Ünlü şarkıcının zor anları… Ağlamaktan gözyaşları bile tükendi ama tacizle suçlanan kocasının elini bırakmadı…

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2005 yılından bu yana Red Bull Formula 1 takımının patronu olan ünlü iş insanı Geri Horner’la evlenip Geri Horner soyadını alan ünlü şarkıcının evliliği büyük bir sarsıntı geçiriyor.

MUTLU EVLİLİĞİN ÜZERİNE GÖLGE DÜŞÜREN SKANDAL

Hafta sonu düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sine eşi Christian Horner ile el ele katılan ve yarışlar boyunca kameralara gülümseyerek poz veren Geri Halliwell’in bu mutluluk fotoğraflarının altında son günlerde yaşanan büyük bir skandal gizli aslında…

Geri Halliwell ve Christian Horner'ın dün Bahreyn Grand Prix'sinde verdiği mutluluk pozları hafta sonuna damga vurdu

Christian ve Geri Horner, etrafta gazetecilerin olduğunu çok iyi bilerek sürekli birlik beraberlik pozları verse hatta kameraların önünde öpüşerek mutlu bir karı – koca tablosu yaratmaya çalışsa da gerçekler bundan epey farklı.

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Serveti dudak uçuklatan, 50 yaşındaki Red Bull Racing CEO'su Christian Horner, yakın zaman önce şirketindeki bir kadın çalışan tarafından cinsel tacizle suçlanmış, bu iddiaları da masum olduğunu söyleyerek reddetmişti.





KOCASININ ELİNİ BIRAKMADI AMA...

Spice Girls'ün 51 yaşındaki üyesi, dün Bahreyn Grand Prix'sine birlikte gelirken gülümserken ve kendinden emin bir şekilde eşinin elini tutarken görüldü.

Ünlü şarkıcı tacizle suçlanan kocasına destek verdi ancak dışarıya karşı verilen bu mutluluk pozlarının gerçekleri yansıtmadığı konuşuluyor

Bir kadın çalışana cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilen skandal suçlamaların ortasında kalan kocası Christian Horner'ın yanında, ona destek verdiğini açıkça belli eden ünlü şarkıcının gülümseyerek mutluluk pozları vermesine rağmen sık sık uzaklara dalıp gittiği gözlerden kaçmadı.

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İkilinin samimi görüntüleri, Horner hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle Halliwell'in bu önemli etkinlikte eşine katılıp katılmayacağı konusunda yapılan spekülasyonların ardından geldi.

CİNSEL TACİZ MESAJLARI SORUŞTURMAYA KONU OLDU

Geçtiğimiz ay F1 patronu, emrindeki bir kadın meslektaşına karşı "zorlayıcı davranışlarda" bulunmakla suçlanmış ve Red Bull'un ana şirketinin bağımsız denetçiler aracılığıyla soruşturma başlatmasına neden olmuştu.

Yakında evliliklerini 10. yılını kutlamaya hazırlanan ünlü çiftin örnek gösterilen mutluluğu ünlü CEO'nun cinsel tacizle suçlanmasının ardından sarsıldı

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Horner, görevi kötüye kullanma soruşturmasında suçsuz bulunup aklandı, ancak kısa bir süre sonra, gönderdiği iddia edilen mesajlar birkaç F1 patronuna ve medya kuruluşuna sızdırıldı. Aralarında F1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in de bulunduğu yaklaşık 200 kişinin bu e-postadan haberdar olduğu söyleniyor.

Horner masum olduğunu savunsa da kadın çalışanına cinsellik çağrıştıran uygunsuz mesajlar yolladığı, üzerinde ne olduğunu sorduğu ve uygunsuz fotoğraflar talep ettiği iddia ediliyor. İşin kötüsü ünlü ismin bu durum ortaya çıkmasın diye para teklif ettiği de söylentiler arasında.

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ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU HAYAT SALLANTIDA

Geri Halliwell ve Christian Horner, 2015’te nişanlanmış ve 2015’te de ünlü akınına uğrayan muhteşem bir düğünle evlenmişti. Önceki ilişkilerinden Halliwell’in 18, Horner’ın da 10 yaşında kızları var. Çiftin 10. yılını kutlamaya hazırlandıkları evliliklerinden doğan oğulları da 7 yaşında.

Kişisel serveti 50 milyon dolardan fazla olan ünlü iş adamı Christian Horner’la evlendiğinden beri kendini hayır işlerine, kitap yazmaya ve moda ve başka alanlardaki girişimlerine adayan Geri Halliwell, adeta rüya gibi bir hayat yaşıyordu. Bahreyn'de kocasına destek olmak için onun yanından ayrılmayan ve mutlu bir tablo çizmeye çalışan Geri Halliwell’in, kocasına yönelik suçlamalar nedeniyle utançtan adeta yerin dibine girdiği ve sürekli ağlamaktan perişan olduğu söyleniyor

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EVLİLİĞİYLE TURNAYI GÖZÜNDEN VURMUŞTU

Deyim yerindeyse zengin kocasıyla yaptığı evlilikle turnayı gözünden vuran ünlü şarkıcı İngiltere kırsallarındaki muhteşem evlerinde gözlerden uzak, sakin ve huzurlu bir hayat yaşarken hayatı bir anda altüst oldu.

Eşini çok sevdiği ve evliliğinin yolunda gittiği verdiği tüm fotoğraflara yansıyan Geri Halliwell’in kocasına yönelik bu iddialarla yıkıldığı söyleniyor. Geçmişte anoreksiya yüzünden aşırı kilo kaybeden sağlığını kaybetme noktasına gelen Halliwell’in ruh halinin çok kötü olduğu iddia edildi.





AĞLAMAKTAN GÖZÜNDE YAŞ KALMADI... GÖRKEMLİ HAYAT SONA MI ERECEK?

Kırılgan bir yapısı olduğu söylenen ünlü şarkıcının yakın çevresi mutluluk pozları vermeye devam etse de “kızıl baharat” olarak anılan Geri Halliwell’in sürekli ağladığını ve göz pınarlarını kuruttuğunu söylüyorlar.

Hatta ünlü şarkıcının bu skandalın ardından sarsılan evliliğini yoluna koyamayıp boşanma kararı almasının an meselesi olduğu bile iddia edildi…