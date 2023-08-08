Yıldız oyuncuyu yıkan ölüm... Sevdiği adamı çaresiz hastalık elinden aldı: O benim hayatımın aşkıydı!

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OSCAR KAZANDIĞIN ALDATILDIĞINI ÖĞRENMİŞ, EVLİLİĞİ O GÜNLERDE SONA ERMİŞTİ

Oscar’lı oyuncu Sandra Bullock, akıllara 2010 yılında Blind Side adlı filmle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazandıktan sonra biten evliliğiyle kazınmıştı. Bullock, özel hayatındaki kargaşa yüzünden kazandığı ödülün mutluluğunu bile yaşayamamıştı. O sırada evli olduğu Jesse James, onu dövme sanatçısı Kat Von D ile aldattı. 2005 yılında başlayan evlilikleri Bullock'ın Oscar kazandığı yıl sona erdi. Bu yüzden de uzun süre kazandığı Oscar'ın “lanetiyle” anıldı başarılı oyuncu. Sandra Bullock, başarılı sinema kariyerinin yanında aşkta bir türlü aradığını bulamamasıyla da akıllara kazınmıştı... Yıldız oyuncu hayatının en büyük başarısını yakalayıp Oscar kazandığında aldatıldığını öğrenmiş ve evliliğini sonlandırmıştı

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MUTLULUĞU UZUN YILLAR SONRA BULDU

Aradan yıllar geçti ve Bullock nihayet 2015 yılında aradığı mutluluğu buldu ve ünlü fotoğrafçı 57 yaşındaki Bryan Randall’la bir ilişki yaşamaya başladı. İhaneti tadıp evliliğini bitirdikten 5 yıl sonra gelen bu aşk en sonunda Hollywood’un sevilen yıldızına mutlu ir hayatın kapılarını açmıştı. Yıldız oyuncu mutluluğu yıllar sonra yakaladı: Ünlü fotoğrafçı Bryan Randall'la gözlerden uzak büyük bir aşk yaşadı

ÜNLÜ FOTOĞRAFÇIYLA OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE TANIŞMIŞTI

Sandra Bullock Bryan Randall’la, ünlü fotoğrafçı, oğlu Louis'in doğum gününde bu özel kutlamanın fotoğraflarını çekerken tanıştı. Birbirlerine aşık olan Bullock ve Randall o tarihten sonra mutlu bir ilişkiye yelken açmıştı. Çift hiç evlenmedi. Ancak Bullock'un evlat edindiği 13 yaşındaki oğlu Louis ve 11 yaşındaki kızı Laila’yı birlikte büyütüyorlardı. Bryan Randall’ın da önceki ilişkisinden Skylar adında yetişkin bir kızı vardı. Bryan Randall uzun yıllar modellik yaptıktan sonra fotoğrafçılığı meslek olarak seçmişti: Sandra Bullock'la yolları ünlü oyuncunun oğlunun doğum gününde fotoğrafçılık yaparken kesişmişti

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AŞKLARINI 8 YILDIR GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYORLARDI

Sandra ve Bryan ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı seviyor, spot ışıklarının altında pek görülmemeye çalışıyorlardı. Sandra Bullock, 2021’de katıldığı bir programda sevgilisinden bahsederken “Hayatımın aşkını buldum” demişti. Çift ünlü oyuncu ikinci çocuğunu evlat edinme sürecindeyken tanışmış, sonra da Sandra Bullock’un iki çocuğunu birlikte büyütmeye devam etmişti. Bullock, 2021'de katıldığı bir programda sevgilisi Bryan Randall’dan bahsederken "Hayatımın aşkını buldum" demişti

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“HAYATIMIN AŞKINI BULDUM” DEMİŞTİ

Bryan Randall’dan bahsederken “Benimle çok mutluydu ama bir yandan da korkuyordu. Ben bir buldozerim. Hayatım zaten yolundaydı. Ünlü ve herkesin tanıdığı biriydim. Ama o benim hayatımın bu kısmıyla hiç ilgili değildi. Sadece benimle olmak, yanımda olmak ona yetiyordu” demişti. 8 yıldır sürdürdükleri ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Sandra Bullock Bryan Randall, uzun süredir toplum içinde pek görünmüyor, birlikte fotoğraflanmıyordu. Çiftin ilişkisi başladığında Sandra Bullock ikinci çocuğunu evlat edinmişti: Bullock ve Bryan Randall ünlü yıldızın iki çocuğunu birlikte büyütüyordu... Bryan Randall'ın önceki ilişkisinden doğan yetişkin kızı da çiftle birlikte mutlu bir hayat sürüyordu

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ANİDEN GELEN ÖLÜM HABERİ HERKESİ YIKTI

Çiftin ayrılmış olabilecekleri haberleri yayılmaya başlamışken dün gelen acı haber herkesi şaşkına çevirdi. Ailesi 57 yaşındaki Bryan Randall’ın 3 yıldır boğuştuğu ALS hastalığına yenik düştüğünü ve hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü fotoğrafçı hastalığını herkesten gizlemiş ve bu zorlu mücadeleyi de gözlerden uzakta sürdürmeyi seçmişti.

Bryan Randall’ın 3 yıl önce ALS hastalığına yakalandığı ortaya çıktı: Randall hastalığını herkesten gizlemiş ve zorlu mücadelesini tek başına sürdürmeye karar vermişti... Hasta olduğu ancak ailesi ölüm haberini verince ortaya çıktı

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Amyotrofik lateral skleroz ya da ALS, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık. Kol, omuz, bacak ve dilde seğirmeler, kas krampları, çizgili kaslarda kasılma, sarhoşvari konuşma-genizden konuşma, çiğneme yutma güçlüğü şeklinde kendini gösteren hastalığın bir tedavisi ya da çaresi yok. ölümcül bir hastalık olan ALS kök hücre tedavisiyle yavaşlatılsa da sonunda kişinin ölümüne yol açıyor.

3 YILDIR ALS HASTALIĞIYLA MÜCADELE ETTİĞİNİ TÜM DÜNYADAN SAKLAMIŞ

“5 Ağustos'ta sevgili Bryan’ımızı ALS ile üç yıllık savaşının ardından kaybettik. Bryan, ALS ile mücadelesini gizli tutmak istemişti ve bizler de onun bu isteğini onurlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu zorlu hastalıkla mücadelesinde ona yardımcı olan ve yorulmak bilmeden çalışan doktorlara ve hemşirelere minnettarız” açıklamasını yapan ailesi “Şu anda bu konuyla ilgili anlayışlarını bekliyoruz ve Bryan'a veda etmenin imkansızlığıyla yüzleşirken acımız ve üzüntümüzle ilgili olarak yaşadıklarımıza hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz” sözlerini kullandı. Sandra Bullock sevgilisi Bryan Randall’ın ani ölümünün ardından henüz bir açıklama yapmadı: Ünlü fotoğrafçının ölüm haberini ailesi duyurdu

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YILDIZ OYUNCU HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Sandra Bullock “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall için “Kendimi ona adamam için imzalanmış kağıtlara, onula birlikte çocuklarımı büyütmem için mutlaka evli olmama gerek yoktu” sözlerini kullanmıştı. Bullock, “Bryan’la en zor zamanlarda birbirimizin yanındaydık ve o çocuklarım için örnek bir baba olmuştu” dediği 8 yıllık aşkının gizli tutulan hastalığı yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından henüz bir açıklama yapmadı. Sandra Bullock “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall'ın çocuklarına çok iyi babalık yaptığını ve örnek bir aile babası olduğunu söylemişti

SANDRA BULLOCK GEÇEN YAZ “TÜKENDİM” DEYİP OYUNCULUĞA ARA VERMİŞTİ

30 yıllık sinema kariyeri boyunca 50'nin üzerinde film için kamera karşısına geçen Sandra Bullock geçen yaz “Bittim, tükendim. Bir süre kamera karşısına geçmeyeceğim.” şeklinde bir açıklama yapmış ve bir süre oyunculuk kariyerine ara verdiğini duyurmuştu. Psikolojik ve ruhsal olarak tükendiğini söyleyen Oscar’lı yıldız bir süre sadece çocuklarına ve ailesine zaman ayırmak istediğini belirtmişti. Sandra Bullock’un geçen yaz aniden "Bittim tükendim" açıklamasını yapıp oyunculuğa ara verdiğini söylemesi akıllara Bryan Randall’ın amansız hastalığıyla mücadelesini getirdi ve yıldız oyuncunun kararı bu yüzden almış olabileceği düşünüldü

ANİ ÖLÜM AKILLARA BU SORUYU GETİRDİ…

Bu ani ölüm haberinin ardından akıllara Sandra Bullock’un verdiği bu ani kararın Bryan Randall’ın amansız hastalığıyla ilgili olabileceği geldi. Hastalığını gizli tutmak isteyen sevgilisinin bu kararına saygı duymuş olduğu düşünülen Sandra Bullock, muhtemelen tüm işlerini bir kenara atıp büyük aşkı Randall’ın, ALS hastalığıyla verdiği amansız mücadelenin son safhalarında sadece onunla olabilmeyi tercih etmişti…