÜŞTÜ

Sandra Bullock sevgilisinin ölümünün ardından hiçbir açıklama yapmadı ve büyük bir suskunluğa büründü. Yıldız oyuncunun sadece yakın çevresine ALS için çalışan vakıflara Bryan Randall’ın ölümünden sonra onun adına yapılan bağışlara müteşekkir olduğunu söylediği biliniyor. Ünlü oyuncu yaşadığı büyük yıkımın ardından yeni yeni hayata dönebilmeye başladı... Sandra Bullock Los Angels'ta ikinci kez görüntülendiğinde bu kez neşe içinde gülüyordu

AYLAR SONRA İLK KEZ SOKAĞA ÇIKTI

Sandra Bullock, Bryan Randall’ın ölümünden sonra, onun ailesiyle birlikte "Bryan'a veda etmenin imkânsızlığını kabullenmek ve yas tutmak için mahremiyet istiyoruz. Bu hastalığın zorlu mücadelesini bizimle veren, yorulmak bilmeyen doktorlara ve hemşirelere son derece minnettarız" açıklamasına katkıda bulunmuştu.

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Ünlü oyuncu onu yıkan bu büyük acıdan sonra ilk kez insan arasına çıkmış halde görüntülendi. Geçen hafta kızıyla yürüyüşe çıkan Sandra Bullock, geçen gün de Los Angeles sokaklarında tek başına yürürken görüldü. Sandra Bullock, tıpkı Bryan Randall’ın hastalık sürecinde olduğu gibi, ölümünün ardından da ortadan kaybolmuştu. Sandra Bullock'un çocukları ona baba diyordu ama Bryan Randall'ın 30 yaşında bir kızı daha vardı... Randall'ın öldükten sonra yakılmayı vasiyet ettiği, Sandra Bullock'un da sevdiği adamın küllerini kızı skyler'dan alıp Bahamalar'da okyanusa savurduğu iddia edildi

ÖLENE KADAR BÜYÜK AŞKININ ELİNİ BIRAKMADI

Baştan aşağı siyahlar giyen, ayağında spor ayakkabılarıyla ve elindeki poşetleriyle alışverişe çıkmış gibi görünen Sandra Bullock birkaç gün önceki halinin aksine oldukça neşeli görünüyordu ve etrafına gülümseyerek bakıyordu. Ünlü oyuncu yaşadığı acıyı atlatamamış olsa da onun anısıyla ve elbette iki küçük çocuğu için hayata tutunmayı başarmıştı.

"BAŞIMA GELEN EN GÜZE ŞEY"