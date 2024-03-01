‘Annem sevdiğim adamı elimden alıp evlendi’ demişti… Ünlü ailenin kavgası dillerden düşmüyor

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Country müziğin en ünlü şarkıcılarından Billy Ray Cyrus ve yıllar boyunca hem eşi hem de menajeri olmuş olan Tish Cyrus, uzun süre sarsılan evliliklerini kurtarmak istemiş, birkaç kez ayrılmaya çalışıp başaramadıktan sonra yollarını 2022’de tamamen ayırmıştı. Gelmiş geçmiş en ünlü Country şarkıcılarından Billy Ray Cyrus'un kızı Miley Cyrus önce çocuk yıldız olarak oyunculuk yapmış sonra da müzik kariyerinde yükselerek babasının ününü katlamıştı... Annesi Tish Cyrus da bu kariyerin inşasındaki en etkili faktör oldu

ÜNLÜ AİLENİN ÜNLÜ ÇOCUKLARI…

Çiftin 5 çocuğundan Miley Cyrus dünya çapında bir yıldız oldu, kardeşlerinden bazıları da onun yolunu izleyip şanslarını şarkıcılık ve oyunculukta denedi. Miley kadar olmasa da ailenin en küçük kardeşi Noah Cyrus da müzik kariyeriyle kendi kanatlarıyla uçmaya çalışıp ünlü bir şarkıcı oldu.

Ailenin 5 çocuğundan bir kısmı ünlendi, bir kısmı da kendi yollarını çizdi... En küçük kardeş Noah da şarkıcı oldu, kendi çapında başarılı olsa da hiçbir zaman ablası Miley Cyrus'un ününe erişemedi

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Geçen yaz hem Tish Cyrus hem de Billy Ray Cyrus evlenerek yeni aşklarıyla, yeni hayatlarına yelken açtılar. Bu iki evliliğin ardından yaşananlarsa Cyrus ailesi içindeki gizli anlaşmazlıkları ve kavgaları bir anda ortaya döküverdi.

İKİSİ DE BOŞANIP BAŞKALARIYLA EVLENDİ

Kendinden epeyce genç Avustralyalı şarkıcı Firerose’la evlenen Billy Ray Cyrus’a kızı Miley Cyrus’tan veto geldi. Babasının düğününe gitmeyen Miley, kariyerinin ilk Grammy’sini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada da onu bir şöhret yapan babasının adını hiç anmadı ve ona teşekkür etmedi.

24 yaşındaki Noah Cyrus'un, annesinin geçen yaz evlendiği ünlü oyuncu Dominic Purcell'le ilişki yaşadığını ima edip "Annem o adamı benden çalıp evlendi" dediği iddiası gündeme bomba gibi düştü

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Oysa ünlü şarkıcı annesi Tish Cyrus’un ünlü oyuncu Dominic Purcell’le yapıtığı evliliği onaylamakla kalmadı, düğüne gidip baş nedime oldu ve annesiyle üvey babasının mutluluğunu paylaşıp aşklarına övgüler dizdi.

Cyrus ailesiyle ilgili asıl kıyamet ise bu hafta içinde çıktı. Billy Ray ve Tish Cyrus’un en küçük kızları, Miley Cyrus’un kardeşi şarkıcı Noah Cyrus annesinin evliliği hakkında herkesi şaşkına çeviren şeyler söyledi. Tish Cyrus ünlü oyuncu Dominic Purcell’le geçen yaz evlenmiş, düğününü de Miley Cyrus'un evinde yapmıştı... Noah Cyrus düğüne de katılmadı

“ANNEM O ADAMI BENDEN ÇALDI SONRA DA EVLENDİ”

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24 yaşındaki Noah Cyrus “Onunla ben görüşüyordum. Annem ilgilendiğim adamı benden çalıp onunla evlendi” diyerek üvey babasıyla bir ilişki yaşadığını ima etti. Bu sözleri ABD basını iddia olarak yayınlayınca da ortalık deyim yerindeyse toz duman oldu.

Akıl almaz iddialar, Us Weekly'nin geçtiğimiz günlerde, annesiyle arası bozuk olan Noah Cyrus’un, 56 yaşındaki Tish'in 54 yaşındaki kocası Dominic'i elinden aldığını söylediğini yayınlamasıyla başladı. "Noah, Tish onunla ilgilenmeye başladığında üvey babası Dominic'le görüşüyordu" iddiasında bulunan yayın organı, Tish Cyrus’un da bunu bildiğini ve umursamadığını yazdı. Noah ve Braison Cyrus kardeşler annelerinin mutlu gününde yer almayarak bu evliliği onaylamadıklarını ortaya koymuştu

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ORTADAN KAYBOLDU, TEK BİR AÇIKLAMA BİLE YAPMADI

Noah Cyrus bu iddiaların ardından ortadan kaybolurken aileye yakın kaynaklar söylenenlerin asla gerçeği yansıtmadığını ve Noah Cyrus’un hiçbir zaman Dominic Purcell’le romantik bir yakınlaşma yaşamadığını belirtti.

Nasıl ki Miley Cyrus kızgın olduğu babası Billy Ray’in düğününe gitmediyse annesiyle arası bozuk olan Noah Cyrus da onun Dominic Purcell’le düğününe katılmamıştı. 24 yaşındaki şarkıcı aile içinden kişiler tarafından annesiyle kavgalı olduğu ve “kendisini kurban olarak göstermek” istediği için böyle bir ilişki yalanı uydurmakla suçlanıyor. Oysa Noah Cyrus'u düğüne davet etmeyen çünkü onun olay çıkaracağından korkan annesi Tish Cyrus'un ta kendisiydi

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“KENDİNİ KURBAN GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR”

Noah Cyrus’un akıl sağlığının dengesiz olduğunu düşünen çok sayıda kişi “Noah hiçbir zaman Dominic'le çıkmadı ve birlikte olmadılar. Aksini düşünecek kadar hayalperest ve kendisini kurban olarak gösterecek bir anlatı yaratmaya çalışıyor” diyor.

Tish Cyrus ve Dominic Purcell, Ağustos 2023'te üstelik de Miley Cyrus’un evinde samimi bir törenle dünya evine girmelerinin ardından Noah ile annesi arasında bir anlaşmazlık yaşandığına dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Düğüne ne Noah ne de 29 yaşındaki erkek kardeşi Braison katılmıştı.

Tish, Miley ve Noah Cyrus mutlu günlerinde birlikte böyle pozlar veriyordu...

Söylenenlere göre Noah'nın düğüne katılmaması kendi tercihi değil, annesi Tish'in onu davet etmemesinin bir sonucuydu. Kaynaklar konuyu “Noah Tish'in düğününe davet edilmedi ve edilse bile gelmezdi. Tish huzurlu bir düğün istedi ve Noah'nın herhangi bir olay yaratmasını istemedi” diye anlatıyor.

ANNESİ “ÜNLÜ” ABLASINI SEÇTİ, SEVGİSİZLİĞİN ACISINI BÖYLE ÇIKARDI

Noah Cyrus ve annesi Tish Cyrus arasındaki asıl sorunun ise Tish’in yıllardır en çok Miley Cyrus’a ilgi göstermesi ve diğer çocuklarının arasından onu seçip onu kayırması olduğu söyleniyor.

Dışarıdan farklı görünse de Tish Cyrus ve küçük kızı Noah'ın arası uzun süredir bozuk... Genç şarkıcının annesine ablası Miley'yi kayırdığı ve onu daha çok sevdiği için yıllardır küskün olduğu söyleniyor... Bu ilişki yalanının ardında da bu olduğuna inanılıyor

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Tish Cyrus’un yıllardır menajerliğini de yaptığı “en ünlü” ve çok kazanan çocuğu Miley'i diğer çocuklarına tercih ettiği dedikodusu zaten uzun süredir gösteri dünyasında sıkça dillendiriliyordu.

Aile içi kavgaların bir türlü durulmadığı Cyrus klanında küçük kardeş Noah her zaman ilgi görmeyi arzuladı çünkü büyürken aradığı ilgiyi görmedi. Tish her zaman Miley'den yanaydı çünkü para oradaydı söylentisi uzun süredir gündemde.