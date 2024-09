Ünlü şarkıcı yasak aşk çocuğunu itiraf etmişti… Gerçekler ortaya çıktı… Alyans parmaktan çoktan çıkmış, boşanma avukatı bile hazırmış!

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl, salı günü sosyal medya hesabından herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yapmış, 23 yıllık eşi Jordyn Blum’u aldattığını ve evlilik dışı dünyaya gelen bir çocuğu olduğunu itiraf etmişti.

Rock yıldızları arasında hep sessiz sakin aile yaşantısıyla bilinen, müzik sahnelerindeki başarısını mutlu bir yuvayla ve üç çocukla taçlandıran Dave Grohl'un bu açıklamaları hayranlarını şoke etmişti. Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl eşini aldattığı ve bu ilişkiden bir de çocuğu olduğu itirafıyla günlerdir gündemden düşmüyor

“KARIMIN VE ÇOCUKLARIMIN GÜVENİNİN YENİDEN KAZANMAK İSTİYORUM” DEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı karısına sadakatsizliğinin zamanı konusunda bir şey söylemese de şok edici haberi salı günü kendisi dünyaya duyurdu.

Instagram'da “Kısa bir süre önce evliliğimin dışında doğan bir kız çocuğunun babası oldum” diye yazan Dave Grohl “Karımı ve çocuklarımı seviyorum ve onların güvenini yeniden kazanmak ve affedilmelerini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum” dedi.

Magazin basını da elbette bu çarpıcı haberin peşine düştü ve deyim yerindeyse konuyu didik didik ederek bu sadakatsizliğin ardındaki gerçekleri bulmanın peşine düştü.

ALYANS PARMAKTAN BİR AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Ve Dave Grohl'un eşi Jordyn Blum’un 1 Ağustos'ta Los Angeles'ta kocasıyla birlikte dışarıdayken parmağında alyansının olmadığını ortaya çıkardı.

Ünlü çiftin yan yana yürümelerine rağmen oldukça gergin göründükleri ve Jordyn Blum’un parmağındaki alyansın daha bir ay önceden çıktığı bu fotoğraflarla ortaya çıktı

Yani ünlü şarkıcı ihanetini dünyaya açıklamadan bir ay önce eşi Jordyn Blum’un muhtemelen konudan haberdar olduğu ortaya çıktı. En azından evlilik yüzüğünün parmaktan çıkması bu şekilde yorumlandı.

Üstelik birlikte gezmelerine rağmen, çift tamamen siyah kıyafetlerle caddede yürürken oldukça gergin görünüyordu.

BOŞANMA AVUKATI DA TUTMUŞ

Bu fotoğraflar bir yana, “Ailemin beni affetmesini umuyorum” demesine rağmen Dave Grohl'un haberi paylaşmadan önce bir boşanma avukatı tuttuğu da ortaya çıktı.

Muhtemelen Dave Grohl'un eşi Jordyn Blum durumu öğrenmiş ve çoktan 21 yıllık kocasının ihanetiyle sarsılarak bu evliliği bitirmeye çoktan karar vermişti.





İKİ KIZI SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Dave Grohl'un yaptığı itiraf ve eşiyle çocuklarından af dileyip onların güvenini tekrar kazanmakla ilgili açıklamaları da muhtemelen dikkatle seçilmiş halkla ilişkiler hamlesi cümlelerinden ibaretti…

55 yaşındaki Grohl ve 48 yaşındaki eski model Jordyn Blum 23 yılı aşkın bir süredir birlikteler ve 18 yaşında Violet Maye, 15 yaşında Harper Willow ve 10 yaşında Ophelia adında üç kızları var.

Ünlü rock'çı her zaman evine ve ailesine olan bağlılığıyla tanınıyor, ailesi için gerekirse konserlerini bile iptal ediyordu... Dave Grohl'un bu mazbut aile babası imajı ortaya çıkan yasak aşk çocuğuyla birlikte yıkıldı

Yıldız şarkıcının en büyük iki kızı, babalarının şoke edici itirafından sonra sosyal medya hesaplarını kapattı. Ancak ne onlar ne de anneleri Jordyn Blum henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

23 YILLIK AŞK, 21 YILLIK EVLİLİK…

Dave Grohl ve karısı Jordyn Blum 2001’de tanışmış, 2003’te de Los Angeles'taki evlerinde sade bir törenle evlenmişti.

Yakın zamanda 21. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift örnek aile yaşantılarıyla her zaman gösteri dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden biri olmuşlardı.

Dave Grohl, yeni doğan bebeğinin annesinin kimliğiyle ilgili bir bilgi vermedi. Ancak daha önce ünlü şarkıcının hayatına giren eski aşkları olayın duyulmasının ardından Grohl’la ilgili iddialarda bulundu.

ESKİ SEVGİLİSİNİ DE ALDATMIŞ

Grohl, 90'ların sonunda snowboard sporunun öncülerinden Tina Basich ile yaklaşık iki yıl birlikte olmuş ve sporcu 2003 tarihli anı kitabında ünlü şarkıcının kendisini aldattığını iddia etmişti.

Ünlü sporcu “Pretty Good for a Girl: The Autobiography of a Snowboarding Pioneer” adlı kitabında “Kalbinizden, kariyerinizden, zamanınızdan ve ruhunuzdan ancak bu kadarını verebilirsiniz ve ben burada bir erkek için her şeyden vazgeçiyor ve bu süreçte kendimi kaybediyordum” diye yazmış ve “Bu meslekteki birinin bir ya da iki kız arkadaşıyla nasıl normal bir ilişkisi olabilir bilmiyorum. Bunu ikinci elden, kulaktan kulağa öğrendim, dünyada benden başka herkes biliyormuş gibi görünüyordu” diyerek uğradığı ihaneti anlatmıştı. Olayın duyulmasıyla birlikte Dave Grohl'un eski sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı

İLK EVLİLİĞİNİN NEDEN BİTTİĞİ BİLİNMİYOR

Grohl, Basich ile ilişkisinden önce de Jennifer Youngblood ile evliydi. Çift 1994 yılında evlenmiş ancak üç yıl sonra ayrılmıştı. Boşanmalarının nedeni bilinmese de şimdi bu ayrılığın da bir ihanet sonucu gerçekleşmiş olabileceği konuşulmaya başladı.

Dave Grohl, Jordyn Blum ile evliliği dışında bir bebek babası olduğunu itiraf ettikten sonra bir kadının aşk çocuğunu gösterdiği iddia edilen viral Instagram paylaşımının sahte olduğunu söyledi.





“KIZIMIN BABASI O” DEDİ… ÜNLÜ ŞARKICI PAYLAŞIMIN YALAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Dave Grohl’un ihanet ve yasak aşk çocuğu itirafından bir gün sonra, @valeriegreyston rumuzlu bir sosyal medya kullanıcısı, bir annenin elini tutan sevimli bir bebeğin fotoğrafını paylaşarak Instagram’dan paylaşarak bebeğin Foo Fighters'ın solistine ait olduğunu iddia eden bir mesaj paylaştı.

@valeriegreyston rumuzlu Instagram kullanıcısı bir bebek fotoğrafı paylaşarak bunun Dave Grohl’un çocuğu olduğunu iddia etti... Kadın daha sonra paylaşımı sildi, Dave Grohl de açıklama yaparak bunun sahte bir paylaşım olduğunu, fotoğrafta görülen bebeğin kendisinin olmadığını söyledi

“Benim tatlı Roxie Junie Grohl'um, senin annen olmak şimdiden hayatımın en inanılmaz deneyimi oldu. Her geçen gün sana ve anneliğe daha çok aşık oluyorum” yazan kadın Dave Grohl’un tüm hamileliği boyunca yanında olduğunu iddia ederek ünlü şarkıcıya sevgisi ve desteği için teşekkür etti.

Dave Grohl ise hemen basın sözcüsü aracılığıyla resimdeki çocuğun kendisinin olmadığını ve kadının paylaşımın sahte olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcının “Ona sahip çıkacağım” dediği yasak aşk çocuğunun ve annesinin kimlikleri hâlâ bir sır…