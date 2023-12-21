Evliliklerini ihanet bile yıkamamıştı: David bunu görürse beni boşar!

Haberin Devamı

Bu arada dört tane çocukları oldu. Bazen basına yansıyan büyük olaylar bazen de evlerinin kapalı kapıları ardında yaşadıkları ufak tefek tartışmalarla evlilikleri yılları devirdi, bu zamana kadar geldi. Çok büyük ve sıra dışı bir gelişme olmadığı sürece de ömür boyu sürecek gibi görünüyor.

Ama çiftin kadın tarafının itiraf ettiğine göre öyle bir ayrıntı var ki kocasından hep gizledi, onun görmesini istemedi.

Hatta bu konuda geçtiğimiz günlerde çarpıcı sözler de sarf etti: Eğer kocam beni öyle görürse boşanma davası açabilir.

VICTORIA'NIN SIRRI

Evet... Victoria ve David Beckham bu sözünü ettiğimiz ünlü çift. Bazen kırmızı halıda, bazen sosyal medyada bazen de günlük hayatta objektiflere takıldıklarında hep bir mutluluk ve uyum tablosu sergiliyorlar.

Haberin Devamı

Arada büyük oğulları Brooklyn Beckham'ın Nicola Peltz ile evlendikten sonra ailesiyle arasının serinlemesini saymazsak da öyle çok büyük bir dertleri var gibi görünmüyor.

Ama kendi açıklamasına göre Victoria Beckham kocası David'den bir sır saklıyor. İleri sürdüğüne göre de eğer bunu açıklarsa kocası kendisine boşanma davası bile açabilir.

Gelelim, Victoria'nın 1999 yılından bu yana kocasından sakladığı sırrına... Hemen söyleyelim: Kaşları! Kulağa biraz tuhaf geliyor ama anlatalım.





DAVID DIŞ GÖRÜNÜŞE ÇOK ÖNEM VERİYOR

Allure dergisine bir röportaj veren Victoria Beckham "Ben kaşlara takıntılıyım" diye konuştu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Kocam beni asla kaşlarımın doğal haliyle görmedi."

Victoria'nın söylediğine göre David dış görünüş konusuna öylesine önem veriyor ki, eğer karısını kaşları bakımsız bir şekilde görürse ona boşanma davası bile açabilir.

Söylediğine göre Victoria Beckham sırf bu yüzden kaşlarına özel bir önem veriyor. Düzenli olarak bakımını yapıyor. Gerekli kozmetik ürünleri kullanıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Film setinde aşık olup evlenmişlerdi... 25 yıl sonra uzaktan kuzen olduklarını öğrendiler Haberi görüntüle





HİÇ BAKIMSIZ GEZMİYOR

Aslına bakılırsa Spice Girls adlı müzik grubuyla ünlendikten sonra moda alanına da el atan Beckham, dış görünüşüne her zaman büyük özen gösteriyor.

Dört çocuk dünyaya getirmesine rağmen hiç kilo almaması da bunun örneklerinden biri. Artık 50 yaşına girmesine sadece bir yıl kalan Victoria, kilosunun yanı sıra cildine ve dış görünüşünün bütün ayrıntılarına dikkat ediyor.

Bir dönem göğüslerini silikonla büyüten Victoria Beckham daha sonra pişman olup tekrar ameliyat masasına yatıp onları aldırmıştı. Hatta bu durumdan pişmanlık duyduğunu da saklamamıştı.

Victoria Beckham ile ilgili en çok estetik iddialarına konu olan ayrıntı ise burnu. Bu konuda her fırsatta şunları söylüyor Victoria Beckham "İnsanlar benim burnumun estetik olduğunu sanıyor. Oysa ben asla burnumdan estetik operasyon geçirmedim. Burnum her zaman böyleydi."

Haberin Devamı





DÖRT ÇOCUK DOĞURUP İNCECİK KALDI

Victoria Beckham ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de nasıl olup da hiç kilo almadığı. Bu konuda da bir sırrı var ve bunu da daha önce açıkladı zaten.

Victoria, kocası David'in de söylediğine göre evlendiklerinden bu yana yani tam 25 yıldır sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze ile besleniyor. Bu kuralını üç oğluna hamileyken de bozmayan Victoria için tek bir istisna oldu.

En küçük çocukları ve tek kızları Harper'a hamile olduğu sırada kocasının tabağındaki yemeğin tadına bakmak istedi. Ama bu durum bile sadece bir kez oldu, bir daha tekrarlanmadı.

Haberin Devamı

Bu arada Victoria Beckham her ne kadar kendisi incecik olsa da aslında bu kadar zayıf olmanın modasının geçtiğini de saklamadı.

Bir keresinde "Çok ince olmak modası geçmiş bir davranış. Bence günümüzde kadınlar daha sağlıklı olmak ve daha kıvrımlı görünmek istiyor. Göğüslerinin ve kalçalarının biraz dolgun olmasını istiyorlar" diye konuştu. Ama her ne kadar kendisi bunları söylese de kendi görünüşü bunun tam tersi. Söylediğine göre de dolgun hatlarla görünmeye henüz hiç hazır değil.