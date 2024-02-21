Üvey anne değil bir melek! Milyarder kocasının kızını kendi kızından ayırmadan büyüttü

Haberin Devamı

Salma Hayek uzun yıllardır sadece bir Hollywood yıldızı olarak değil dünyanın en zengin iş adamlarından birinin eşi olarak da tanınıyor ve gösteri dünyasıyla birlikte sosyetenin de aranan yüzlerinden…

Salma Hayek 15 yıldır serveti 7 milyar dolar olarak tahmin edilen dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Francois-Henri Pinault ile evli

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE EVLENMİŞLERDİ: 15 KOCA YILI AŞKLA DEVİRDİLER

Salma Hayek, geçtiğimiz hafta, tam da Sevgililer Günü’nde Fransız milyarder eşi Francois-Henri Pinault ile 15. evlilik yıldönümlerini kutladı. Gucci dahil daha birçok lüks markayı bünyesinde bulunduran Kering CEO'su olan François-Henri Pinault ve Salma Hayek 2006’da tanışmıştı.

Haberin Devamı

2007 yılında şimdi 16 yaşında olan kızları Valentina'yı kucaklarına aldılar ve tanışmalarından üç yıl sonra, 2009 yılında da evlendiler.

Salma Hayek'in Francois-Henri Pinault'dan 16 yaşında Valentina adında bir kızı var... Yıldız oyuncu kocasının eski ilişkilerinden olan 3 çocuğunu da kendi kızyla birlikte büyüttü

61 yaşındaki ünlü CEO ve bir Hollywood yıldızı olan Salma Hayek’in evliliği başlarda çok konuşulmuş hatta bunun bir aşk evliliği olmadığı iddia edilerek epey de eleştirilmişti.

Gösteri dünyasının en güzel kadınlarından bir sayılan Salma Hayek’in gönlünü yanına pek de yakıştırılmayan bu adamla evlenmesinin çıkar sebepli olduğu bile söylenmişti.

Annesinin boyunu aşan Valentina artık ona kırmızı halılarda da eşlik ediyor

Aradan yıllar geçti, evlilikleri sapsağlam ayakta duran çift birbirlerine olan aşklarını hem defalarca dile döktü hem de verdikleri her fotoğrafta bakışlarıyla anlattı.

Haberin Devamı

Salma Hayek bir yandan oyunculuk kariyerini sürdürürken bir yandan da ilk ve tek çocuğu olan kızı Valentina’yı büyüttü. Bunu yaparken de eşinin eski ilişkilerinden doğan üç çocuğunu kendininkinden ayırmadı.

Francois-Henri Pinault’nun ilk evliliğinden doğan kızı Mathilde 23 yaşına bastı... Ona en içten doğum günü kutlamasını yapanların başında üvey annesi Salma Hayek vardı

EŞİNİN ÇOCUKLARINI KENDİNİNKİNDEN AYIRMADI

Francois-Henri Pinault’nun ilk evliliğini yaptığı Fransız eşi Dorothée Lepère’den 26 yaşında François adında bir oğlu ve Mathilde adında 23 yaşında bir kızı var. Ünlü iş adamının model Linda Evangelista'dan doğan oğlu Augustin de 17 yaşında.

Haberin Devamı

Salma Hayek bir üvey anne gibi değil, gerçek bir anne şefkatiyle büyüttüğü eşinin ortanca kızı Mathilde’nin 23. doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ve bu fotoğraflara eşlik eden övgülerle kutladı.

Mathilde ve Salma Hayek çok iyi anlaşıyor... Geleceğe umutla bakan bir model olan Mathilde de yıldız oyunuya hayran ve ondan ne kadar çok şey öğrendiğini her fırsatta dile getiriyor

Ona aile arasında seslenildiği gibi “Tildie” diyen Salma Hayek vey kızıyla sonsuz gurur duyduğunu söyleyerek “Seni seviyoruz” diye yazdı.

Eşinin başka kadınlardan olan çocuklarını büyük bir özveriyle sahiplenen yıldız oyuncunun bu duyguları karşılıksız değil…

Haberin Devamı

ÜVEY KIZI DA ONA HAYRAN

57 yaşındaki Oscar ödüllü yıldız da üvey kızından bolca övgü topluyor. Üniversite son sınıfta okuyan ve bir yandan da modellik yapan Mathilde yetişkinliğin getirdiği stresle başa çıkarken Salma Hayek’ten yardım aldığını söylemişti.

Hayek’in kendisini sakinleştirdiğini söyleyen genç kadın “Salma'nın beni sakinleştiren bir alevi var. Günlük hayatımda bana yardımcı oluyor" derken onu film setlerinde izlerken de çok şey öğrendiğini söylüyor.

Salma Hayek 14 Şubat'taki evlilik yıldönümlerinde kocasına "Birlikte geçen 18 yılın ve 15 yıllık evliliğin ardından, seni sevmeyi hala kolay, eğlenceli, derin ve hafif bir esinti gibi taze kılıyorsun. Mutlu yıldönümleri aşkım" diye seslendi

Haberin Devamı

Üvey annesinin kendisine hayattaki öncelikleri öğrettiğini söyleyen Mathilde, Salma Hayek için “Zorlukların üstesinden gelebilmem için bana en güzel şekilde rehberlik ediyor” diyerek onu yere göğe koyamıyor…