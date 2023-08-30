Özge Gürel Venedik’te göz kamaştıracak

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Oynadığı dizilerle İtalya’da geniş bir hayran kitlesi olan güzel oyuncu Özge Gürel, bu yıl 80’inci kez düzenlenen Venedik Film Festivali’ne gidiyor. Ünlü yıldız, global İtalyan markası Pinko’nun özel davetlisi olarak festivale katılacak.
80’inci Venedik Film Festivali jürisine Oscar’lı yönetmen Damien Chazelle başkanlık ederken, David Fincher, Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola, Pablo Larraín ve Ryusuke Hamaguchi gibi pek çok önemli yönetmen de festivalde yer alacak.
Özge Gürel de kırmızı halı seremonisinde dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüyerek, hayranlarını selamlayacak.
Yarışmada iki Türk filmi de var
En eski film festivali olan Venedik Film Festivali, 30 Ağustos-9 Eylül arasında dünyanın en seçkin sinema simalarını bir araya getirecek. Festivalin kırmızı halısı, birbirinden ünlü yıldızların güçlü stillerini gözler önüne serecek...
En büyük desteği babası
İbrahim Kutluay’ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer olarak göğsümüzü kabartmıştı. Ömer, yeteneğini babasından almış hiç kuşkusuz. Ama yeteneği, çok çalışmakla desteklemek gerekiyor. Öğrendiğime göre Kutluay, kendi spor disiplinini oğluna da aşılamış hatta özel antrenmanlarda da ona eşlik etmiş.
6 aylık aşkta mutlu son
Ana haber spikeri Deniz Türe, hayatını Universal Motors’tan Ozan Argat’la birleştirdi.
350 davetlinin huzurunda Sarıyer’deki Event Garden’de evlenen çiftin 6 aydır birlikte olduğu öğrenildi. Cemiyetten Haluk ve Azra Gündoğdu da genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, tebriklerini iletti. Keyifli geçen düğün davetinden sonra Deniz Türe-Ozan Argat çifti balayı için Marmaris ve Bodrum’a gitti.
Yaz kampında büyük başarı
Cemiyetin ünlü ismi Çağla Bostancı’nın kızı Lal Bostancı, yaz kampındaki başarısıyla İngiltere televizyonlarında adından söz ettirdi.
Yonca Kurt’un robotik kodlama eğitim sunan yaz kampı, öğrencileri teknolojiye yönlendiriyor ve mühendislik becerilerini geliştirmesine olanak tanıyor. Kamp, British Yaşam TV’ye haber oldu. Lal Bostancı, öğrenciler adına sözcülük yaptı.