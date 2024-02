Bu halime 'fazla kilolu' dedikleri an tartılmayı bıraktım... Ünlü oyuncu 'yeme keyfinden' vazgeçmemekte kararlı

Haberin Devamı

Oysa herkes yaş aldıkça, tecrübelerinin izleri yüzünün çizgilerine yansır. Dünya nüfusunun hatırı sayılır bir kısmı yaşlandıkça kilo alır.

Ama sanmayın ki ünlüler dünyasındaki herkes bu baskıya boyun eğiyor. Kendilerine yöneltilen kilo baskısına karşı direnenler de var.

İşte bunlardan biri de sonunda kendini tutamadı. Üstelik bu ünlü, belli bir yaşın üzerinde ve fiziksel görüntüsü de "yaşına göre" gayet iyi.

İNADINA BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI: BUNA 'FAZLA KİLOLU' DEDİLER

Oyuncu Valerie Bertinelli, kendisine fazla kilolu dediklerini duyduğunda kimsenin beklemediği bir adım attı.

One Day at a Time adlı komedi dizisiyle hafızalara kazınan 63 yaşındaki oyuncu, mor bir bikiniyle bir havuzda çekilen iki tane fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı.

O paylaşımında fotoğraflarının 2014 yılında çekildiğini hatırlatarak boyunun 1.64 santim, kilosunun da 68 olduğunu yazdı.

Kilosuna yönelik eleştirilerden çok da hoşlanmadığı anlaşılan Bertinelli "Kimim standardı bilmiyorum ama bu görüntü fazla kilolu olarak nitelendiriliyor" diye yazdı.

Artık tartılmayı bıraktığını da satırlarına ekledi oyuncu. Sonra da şöyle sürdürdü: "Bu aptalca ve ben bunlara çok uzun süre inandım."

Valerie Bertinelli, gayet nazik, düşünceli ve eğlenceli bir kadın olduğunu yazarak takipçilerine şöyle seslendi: "Bu yüzden sakın unutmayın... Kimliğinizin ve karakterinizin, boyunuzun ve kilonuzun gölgesinde kalmasına izin vermeyin. Siz olduğunuz gibi yeterlisiniz... Söylenenleri kafanıza takmayın."

ARTIK KENDİNİ DELİRTMİYOR

Valerie Bertinelli, geçen ay yaptığı başka bir paylaşımda da artık diyet kültüründen hoşlanmadığını belirtip sağlıklı beslenmeye yöneldiğini anlattı.

Artık odaklandığı ayrıntının, yeteri kadar protein, sağlıklı karbonhidrat ve sağlıklı yağların yanı sıra ihtiyaç duyduğu lifli besinleri yemek olduğunu vurguladı.

Bertinelli, "İşte bu yüzden kendimi delirtmeden sadece bunlara dikkat ediyorum" diye yazdı o paylaşımında da.

Oyuncu düzenli olarak pilates yaptığını da takipçileriyle paylaştı. Egzersiz yapmanın kendini iyi hissettirdiğini ekledi.

Aslına bakılırsa Valerie Bertinelli'nin kilolarla mücadelesi uzun yıllar boyu devam etti. Hatta bu konuda bir de kitap yazdı oyuncu. Orada hem yemek tarifleri verdi hem de yiyeceklerle ilişkisine değindi.

ZEVKLERİME DÜŞKÜNÜM... BUNLARDAN BİRİ DE YEMEK YEMEK

Indulge: Delicious and Decadent Dishes to Enjoy and Share adlı kitabında uzun zamandır da yediklerinin kalorisini saymadığını itiraf etti. Ayrıca yiyeceklerle ilişkisini değiştirmek ve daha sağlıklı bir hale getirmek için on yıldan fazla bir zaman harcadığını ekledi.

Valerie Bertinelli artık yiyecekleri iyi ya da kötü diye ayırmadığını, kendini yiyeceklerle şımarttığını anlattı.

Bu konudaki görüşlerinin özeti şöyle: "Hayattaki zevklerime düşkünüm. Bu zevklerden biri de yemek yemek."

Valerie Bertinelli epey zamandır sosyal medya üzerinden örneklerine moda dünyasında daha fazla rastlanan bedensel pozitivizm akımının temsilciliğini yapıyor.

'ESKİDEN KENDİMİ ÇOK ÇİRKİN HİSSEDERDİM'

Bir süre önce de eski bir kıyafetiyle çektiği videosunu paylaşıp bu konuya değindi Bertinelli. Çok eskiden kalma pembe gömleği ve kot pantolonu içinde çektiği videosunda, bir insanın değerini beden ölçüsünün belirleyemeyeceğini tekrarladı.

Eskiden bu kıyafet içinde kendini çok şişman hissettiğini söyleyen oyuncu videosunda sözlerini şöyle sürdürdü: " Kendimi hiç bugün olduğumdan daha güzel, daha huzurlu, zihinsel ve duygusal açıdan istikrarlı hissetmemiştim."

MİLYONLARIN ÖNÜNDE BİR KİLO ALDI, BİR ZAYIFLADI

Valerie Bertinelli, henüz 15 yaşındayken rol aldığı One Day At A Time adlı yapımla tanındı. Bir başka deyişle kameralar karşısında büyüdü. Ama onun hayatında oyunculuğu kadar konuşulan başka bir ayrıntı daha vardı: Sürekli kilo alıp kilo vermesi.

Hatta bu konuda bir keresinde "Ben kilo verme uzmanıyım" diye şaka yapmıştı. Aslında bu konuda haksız da sayılmaz Bertinelli. Çünkü bütün hayatı boyunca bir dönem kilo aldı, sonraki dönemde de kilo verdi. Bu durum bir çıkmaz şeklinde devam etti.

Valerie Bertinelli, ilk evliliğini ünlü müzisyen Eddie Van Halen ile yaptı. Bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi oldu.





Ünlü oyuncu geçen yıl oğlunu evlendirdi ve kayınvalide oldu.