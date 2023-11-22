Verdiği kilolar tehlike sınırını aştı... 'Sert bir rüzgar esse kırılacak dala benzedi'

Haberin Devamı

Memleketi olan Avustralya’da başladığı kariyerini Hollywood’da taşıdığında henüz 1990’lı yılların başıydı. Aradan geçen 30 yıllık zamanda sinemanın adeta yaşayan efsanelerinden biri olmayı başardı Nicole Kidman.

Tom Cruise’la 11 yıl süren ve olaylı biten evliliğinin ardından kendisi gibi büyük bir yıldız olan ünlü Country şarkıcısı Keith Urban’la ikinci kez nikah masasına oturan Kidman 17 yıldır, başarılı kariyerinin yanında mutlu bir yuvaya sahip. Kidman her zaman incecik bir fiziğe sahipti ancak yıldız oyuncu son aylarda o kadar çok kilo verdi ki sağlıksız bir görünmeye başladı

YILLARCA ESTETİKLERİ KONUŞULMUŞTU ŞİMDİ DE KİLOSU DİLE DOLANDI

Haberin Devamı

Gösteri dünyasının en şık ve güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Nicole Kidman yıllar boyu genç kalmak adına yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme geliyordu. Yüz hatlarını fazla keskinleştirdiği ve gerdiği, bu yüzden de mimiklerini kullanmakta zorlandığı söylenen Kidman bu yüzden epey sert eleştirilere de uğruyordu.

Gözden Kaçmasın Gizlice evlendi ama boşanma ihtimalini unutmadı… Ünlü şarkıcının kocasına sözleşme imzalattığı ortaya çıktı Haberi görüntüle

Yıldız oyuncunun adı bu kez de son dönemde verdiği kilolar ve aşırı zayıflığıyla gündemde. Hollywood’un en uzun kadınlarından biri olan Kidman, her zaman zarafeti ve özellikle de kırmızı halıda tercih ettiği şık tuvaletlerle beğeni topluyor. 60 yaşına merdiven dayayan yıldız oyuncunun genç yıldızlarla rekabetr edebilmek için zayıflamaya çalıştığı söyleniyor

ZAYIFLAMADI DA SANKİ ERİYİP GİTTİ

Ancak bu kez verdiği görüntü artık sadece hayranlarını değil yakın çevresini ve ailesini de endişelendirmiş durumda. Son aylarda 10 kilodan fazla zayıflayan Nicole Kidman 1.80’lik boyuna bu zayıflık da eklenince deyim yerindeyse hayalete dönmüş durumda.

Beslenme uzmanları 45 kiloya kadar düşen Kidman için aslında boyuna göre ideal kilosunun 60-65 civarında olduğunu söylüyor. Ve bu kadar zayıf kalırsa ya da zayıflamaya devam ederse sağlığının geri dönüşsüz şekilde bozulacağı konusunda uyarı yapıyorlar. Keith Urban eşinin yanında gülümseyerek poz verse de durumdan çok endişeli olduğu ve ne dese de Nicole kidman'ı zayıflık sevdasından vazgeçiremediği konuşuluyor

Haberin Devamı

SON KIRMIZI HALI GÖRÜNTÜSÜ KORKUTTU

Kocası Keith Urban'la birlikte boy gösterdiği CMA Ödülleri'nin kırmızı halısında karın bölgesinin açıkta bırakan pencereli siyah bir elbise giyen Nicole Kidman’ın kaburgalarının sayılmaya başladığı dikkatlerden kaçmadı.

56 yaşındaki yıldızın kilosunun tehlikeli sınıra yaklaştığını söyleyen diyet ve beslenme uzmanı Dr. Stuart Fisher, Kidman için "O kadar zayıf ki kemikleri dışarı çıkmış ve uzuvları güçlü bir esintide kırılacakmış gibi görünüyor. O kadar kilo vermiş ki hastaneye yatırılması gerekiyormuş gibi görünüyor" yorumunu yaptı.

Kidman'ın kırmızı halı için seçtiği karın bölgesi pencereli siyah elbisesi durumu iyice ortaya koyunca ünlü yıldız için "kaburgaları sayılıyor" yorumları yapıldı

Haberin Devamı

GENÇ YILDIZLARA ÖZENDİ AMA…

Kimi kaynaklar, son zamanlarda filmleri gişede beklenen başarıyı yakalayamayan yıldız oyuncunun Jennifer Lawrence ve Margot Robbie gibi genç yıldızlarla rekabet etmek için yanlış yönlendirilmiş bir misyonla kilo vermenin peşinde olduğunu iddia etti.

"Nicole zamanının geçtiğinden korkuyor. Bunun için de daha fazla kilo vermenin kendisini daha iyi göstereceğine inanıyor" yorumunu yapan yakın çevresi Kidman’ın bu sağlıksız halinin en çok da kocası Ketih Urban’ı endişelendirdiğini söylüyorlar.





KOCASI DA PERİŞAN AMA SÖZÜNÜ DİNLETEMİYOR

Nicole Kidman’ın bu zayıflama ve sağlığığını kaybetme durumunu hiç umursamadığını söyleyen yakınları endişeli eşi için "Keith çılgına dönmüş durumda. Karısının giderek eridiğini görüyor ve kendine daha iyi bakması gerektiği konusunda uyarıyor” diyorlar.

Haberin Devamı