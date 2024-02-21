Üvey anne değil bir melek! Milyarder kocasının kızını kendi kızından ayırmadan büyüttü

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Salma Hayek uzun yıllardır sadece bir Hollywood yıldızı olarak değil dünyanın en zengin iş adamlarından birinin eşi olarak da tanınıyor ve gösteri dünyasıyla birlikte sosyetenin de aranan yüzlerinden…
SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE EVLENMİŞLERDİ: 15 KOCA YILI AŞKLA DEVİRDİLER
Salma Hayek, geçtiğimiz hafta, tam da Sevgililer Günü’nde Fransız milyarder eşi Francois-Henri Pinault ile 15. evlilik yıldönümlerini kutladı. Gucci dahil daha birçok lüks markayı bünyesinde bulunduran Kering CEO'su olan François-Henri Pinault ve Salma Hayek 2006’da tanışmıştı.
2007 yılında şimdi 16 yaşında olan kızları Valentina'yı kucaklarına aldılar ve tanışmalarından üç yıl sonra, 2009 yılında da evlendiler.
61 yaşındaki ünlü CEO ve bir Hollywood yıldızı olan Salma Hayek’in evliliği başlarda çok konuşulmuş hatta bunun bir aşk evliliği olmadığı iddia edilerek epey de eleştirilmişti.
Gösteri dünyasının en güzel kadınlarından bir sayılan Salma Hayek’in gönlünü yanına pek de yakıştırılmayan bu adamla evlenmesinin çıkar sebepli olduğu bile söylenmişti.
Aradan yıllar geçti, evlilikleri sapsağlam ayakta duran çift birbirlerine olan aşklarını hem defalarca dile döktü hem de verdikleri her fotoğrafta bakışlarıyla anlattı.
Salma Hayek bir yandan oyunculuk kariyerini sürdürürken bir yandan da ilk ve tek çocuğu olan kızı Valentina’yı büyüttü. Bunu yaparken de eşinin eski ilişkilerinden doğan üç çocuğunu kendininkinden ayırmadı.
EŞİNİN ÇOCUKLARINI KENDİNİNKİNDEN AYIRMADI
Francois-Henri Pinault’nun ilk evliliğini yaptığı Fransız eşi Dorothée Lepère’den 26 yaşında François adında bir oğlu ve Mathilde adında 23 yaşında bir kızı var. Ünlü iş adamının model Linda Evangelista'dan doğan oğlu Augustin de 17 yaşında.
Salma Hayek bir üvey anne gibi değil, gerçek bir anne şefkatiyle büyüttüğü eşinin ortanca kızı Mathilde’nin 23. doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ve bu fotoğraflara eşlik eden övgülerle kutladı.
Ona aile arasında seslenildiği gibi “Tildie” diyen Salma Hayek vey kızıyla sonsuz gurur duyduğunu söyleyerek “Seni seviyoruz” diye yazdı.
Eşinin başka kadınlardan olan çocuklarını büyük bir özveriyle sahiplenen yıldız oyuncunun bu duyguları karşılıksız değil…
ÜVEY KIZI DA ONA HAYRAN
57 yaşındaki Oscar ödüllü yıldız da üvey kızından bolca övgü topluyor. Üniversite son sınıfta okuyan ve bir yandan da modellik yapan Mathilde yetişkinliğin getirdiği stresle başa çıkarken Salma Hayek’ten yardım aldığını söylemişti.
Hayek’in kendisini sakinleştirdiğini söyleyen genç kadın “Salma'nın beni sakinleştiren bir alevi var. Günlük hayatımda bana yardımcı oluyor" derken onu film setlerinde izlerken de çok şey öğrendiğini söylüyor.
Üvey annesinin kendisine hayattaki öncelikleri öğrettiğini söyleyen Mathilde, Salma Hayek için “Zorlukların üstesinden gelebilmem için bana en güzel şekilde rehberlik ediyor” diyerek onu yere göğe koyamıyor…