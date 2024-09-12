Eski kocasına 5 milyon dolar nafaka ödemişti… Artık iki çocuğu da reşit: Oh sonunda kurtuldum!

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Britney Spears denince akla hep hayatının en güzel ve üretken yıllarını babasının vesayeti altında geçirmesi, sık sık ruhsal bunalımlar geçirmesi, tüm şöhretine rağmen mahkeme kararıyla hayatının kontrolünün elinden alınması akla geliyor.

SENELERCE SÜREN ESARETİN ARDINDAN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMUŞTU

43 yaşındaki yıldız şarkıcı 2021’de mahkemeye gidip vesayeti kaldırtmış, en sonunda özgürlüğüne kavuşmuştu.

Geçirdiği zor yıllar ve sürekli akli dengesinin yerinde olmadığı söylentileri arasında iki oğluna da hasret yaşamak zorunda kaldığı sürecin ardından 12 Eylül 2024 tarihi Britney Spears’ın hayatındaki yeni bir dönüm noktası oldu.

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İKİ OĞLUNUN VELAYETİNİ KAYBETTİ, YILLARINI ÇOCUKLARINA HASRET GEÇİRDİ

Eski dansçısı Kevin Federline'la yaptığı evlilikten Jayden ve Sean Preston adında iki oğlu olan Britney, kocasından olaylı şekilde boşanması ve ruh sağlığı yerinde olmadığı için babasının mahkemeye gidip vesayet kararı aldırmasıyla çocuklarının velayetini de kaybetmişti.

Bugün Britney Spears için bir dönüm noktası... Sebebi de bir hayli çarpıcı

Britney Spears onun için hep kötü konuşan ve aklını kaybettiği iddiası konusunda babasıyla ortak hareket eden eski kocası Kevin Federline'a, Eylül 2005 ve Eylül 2006’da doğan iki oğulları için yıllarca nafaka ödedi.

ESKİ DANSÇININ TAM 6 ÇOCUĞU VAR

Kevin Federline’nın Britney Spears’la evliliğinden önceki ilişkisinden bir kızı ve bir oğlunun olduğunu hatırlatalım.

Britney Spears'ın bugün reşit olan küçük oğlu Jayden

Dünyanın en büyük pop yıldızlarından biriyle sonu kötü biten bir evlilik yapmasından başka ünlü olmasına sebep olacak hiçbir özelliği olmayan Federline’ın 2013’te evlendiği ikinci karısı Victoria Prince’ten de iki kızı oldu. Yani Federline tam 6 çocuk babası. Britney Spears yapılan hesaplara ve mahkeme belgelerine göre eski kocasına 2007'den beri 5 milyon dolar nafaka ödedi

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YILLAR İÇİNDE ESKİ KOCASINA 5 MİLYON DOLAR NAFAKA ÖDEMİŞTİ

Geçen yıl Britney Spears’dan doğan iki oğlunu da alıp Hawaii’ye yerleşen Federline mahkemeye başvurup geçinemediğini söyleyerek o zaman biri 17 biri de 18 yaşında olan oğulları için pop yıldızı eski karısından aldığı nafakanın artırılmasını istemişti.

Eski çiftin küçük oğulları Jayden bugün 18 yaşına bastı. Ve böylece Kevin Federline’ın da eski karısından yıllardır aldığı nafakanın böylece sonu gelmiş oldu…

Britney Spears eski kocası Kevin Federline'a son 17 yıldır toplamda 5 milyon dolardan fazla olduğu tahmin edilen nafaka ödemek zorunda kalmıştı.

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ŞİMDİ DARA DÜŞECEK…

Spears'a yakın kaynaklar haberi “Britney'nin Kevin'e iki erkek çocuk için verdiği para olağanüstü ve bu miktar herhangi bir erkeğin bütün bir aileyi geçindirmesi fazla bile geliyordu. Bakalım şimdi ne yapacak” diye değerlendirdi.

Kevin Federline 2103'te yeniden evlenmiş ve bu evlilikten de iki çocuğu olmuştu... Yıllardır hiçbir işte dikiş tutturamayan Federline zor durumayım deyip nafakasını mahkeme yoluyla artırıyordu

Nafaka ödemelerinin sonra ermesiyle birlikte Britney ve Justin Timberlake gibi isimlerin eski yedek dansçısı olan, başarısız müzik çalışmalarına girişen ve şimdilerde ara sıra DJ olarak çalışan 46 yaşındaki Federline'ın alıştığı yaşam tarzını sürdürmekte zorlanacağı düşünülüyor.

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SON ZAMANLARDA SERVETİNİ İYİCE KATLADI

Britney Spears, vesayetten kurtulunca hem yıllarca çalışıp kazandığı servetine tekrar kavuşmuş hem de çok satan anı kitabı 'İçimdeki Kadın'dan hatırı sayılır bir gelir elde etmişti.

Üstelik kitabın film hakları da Universal Pictures tarafından satın alındı ve yıldız şarkıcı bu satıştan da aslan payını kaptı. Yani yıllarca sıkıntı çekmiş olsa da Britney Spears artık deyim yerindeyse paraya para demiyor…

Konu çocuklarına gelince ise Spears’ın uzun yıllar ayrı kaldığı çocuklarını geri alma ihtimalinden dolayı çok heyecanlı olduğu söyleniyor.

“OĞLUMA BABASININ PARASININ ASLA YETMEYECEĞİ BİR HEDİYE ALACAĞIM”

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Spears'a yakın kişiler, Jayden'in şu anda Hawaii'de yaşıyor olması ve muhtemelen arkadaşlarıyla bir kutlama yapacak olması nedeniyle bu özel gününde onunla birlikte olamayacağı için hayal kırıklığına uğradığını açıklarken, Spears'ın ona “babasının satın alabileceği her şeyden daha pahalı” bir hediye alacağını söylüyorlar.

Ünlü şarkıcı yıllarca çocuklarını göremediği için gözyaşı dökmüş, bu süreçte de eski kocasına bir servet ödemişti

Mahkeme belgelerine göre Federline 2007'den bu yana Jayden ve Sean Preston'ın bakımı için 2017'ye kadar yılda 240.000 dolar aldı. Ve daha sonra bu miktar mahkeme kararıyla yılda 480.000 dolara çıkarıldı.

YENİ KARISI VE DÖRT ÇOCUĞUYLA ZOR BİR HAYAT YAŞADIĞINI İDDİA EDİYOR

Federline şu anda 2013 yılında evlendiği üçüncü eşi Victoria Prince ile birlikte Hawaii'deki Oahu adasında yaşıyor. Jayden, Sean Preston ve Federline'ın ikisi Prince'ten, ikisi de ilk eşi Shar Jackson'dan olan diğer dört çocuğu, Oahu'nun lüks banliyö topluluğu Portlock'ta denize birkaç blok mesafede yer alan ve satış fiyatı 3,7 milyon dolar olarak belirlenen beş yatak odalı, 6.300 metrekarelik, aylık 14.000 dolarlık kiralık bir evde onunla birlikte yaşıyor.

Federline daha önce nafakasına zam isterken mahkeme belgelerinde “Yaşım nedeniyle artık dansçı olarak performans sergileyemiyorum ve yeni müzik çıkarma konusunda 2008'de olduğu kadar başarılı olamadım” demişti.

ŞİMDİ SIRA OĞULLARIYLA ARAYI DÜZELTMEKTE

Spears'ın vasiliği Kasım 2021'de sona erdikten sonra, çocuklar annelerinden uzaklaştı ve bildirildiğine göre onun mesajlarına cevap vermeyi bıraktı. O zamandan beri Spears'a yakın kaynaklar, ünlü şarkıcının oğullarıyla ilişkisini yeniden inşa etmek için özenle çalıştığını söylüyor.

Britney Spears artık büyük servetini sadece oğulları için harcayabilecek

Bir başka kaynak ise anne ve oğulları arasındaki çekişmenin geçmişte kaldığını söylüyor ancak bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyor: “Oğulları Sean ve Jayden, Britney'nin onlar için her şeyi yapacağını biliyorlar ama Britney onlara vereceği paranın babalarına gitmemesi için çok dikkatli davranacak.”