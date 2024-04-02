Ünlü sunucunun en zor sınavı… Karısı bir süre sonra en tatlı hatıralarını bile unutacak

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Bir süre önce eşinin Alzheimer’a yakalandığı açıklanan usta isim 44 yıldır evli olduğu eşi Mavis Leno’nun her geçen gün gözlerinin önünde çektiği sıkıntıları göğüslemeye başladı.

KARISI ALZHEIMER OLUNCA HEMEN MAHKEMEYE KOŞMUŞTU

Durum ocak ayında basının eline geçen mahkeme belgeleriyle ortaya çıkmıştı. Jay Leno eşinin hastalığa yakalanmasıyla birlikte mahkemeye başvurmuş ve onu vesayet altına aldırmak için dilekçe vermişti.

Yine mahkemeye verilen belgelere göre Mavis Leno’nun hastalığı ilerlemiş durumda ve artık kocasını tanıyamadığı anlar yaşanmaya başlamış.

ARTIK KOCASINI UNUTMAYA BAŞLADI

Usta komedyenin vesayet dilekçesiyle ilgili yeni bir rapora göre Jay Leno'nun eşi Mavis Leno, Alzheimer hastalığıyla mücadelesi sırasında "bazen kocasını ya da doğum unutur” hale geldi.

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Mahkemenin atadığı avukatı Ronald Ostrin, "ileri demans" teşhisi konulan Mavis Leno’nun moralinin iyi olmasına rağmen sağlığının bozulmaya devam ettiğini açıkladı.

Yıllar boyunca ekran karşısında milyonları güldüren ünlü sunucu ve komedyen Jay Leno son zamanlarda eşinin hastalığı yüzünden oldukça üzgün

Ailenin nöroloğu Dr. Hart Cohen'e göre, 77 yaşındaki kadın "çok fazla yönelim bozukluğu yaşıyor" ve sık sık "her ikisi de vefat etmiş olan ebeveynleri hakkında" anlamsızca konuşmaya devam ediyor.

KOCASINA ÇOK GÜVENİYOR

Öte yandan avukat Ostrin, belirgin bir "bilişsel bozukluğu" olmasına rağmen Mavis'i hala "iletişim kurabilen", "büyüleyici bir kişiliğe" sahip "hoş bir insan" olarak tanımlarken onun hâlâ seçimlerde oy kullanmak istediğini ve kocası Jay Leno’ya büyük bir güven duyarak korunmak ve yönlendirilmek için kendini teslim ettiğini söyledi.

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Jay Leno eşinin içinden geçtiği bu zorlu süreç hakkında çok fazla yorum yapmazken avukatları Ronald Ostrin ünlü çiftin uzun yıllara dayalı, sevgi dolu ve birbirlerini destekleyici bir ilişkileri olduğunu ve yıldız sunucunun karısını rahat ettirecek güvenli ortamı yaratmak için bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

VESAYET İÇİN KENDİ GÖNÜLLÜ OLMUŞ

Mavis Leno’nun Alzheimer’a yakalandığı Jay Leno’nun mahkeme başvurusuyla ortaya çıkınca ünlü sunucya karısını vesayet altına aldırmaktaki acelesi yüzünden kimi eleştiriler gelmişti. Ancak mahkemeye atanan avukatın anlattıklarına bakılırsa talihsiz kadın duruma itiraz etmemiş hatta kocasına duyduğu güvenle bunun için kendisi de istekte bulunmuştu.

Jay Leno'nun karısını vesayet altına aldırmak için mahkemeye başvurmasının sebebi ve yaşanan süreç sonradan ortaya çıktı

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73 yaşındaki Jay Leno, karısı Mavis'in sağlık sorunları nedeniyle kendisine bir şey olması durumunda Mavis için bir vakıf kurmak üzere ocak ayında vesayet başvurusunda bulunmuştu. Üstelik Jay Leno karısına olan aşkı ve ona duyduğu saygıdan ötürü vesayet başvurusunda bulunmak için gerçekten gerekli olduğu güne kadar vesayet başvurusunu bekletmişti.

KARISININ ÜZERİNE TİTRİYOR

Mavis Leno’nun bakımıyla ilgilenen doktorlar ve diğer sağlık personelleri Jay Leno’nun karısının üzerine titrediğini ve ona büyük ve sevgi ve özenle yaklaştığını söylediler.

Eşinin durumunu en yakından gören ve büyük bir üzüntü yaşayan Jay Leno, hastalık duyulduğunda hiç konuşmamış sadece çok kısa şekilde "O iyi. Herkes iyi. İyi gidiyoruz" demekle yetinmişti.

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1980 yılında evlenen ve çocukları olmayan çift 44 yıldır birbirlerinin en büyük destekçisi ve en yakın sırdaşı oldular. Mavis Leno’ya hastalık teşhisinin ne zaman konulduğu bilinmiyor. Vesayet duruşmasının tarihi ise 9 Nisan.