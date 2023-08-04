Ünlü şarkıcı milyonda bir görülen, çaresi olmayan hastalığa yakalanmıştı: Onu iyileştirecek hiçbir ilaç bulamıyoruz!

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MİLYONDA BİR GÖRÜLEN ÇARESİZ HASTALIĞA YAKALANDIĞINI KENDİ DUYURMUŞTU

Geçen yılın sonunda sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “Son zamanlarda, çok nadir görülen bir nörolojik hastalıkla mücadele ediyorum. Hastalığın adlı Stiff Person Sendromu (Katı Kişi Sendromu) ve çok nadir, bir milyonda bir kişide görülüyor.” diyen Celine Dion hastalığını kendisi bu sözlerle duyurmuştu.

Aralık 2022'de yaptığı açıklama efsane şarkıcının dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını üzüntüye boğdu

Hastalığın yol açtığı kas spazmlarının günlük hayatını çok fazla etkilediğini söyleyen Celine Dion, bazen yürümekte zorlanıyor bazen de ses tellerini kullanamadığını ve şarkı söyleyemediğini ifade ediyordu. Ailesi ve çocuklarının kendisine her an destek olduğunu anlatan ünlü şarkıcı onu tedavi etmeye çalışan doktorların gösterdiği büyük çabaya da teşekkür etmişti. Çok az insanın sahip olduğu güçlü sesiyle söylediği şarkılar birden fazla nesli etkilemişti... Hayranları onun iyileşip sahnelere dönmesini dört gözle bekliyor

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HAZIRLANDIĞI BÜYÜK DÜNYA TURNESİNİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Aslında büyük bir dünya turnesine çıkmaya hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı mayıs ayında bir kez daha hayranlarının karşısına çıktı ve vereceği 40’tan fazla konseri iptal etti. “Sizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Dünya turnesi zaten sağlıklıyken bile çok efor istiyor. Bense bunu yapabilecek durumda değilim. Konserleri ertelemek yerine sizi beklentiye sokmadan hepsini iptal etmek zorunda kalıyorum.” diyen Celine Dion “Korkmayın, mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Ve size tekrar kavuşacağım günleri hasretle bekliyorum” notunu da mesajına eklemeyi ihmal etmedi. "Katı Kişi Sendromu" olarak bilinen hastalık Celine Dion'un hem ağrı çekmesine hem de hareketlerinin kısıtlanmasına yol açarken ses tellerini de etkiliyor

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HASTALIĞIYLA İLGİLİ SON DURUMU ABLASI ANLATTI

Milyonda bir kadar nadir görülen, kronik ağrılara yol açan, hastanın hareket etmesine engel olan ve ses tellerini de etkileyen bu nörolojik hastalığın bilinen bir tedavisi yok. Hayranları efsane şarkıcının iyileşmesini büyük bir umutla beklerken Celine Dion’un sağlık durumuyla ilgili açıklama kız kardeşi Claudette Dion’dan geldi.

Celine Dion 1994'te ünlü müzik yapımcısı Rene Angelil'le evlenmişti, çiftin bu evlilikten 3 çocuğu oldu... Rene Angelil, Celine Dion'u gencecik bir yıldız adayıyken tanımış, onun dünyaca ünlü bir şarkıcıya dönüşmesinde de büyük katkısı olmuştu

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Ve maalesef Claudette Dion, beklenen güzel haberleri vermek yerine bir kez daha üzücü bir gelişmeyi duyurdu. Abla Claudette, kız kardeşi Claudette Dion’un zorlu tedavisi için işe yarayabilen hiçbir ilaç bulamadıklarını açıkladı. Kanada basınına konuşan Claudette Dion “İşe yarayacak tek bir ilaç bile bulamıyoruz” dedi.

İŞE YARAYACAK BİR İLAÇ BULUNAMIYOR, SAĞLIK DURUMU DÜZELMİYOR

Claudette Dion, kız kardeşi Celine Dion için alandaki en başarılı araştırmacılar ve doktorlarla çalışmalarına rağmen yıldız şarkıcının sağlık durumunda hiçbir iyileşme emaresi de olmadığını da sözlerine ekledi. 2016'da hem kocasını hem de ağabeyi Daniel'i sadece 2 gün arayla kaybeden efsane şarkıcı adeta yıkıldı: Celine Dion'un Rene Angelil'in tabutuna kapanıp ağladığı bu görüntüsü hafızalardan uzun süre silinmedi

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AİLESİ DESTEĞİNİ BİR AN ESİRGEMEDİ: DİĞER ABLASI YANINA TAŞINDI

Las Vegas’taki evinde bulunan ve tedavisini de burada sürdüren ünlü şarkıcının diğer ablası Linda’nın da Celine Dion’un yanına taşındığı ve bir yandan onun bakımına yardım ederken bir yandan da evin işlerini sırtlandığı ortaya çıktı. Abla Claudette Dion, kardeşi Celine’i aradığını ancak telefona diğer kardeşi Linda’nın çıkıp ünlü şarkıcının harıl harıl hastalığıyla ilgili araştırma yapmakla meşgul olduğunu söylediğini aktardı. Sadece sesiyle değil sahne performanslarıyla da devleşen yıldız ismin iyileşip sağlığına kavuşmasını ailesi de hayranları da umutla bekliyor: Celine Dion da "Mücadeleyi hiç bir zaman bırakmayacağım" diyor

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"MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIM" DEMİŞTİ, HERKES UMUTLA BEKLİYOR

Hastalığın bir çaresi, bilinen bir tedavisi olmadığı halde ailesi Celine Dion’un azminin ve yaşama isteğinin bu zorlu süreci yeneceği konusunda umutlular. Hayranları da ünlü şarkıcının yeniden albümler yapmasını ve sahnelere dönmesini bekliyor. Celine Dion da zaten ablasının anlattığına göre hastalığını yenip hem iki çocuğu ve ailesinin yanında kalmak hem de hayranlarına kavuşabilmek için insanüstü bir mücadele veriyor…