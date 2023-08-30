Özge Gürel Venedik’te göz kamaştıracak

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Oynadığı dizilerle İtalya’da geniş bir hayran kitlesi olan güzel oyuncu Özge Gürel, bu yıl 80’inci kez düzenlenen Venedik Film Festivali’ne gidiyor. Ünlü yıldız, global İtalyan markası Pinko’nun özel davetlisi olarak festivale katılacak.

Pinko, her yıl dünyaca ünlü yıldızları bu festivale özel olarak davet ederek, markalarının temsilini sağlıyor. Türkiye’den Özge Gürel’i davet eden marka, göz kamaştıran stilleriyle kırmızı halıda arzı endam eden oyuncuların fotoğraflarını dünyaya servis ediyor.

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80’inci Venedik Film Festivali jürisine Oscar’lı yönetmen Damien Chazelle başkanlık ederken, David Fincher, Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola, Pablo Larraín ve Ryusuke Hamaguchi gibi pek çok önemli yönetmen de festivalde yer alacak.

Özge Gürel de kırmızı halı seremonisinde dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüyerek, hayranlarını selamlayacak.

Yarışmada iki Türk filmi de var

En eski film festivali olan Venedik Film Festivali, 30 Ağustos-9 Eylül arasında dünyanın en seçkin sinema simalarını bir araya getirecek. Festivalin kırmızı halısı, birbirinden ünlü yıldızların güçlü stillerini gözler önüne serecek...

Pek çok önemli yönetmenin yeni filmlerine ev sahipliği yapacak festivalde iki Türk filmi de yer alıyor. Selman Nacar’ın “Tereddüt Çizgisi” ve Nehir Tuna’nın “Yurt” filmleri, festivalin ‘Orizzonti’ (Ufuklar) bölümünde yarışacak.

En büyük desteği babası

İbrahim Kutluay’ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer olarak göğsümüzü kabartmıştı. Ömer, yeteneğini babasından almış hiç kuşkusuz. Ama yeteneği, çok çalışmakla desteklemek gerekiyor. Öğrendiğime göre Kutluay, kendi spor disiplinini oğluna da aşılamış hatta özel antrenmanlarda da ona eşlik etmiş.

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Üst düzey yükleme antrenmanlarını izlediğim 48 yaşındaki baba Kutluay’ın, 14 yaşındaki oğlundan performans olarak hiç aşağı kalır yanı olmadığını gördüm.Bu arada Ömer Kutluay, geçtiğimiz günlerde Madrid’e giderek yeni okuluna yerleşti. Real Madrid’in tesislerinde kalacak olan genç sporcu, International School’da eğitimine devam edecek. İbrahim Kutluay da bu süreçte hep yanında. Hatta üç hafta boyunca oğluyla Madrid’e kalarak alışma sürecinde destek olacak.

6 aylık aşkta mutlu son

Ana haber spikeri Deniz Türe, hayatını Universal Motors’tan Ozan Argat’la birleştirdi.

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350 davetlinin huzurunda Sarıyer’deki Event Garden’de evlenen çiftin 6 aydır birlikte olduğu öğrenildi. Cemiyetten Haluk ve Azra Gündoğdu da genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, tebriklerini iletti. Keyifli geçen düğün davetinden sonra Deniz Türe-Ozan Argat çifti balayı için Marmaris ve Bodrum’a gitti.

Yaz kampında büyük başarı

Cemiyetin ünlü ismi Çağla Bostancı’nın kızı Lal Bostancı, yaz kampındaki başarısıyla İngiltere televizyonlarında adından söz ettirdi.

Yonca Kurt’un robotik kodlama eğitim sunan yaz kampı, öğrencileri teknolojiye yönlendiriyor ve mühendislik becerilerini geliştirmesine olanak tanıyor. Kamp, British Yaşam TV’ye haber oldu. Lal Bostancı, öğrenciler adına sözcülük yaptı.

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