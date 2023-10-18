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Ünlü şarkıcının dudak uçuklatan bir alışkanlığı varmış: Kocama cadı gibi görünmemek için yatağa makyajsız girmem

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#Dolly Parton#Makyajsız Ünlüler#Dolly Parton Kimdir
Ünlü şarkıcının dudak uçuklatan bir alışkanlığı varmış: Kocama cadı gibi görünmemek için yatağa makyajsız girmem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 16:46

Yılların şarkıcısı bugüne kadar bilinmeyen bir sırrını, anılarını anlattığı kitabında gözler önüne serdi. Ama "sır" denilince aklınıza hemen öyle özel hayatıyla ilgili bir ayrıntı gelmesin. Bu tamamen bambaşka bir konu. Anlattığına göre ünlü şarkıcı, 1980'li yıllardan beri yüzüne makyajını yapmadan yatağa girmiyormuş! 

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Bunun nedenini de basitçe şöyle açıkladı: Eğer gece acil bir durum olur da sokağa çıkmam gerekirse kameralara makyajsız yakalanmak istemiyorum!

Kendisiyle ilgili bu ilginç açıklamayı yapan kişi yılların deneyimli şarkıcısı Dolly Parton'dan başkası değil.

Şu anda 77 yaşında olan şarkıcı, Behind The Seams: My Life In Rhinestones adlı yeni kitabında gece makyaj yapmadan yatağa girmediğini anlattı.

Ünlü şarkıcının dudak uçuklatan bir alışkanlığı varmış: Kocama cadı gibi görünmemek için yatağa makyajsız girmem

TAŞINDIKTAN SONRA BÖYLE BİR ALIŞKANLIK GELİŞTİRDİ
Orada yazdığına göre Parton, 1980'li yıllardan bu yana böyle bir alışkanlık geliştirdi. Bunun çıkış noktası ise o dönemde Los Angeles'a taşınması.

Dolly Parton kitabında bu konuyu şöyle ifade etti:"1980'li yıllarda Los Angeles'a taşındıktan sonra yüzümde makyajla yatmaya başladım. Bunun nedenlerinden biri de orada yaşanan depremler."

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Parton kitabında yazdığına göre acil bir durum olduğunda kameraların karşısına makyajsız çıkamayacağına karar verip böyle bir alışkanlık geliştirmiş.

Yani gece makyajlı uyumasının nedeni her koşulda kamera karşısına çıkmaya hazır olmak.

Dolly Parton her ne kadar gece makyajla uyuyorsa da sabah kalktığında ilk işi yüzünü iyice temizlemek. Yani makyajını silip cildine gereken bakımı yapmak. Ama hemen ardından da tekrar günlük makyajını yapıyor yazdığına göre ünlü şarkıcı.

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Ünlü şarkıcının dudak uçuklatan bir alışkanlığı varmış: Kocama cadı gibi görünmemek için yatağa makyajsız girmem

KOCAMA CADI GİBİ GÖRÜNMEK İSTEMEM
Parton bu durumu da şöyle satırlara döktü: "Yüzünüzü günde bir kez temizlerseniz eğer bunun zamanı önemli değildir. Uyandıktan sonra bütün ritüelleri yerine getiriyorum. Sonra da güne başlıyorum. Her gün dışarı çıkıyorum ve o anlarda da güzel görünüyorum.

Dolly Parton belirttiğine göre bu alışkanlığını kocası Carl Thomas Dean ile birlikte yaşadığı Tennesse'de de sürdürüyor.

Amacı da 1966 yılından bu yana evli olduğu kocasına kötü görünmemek. Bu durumu da şöyle anlattı Parton: " Yatağa bir cadı gibi görünerek gitmek istemiyorum."

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Ünlü şarkıcının dudak uçuklatan bir alışkanlığı varmış: Kocama cadı gibi görünmemek için yatağa makyajsız girmem

'TUTUKLANSAM DA MAKYAJSIZ GÖRÜNMEK İSTEMEM'
Dolly Parton, bundan önce verdiği bir röportajda da asla makyajsız gezmediğini hele evden bakımını yapmadan asla çıkmadığını söylemişti.

Hatta eğer günün birinde tutuklansa bile yine bakımsız haliyle görünmekten çekindiğini de anlatmıştı. Ünlü şarkıcı "Eğer bir gün tutuklanırsam bazı yıldızlarda gördüğüm gibi karakol fotoğraflarım olmasını istemiyorum" diyerek bu alışkanlığına açıklık getirmişti.

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