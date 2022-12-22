Fazla kiloları yüzünden aldığı eleştiriler hayatını cehenneme çevirmişti… Gören şaşkına döndü: Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!

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GÜZELLİK VE ZAYIFLIK BASKISI KADINLARI İÇTEN İÇE KEMİRİYOR

Günümüzde kadınların nasıl göründükleri, bedenleriyle ilgili fikirleri giydikleri ve daha birçok şey, özellikle sosyal medyanın da devreye girmesiyle birlikte, saldırı altında. Yaratılan beden algısı ve güzellik standartlarının birçoğu gerçekçi değil ve başta genç kızlar olmak üzere, ünlü ünsüz her kadın hep güzel ve zayıf görünme zorlamasıyla karşı karşıya. Ağır diyetler, zorlu estetik operasyonlar, herkesin birbirine benzetildiği kozmetik müdahalelerin çoğu hep bu uğurda göze alınıyor. Aksi durumda kadınlar, zaman zaman öğrencilik çağındaki genç kızlar zorbalığa uğruyor, fotoğrafları her yerden paylaşılıp alaya alınıyor ve ruh sağlıkları bozuluyor. Bu durumdan çok çekenlerin başında da elbette gösteri dünyası ünlüleri var.

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BİR ZAMANLARIN POP YILDIZI ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Bugün artık 42 yaşında, olgunluk dönemini yaşayan ve üç çocuk annesi olan yıldız şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson da bu durumdan nasibini fazlasıyla aldı. Genç yaşta adım attığı müzik dünyasında çok sevilen, sayısız albüm satan ve başarıla imza atan Sipmson, oyunculuk da yaptı, kariyerinin ilerleyen yıllarında iş kadınlığına da soyundu. Yaptığı işlerde başarılı oldu. Kendine bir yuva kurup anneliğinin tadını da çıkardı. Oysa dışarıdan pırıltılı görünen nice hayat gibi onunki de güllük gülistanlık olmadı. Hamilelikleri sürecinde epey kilo alan ve sonra da bu kiloları vermek için çok çabalayan Jessica Simpon, kimi zaman hayranları kimi zaman da medyanın bu konudaki eleştirilerinin hedefi oldu. Toplum da gösteri dünyasını yönlendiren medya da onda hep fit görünmesini, bu zayıflık furyasına katılmasını istedi, Simpson hep bu baskı altında yaşamaya başladı. Bir noktada artık ruhen ve bedenen çok yorulacaktı. 'ANNE KOTUYLA GELEN ÖLÜM' YAZMIŞTI

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Jessica Simpson, yıllar önce bir konserinde 'anne kotu’ da denen, yüksek belli ve rahat kesimli bir pantolon giyince başına gelmeyen kalmamıştı. Bu konserdeki fotoğrafları her yerde dolaşan, çarşaf çarşaf gazetelere basılan Simpson daha o günlerden başlayarak kiloları yüzünden zorbalığa uğramaya başlamıştı. Yıl 2009’du. 2020 yılında katıldığı programda bu fotoğraf çok kalbimi kırdı diyecekti. “Dünya beni alt etti” diyen yıldız, bu konuları da ele aldığı bir kitap yazmış, 'Açık Kitap' adını verdiği bu eserde bir bölümü de bu deneyime ayırmıştı. Bölümün adı ‘Anne otu Tarafından Gelen Ölüm’ olmuştu. 2017 yılı sonuna kadar alkol ve haplarla da mücadele eden Jessica Simpson, hayatından bu alışkanlıkları çıkarmış ama ‘Beden dismorfik bozukluğu’ yaşamaya başlamıştı.

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Beden dismorfik bozukluğu, bir kişinin gerçekte olmayan var olduğunu sandığı bir bedensel kusur ile aşırı uğraşması ya da bir beden kusuru varsa bile bunu aşırı abartması durumudur. Yaygın bir hastalık olması ve bir yüzyıldan fazla zamandır literatürde tanımlanmış olmasına rağmen, yeterince tanınmamış bir bozukluktur. Algılama problemi, benlik saygısının olmaması, yemek bozuklukları, obezite, depresyon gibi problemler dolayısıyla ortaya çıkabilir.

GÖRÜNTÜSÜ HERKESİ KORKUTTU

Geçtiğimiz günlerde küçük kızıyla birlikte evinin kapılarını bir çocuk ürünleri markasına açan Simpson, burada çekilen fotoğrafları ve kendi Instagram paylaşımlarıyla hayranlarını çok endişelendirdi. Çok zayıflamış görünen şarkıcı çökmüş gözaltları, incecik kolları, kemikleri çıkmış omuzlarıyla oldukça sağlıksız görünüyordu. Kimileri bu görüntüyü Simpson’ın bitmek bilmeyen estetik müdahalelerine dayandırdı. Ancak herkes onun zayıflamaya çalıştığı için, üzerindeki baskı yüzünden hissettiği şeylerle ağır diyetler yapmaya çalıştığını biliyor.



KONUŞURKEN BİLE ÇOK ZORLANDI

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Simpson “Kızım Birdie Mae’nin sevimli odasına konuk olduğunuz için teşekkür ederim” diyor ve konuşuyordu ama hayranları konuşmasında bir yavaşlık olduğunu sezdiler, kelimeler ağzından dökülmüyor, ünlü şarkıcı konuşurken zorlanıyordu. Videoya sayısız yorum yapıldı. Hayranları ona seslenip sağlık diledi ve kendisine daha çok dikkat etmesini diledi. Yorumların çoğu da onun bu hale gelmesine daha doğrusu getirilmesine kızıyordu. Genç bir kadını yıllarca zorbalığa uğratan, ona sürekli bir şeyleri dayatan ve hayatını gönlünce yaşamasına ve mutlu olmasına engel olanlar ve bu korkunç düzen değişsin diliyorlardı.