Ünlü yıldız yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Ben nasıl böyle tanınmayacak hale gelmişim!

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Bundan tam 6 yıl önce çektiği ve görünce kendini tanıyamadığını itiraf ettiği fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Jessica Simpson hayranlarına içini döktü. Ünlü şarkıcı evinde, üzerinde pijamalarıyla otururken çekilen fotoğrafında hayranlarının onu konserlerde ya da kırmızı halılarda gördüğü halinden çok farklı bir görüntü çiziyordu.

Simpson fotoğrafının altına “1 Kasım 2017 sabahının erken saatlerinde gördüğünüz bu kişi benim tanınmaz bir versiyonum.” yazmıştı. Birçok ünlü isim makyajsız hallerini bile paylaşmaktan kaçınsa ya da habersizce çekilen fotoğraflarında yüzlerini gizlemek için uğraşsa da Jessica Simpson için bu cesur paylaşımın bambaşka bir anlamı var. Jessica Simpson dünya çapında üne kavuştuğu günden beri hep görüntüsüyle, sürekli alıp verdiği kilolarla konuşulmuştu

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2017'DEN ÇIKIP GELEN FOTOĞRAF

43 yaşındaki ünlü isim önce ünlü bir sanatçı olarak dünya çapında tanınan bir isim olmuş sonra da bu ünü kullanarak yarattığı markayla moda tasarımcısı olarak iş kadınlığında da başarı göstermişti. 2014’ten beri eski ünlü futbolcu Johnson’la evli olan Jessica Simpson’ın 11, 10 ve 4 yaşında üç de çocuğu var.

Ünlü yıldız 6 yıl önce, 1 kasım 2017'de çekilen bu fotoğrafını Instagram'dan bir kez daha paylaşıp yaşadığı zorlu mücadeleyi anlattı

En ünlü olduğu dönemlerde bile sürekli görüntüsüyle ve alıp verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü yıldız hep eleştirilerin odağında yer almıştı. Mutlu aile yaşantısına ve ününe rağmen bir dönem alkol bağımlılığı yüzünden büyük sıkıntılar çeken Simpson 2017’den beri ağzına içki sürmüyor. Ünlü yıldız için hem çok zayıf hem de kilolu olmayı deneyimlemenin avantajı moda markasına giysi üteritken kazandığı deneyim olmuş

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O FOTOĞRAF ASLINDA BİR DÖNÜM NOKTASI

İşte yeniden paylaştığı ve artık bağımlılık problemine son vermek için harekete geçtiği anda çekilmiş fotoğraf da bu yüzden onun için çok önemli. Jessica Simpson o fotoğrafı çekip kendini tanıyamaz halde olduğunu fark ettiği anda hayatına yeniden çeki düzen vermesi gerektiğini anladığını itiraf etti.

Sürekli alıp verdiği kilolar ve değişen görüntüsü yüzünden eleştirilere uğrayan yıldız şarkıcı en sonunda alkol bağımlılığının pençesine düşmüş ve tanınmayacak noktaya gelmişti... "Kendimi sevmekten vazgeçtim, kendime olan saygımı kaybettim" diyen Simpson hayatını tekrar rayına oturtmayı başardı

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“Kaybettiğim ışığımı geri alacağımı, içimdeki öz saygı savaşında zafer kazanacağımı ve bu dünyaya delici bir netlikle meydan okuyacağımı biliyordum. Kişisel olarak bunu yapabilmek için alkolü bırakmam gerekiyordu çünkü alkol zihnimi ve kalbimi aynı yönde döndürüp duruyordu ve açıkçası çok yorulmuştum. Acıyı hissetmek istedim, böylece onu bir onur nişanı gibi taşıyabilecektim.” diyordu ünlü şarkıcı paylaşımında.

KENDİNİ SEVMEKTEN VAZGEÇMİŞTİ

Jessica Simpson kendisine olan saygısını yitirdiğini, kendini sevmediğini ve bu yüzden de tanınmayacak hale gelene kadar bunalıma sürüklendiğini yıllar sonra itiraf etti. “Sorun içki içmek değildi. Sorun bendim. Kendimi sevmiyordum. Kendi gücüme saygı duymuyordum. Bugün saygı duyuyorum.” diyen Simpson şimdilerde bambaşka bir görünüme sahip.

Özellikle hamilelik ve doğum süreçlerinden sonra aldığı aşırı kilolar yüzünden büyük bir baskıya marıuz kalan Jessica Simpson "İnsanların sürekli bedeminle ilgili yorum yapması canımı acıytıyor" itirafında bulundu

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Yaşadığı zorlu süreci yazdığı Open Book adlı anı kitabında anlatan Jessica Simpson şimdilerde de aşırı zayıflamasıyla gündemde. Hamilelik ve doğum süreçlerinin ardından çok kilo alan, alkol bağımlısı olduğu dönemde de tanınmayacak hale gelen yıldız isim bir süre terapi gördükten sonra sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemişti. Son aylarda verdiği kilolarla gündemde olan Jessica Simpson aşırı zayıflamasının ilaçlarla değil irade gücüyle olduğunda ısrarcı

İLAÇ DEĞİL İRADE: BU GÜNÜN GELECEĞİNE HİÇ İNANMAMIŞTIM

Ancak bu kez de Simpson’a son günlerde çok konuşulan zayıflama ilacı Ozempic yardımıyla kilo verdiği suçlamaları yöneltilmeye başladı. “Üç kez doğum yaptım ve her seferinde 45 kilo alıp, sonrasında 45 kilo zayıfladım” diyen Jessica Simpson bu iddiaları şiddetle reddediyor.

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Tatilde çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Simpson “3 kez 45 kilo aldım ve verdim, bu yüzden bu anın gerçek olabileceğine hiç inanmamıştım ama sonunda bir BİKİNİ giyerek tatilindeyim!!!!!!” diyen ünlü şarkıcı ilaç kullanmadığının altını ısrarla çiziyor. Jessica Simpson yıllardır bedeniyle ilgili konuşmaların ve hayatını yoluna koymak için verdiği mücadelenin ardından artık "Korkularımla barıştım ve hayatımın üzücü olan kısımlarını da kabul ettim. Duygusal bir cesaretle kişisel gücüme sahip çıkıyorum. Çılgınca dürüst ve rahatça açığım. Ben özgürüm" diyor

20 YILDAN FAZLADIR SÜREN DÖNGÜ ONU PERİŞAN ETTİ

İnsanların görünüşü hakkında sürekli yorum yapmasının 'canını acıttığını' söyleyen Jessica Simpson irade gücüyle zayıfladığını, bağımlılıktan kurtulmasının da bunda etkili olduğunu ifade ediyor. Ünlü şarkıcı yirmi yılı aşkın süredir spot ışıkları altında, sürekli değişen fiziğini korumak için sıkı diyetler ve aşırı egzersizden oluşan sonsuz bir döngüye sıkışmış hissettiğini de itiraf ediyor.