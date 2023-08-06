Ünlü yıldızların şaşırtan kulis kaprisleri: Her yere kendi klozetini taşıyor!

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E hal böyle olunca da birbirinden ünlü isimler gittikleri bu farklı yerlere kendilerini evlerinde ve rahat hissetmelerini sağlayacak şeyleri de götürmeye çalışıyor. Ya da film – dizi çekimlerin de veyahut turnelerde kaldıkları yerlerde hatta kulislerinde bazı özel taleplerde bulunuyor.

Beyonce aylardır son albümü Renaissance'nın dünya turnesinde

Kamera önünde ya da binlerce kişinin karşısında mikrofon tutarken en iyi performansı verebilmek bu ünlüler için elzem. Bu yüzden de bu tür talepler çoğu zaman tuhaf ya da kaprisli bulunsa da yıldız isimler alıştıkları bu düzenin sağlanması konusunda oldukça ısrarlı davranıyor.

Yıldız şarkıcının konser hazırlıkları sırasında özenle ve gizlilikle taşınan bir şey dikkat çekti

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Ve ne kadar büyük bir yıldızsanız talepleriniz de o kadar normal bulunup jet hızıyla yardımcı ekipler tarafından o kadar büyük bir çabayla karşılanıyor. Bunun son örneği de son aylarda “Renaissance” adlı son albümü için dünya turnesine çıkan Beyonce oldu. Yıldız şarkıcının konserinden önce yapılan hazırlıklar sırasında çekilen fotoğraflar bir anda tüm magazin saylarında manşet oldu.

BEYONCE VE ÖZEL KLOZETİ...

Sahne arkası ekibi konserden önce üzerinde “Beyonce’nin klozeti” yazan büyükçe bir kutuyu taşırken görüntülendi. Klozet ve klozet kapaklarının içinde olduğu kutunun üzeri siyah örtülerle kapatılarak ünlü şarkıcının rahatça kullanması için sahne arkasındaki yerine yerleştirildi. Konuyla ilgili basına bilgi veren ekip üyeleri “Beyonce o kadar büyük bir yıldız ki o ne isterse hemen sağlanır ve mutlaka her yere onunla birlikte taşınır ve bu asla sorgulanmaz” dedi.

Bununsa Beyonce'nin her yere taşıttığı özel klozeti olduğu anlaşıldı

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Gittiği yerlere ya da kulislerine götürdükleri ya da koydurdukları haberlere konu olan tek ünlü elbette Beyonce değil. Yıllardır birçok Hollywood yıldızının ya da ünlü şarkıcıların bu tür ilginç talepleri gündeme geliyor ve kendilerini rahat ve evlerinde hissetmek için istedikleri şeyler haberlere konu oluyor. Hatta bunların bazıları şehir efsanesi gibi yıllardır türlü çeşit sohbetlere konu oluyor. Peki hangi sanatçıların hangi ilginç istekleri dillere düşüp sosyal medya yardımıyla da dünyaya yayılmıştı? Gelin birlikte hatırlayalım… Selena Gomez etrafında Justin adını taşıyan birini değil bolca salatık turşusu görmeyi istiyor

SELENA GOMEZ

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Selena Gomez’i en çok nasıl hatırlıyorsunuz? Çocuk yaşta kameralar önüne geçip bir yıldız olması, ardı ardına çıkardığı albümler ve elbette kendisi gibi bir başka çocuk yıldız olarak ünlenmiş isimler yani Justin Bieber’la yaşadığı aşk… Yıllar süren fıtrınalı birliktelik 2014’te bittikten sonra Selena Gomez adı Justin olan hiç kimseyle çalışmayacağını söylemiş. Ve ekiplerine bu ismi taşıyan kimseyi almamış. Adı Justin olup da ekibinde çalışan birleri varsa da ayrılıktan itibaren o kişilere başka takma isimlerle hitap edilmiş. Selena’nın kulisleri için özel istekleri ise taze pişmiş tavuklu turta ve salatalık turşusuymuş. Drake'in isteği ruhani dinlenme sağlaması için etrafında bolca tütsü yakılmasıymış

DRAKE

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Sevilen şarkıcı Drake biletleri oldukça pahalıya satılsa da her zaman tıklım tıklım dolu olan konserler veriyor. Bu yoğun konser programı da yıldız ismi oldukça yoruyor. Drake, bu stresten ve yorgunluktan arınabilmek için nereye giderse gitsin mutlaka yanında tütsü taşırmış. Üstelik de öyle birkaç tane değil: Tam 4 düzine tütsü çubuğu! Bunların da mutlaka ve mutlaka “doğal” kokulu tütsüler olması gerekiyormuş. Bir de konserlerinin ses kalitesine çok dikkat eden şarkıcının ses sistemlerini kuran ekiplere pek güvenmediği ve kendi amfi ve hoparlörlerini yanında taşıyıp sahneye bunları da kurdurduğu söyleniyor. KATY PERRY: İSTEK LİSTESİ 45 SAYFA TUTUYOR!

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Katy Perry de oldukça ilginç ve çok sayıda ilginç talepleriyle tanınan bir şarkıcı. Yıldız ismin turnelerinde mutlaka bulunmasını talep ettiği şeylerin 45 sayfalık bir listesi olduğu söyleniyor. Bunların birçoğu da soyunma odasının dekorasyonuyla ilgili. Katy Perry, soyunma odasının mutlaka krem ya da açık pembe renkleriyle dekore edilmesini ve en az iki tane krem rengi “yumurta koltuk” modeliyle donatılmasını istiyormuş. Bunun yanında özel sehpalar ve Fransız stili lambaların da odasında bulunmasını isteyen ünlü şarkıcı çiçek konusunda da oldukça hassas.

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Odasında mutlaka beyaz ve mor ortancalar, pembe ve beyaz güller ve şakayıklar bulunması gerekiyor. Ancak Perry’nin 2 tane mutlaka uyulması gereken yasağı da var. Çiçekleri çok seven ve odasında mutlaka barındıran şarkıcı etrafında asla ve asla karanfil istemiyor. Ve onu konserlere ya da turnelere getirip götüren şoförlerin de yıldız şarkıcıyla konuşmaları yasak! Britney Spears da Lady Diana hayranlığını gittiği her yere taşıyormuş

BRITNEY SPEARS

Şimdilerde pek konser vermese de Britney Spears da bir zamanlar dünya turlarına çıkıp dört bir yanda sahne alıyordu. Ünlü ismin o dönemki en ilginç isteğiyle nerede olursa olsun kulisinde mutlaka Lady Diana’nın bir portresinin bulunmasıydı. Ünlü şarkıcının İngiliz kraliyet ailesine pek düşkün olduğu ve özellikle de Lady Diana’ya özel bir hayranlık beslediği ve onu idolü olarak gördüğü biliniyor. Joe Jonas sınırları ne kadar zorlayabileceğini merak etmiş ve kulisine 12 tane köpek yavrusu getirtmiş

JOE JONAS

Jones Brothers grubunun üyelerinden Joe Jonas da ilginç kaprislerinin yerine getirilip getirilmeyeceğini test etmesiyle anılıyor. Onun isteği ise kulisin döşenmesi ya da yiyecek içecek şeylerle pek ilgili değil. Joe Jonas kulisi için yavru köpek temin edilmesini istemiş ve bu isteği ne kadar zorlayabileceğini görmek isteyince kulisine tam 12 tane yavru köpek getirmiş. Ünlü şarkıcı bir de konserlerinden önce kulisinde ya da karavanında belli bir markanın özel etli turtasını yemeyi seviyormuş. Jennifer Lopez'in beyaz takıntısı uzun süredir biliniyor

JENNIFER LOPEZ

Belki de yıllar içinde bu istekler konusunda en çok ünlenmiş isim Jennifer Lopez olabilir. Yıldız şarkıcının konser verebilmesi için kulisinin tamamen bembeyaz olması şart. Beyaz koltuklar, beyaz masaya beyaz örtü örtülmesi, beyaz peçeteler, beyaz mumla, beyaz leylaklar ve beyaz güller Jennifer Lopez için olmazsa olmaz istekler. Hatta yıldız ismin birkaç sefer bu bembeyazlık talebi karşılanmadığı için sahne almayı reddettiği de biliniyor.