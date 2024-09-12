Babası, ağabeyi ve üvey annesi büyük birer yıldız… Ünlü ailesi lüks içinde yaşarken o yıllardır sokaklarda sefalet çekiyor!

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Hatta son yıllarda bu konuda başlayan büyük bir tartışma da var… “Nepo bebek” yani “kayırılan bebek” denen bu şanslı ünlü çocuklarının oyunculuğa, şarkıcılığa ya da modelliğe kolayca başlayıp hızlıca yükselmeleri birçokları tarafından eleştiriliyor.

Ancak ünlü ailelerde doğup da bu kadar şanslı olmayan çok sayıda isim de var. Bunlardan biri de Hollywood’un efsane isimlerinden James Brolin’in küçük oğlu Jess Brolin. Hollywood'un sevilen isimlerinden Josh Brolin, efsane aktör James Brolin'in oğlu... Üvey annesi de bir diğer Hollywood efsanesi Barbra Streisand

HOLLYWOOD’UN EN GÜÇLÜ AİLELERİNDEN BİRİNE MENSUP AMA…

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Uzun süredir içine düştüğü sefalet hayatıyla gündemde olan Jess Brolin aynı zamanda bir başka Holywood yıldızı, 56 yaşındaki Josh Brolin’in de küçük kardeşi.

Jess Brolin’in üvey annesi de hem şarkıcılık hem de oyunculuk kariyeriyle gösteri dünyasının yaşayan efsaneleri arasına giren Barbra Streisand…

Bu mutlu fotoğrafta eksik olan isim ise ailenin yıllardır büyük bir sefalet içinde yaşayan küçük oğlu Jess Brolin...

Josh ve Jess Brolin kardeşler James Brolin’in 1966'da ilk evliliğini yaptığı Jane Cameron Agee’den doğan oğulları. Çift 1984’te boşanmış, Jane Cameron Agee ise ne yazık ki 1995’te bir araba kazasında ölmüştü.

ANNESİ ÖLÜNCE PERİŞAN HALE DÜŞTÜ

Brolin kardeşlerin babası James Brolin önce 1986’da bir başka aktris Jan Smithers’la evlenip bir kız çocuk sahibi olmuş, ondan da boşanan usta aktör en sonunda hayatını 1998’de Barbra Streisand’la birleştirmişti.

Annesini trafik kazazında kaybettikten sonra hayatı tepetaklak olan ve sokaklara düşen Jess Brolin ünlü ailesine rağmen büyük bir sefalet içinde yaşıyor

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Annesi Jane Cameron Agee, ölmeden önce oğlu Jess için epey yüklü bir miktarda miras bırakmıştı ancak Jess Brolin bu mirası 2011’de tüketip zor bir hayatın pençesine düştü.

HOLLYWOOD’DA BİR TÜLÜ DİKİŞ TUTTURAMADI

Ağabeyi Josh Brolin babalarının izinden gidip Hollywood’da oyuncu olarak kariyer yaptı, yakaladığı büyük başarıyla adını sinema tarihine yazdırmayı bildi.

Uzun yıllar evsiz olarak yaşayan Jess Brolin sık sık hayı kurumlarının ya da aşevlerinin dağıttığı yemekler için sırada girmişken görüntüleniyordu

Jess Brolin de bir süre oyunculuğu denedi ancak iki filmde küçük roller aldıktan sonra bu hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı.

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Yaş aldıkça kilo sorunu büyüyen ve obezite hastası olan Jess Brolin yaklaşık 150 kiloluk ağırlığıyla sağlık sorunları da yaşamaya başladı.





ÇÖPLERDEN YEMEK TOPLUYORDU…

Annesinin ölümünün ardından adeta hayatı dağılıp paramparça olan Jess Brolin yıllardır çok kereler California’nın Ojai bölgesinde sokaklarda yaşarken, çöplerden yemek toplarken oldukça büyük bir sefalet içinde görüntülendi. Jess Brolin büyük bir zenginliğin içine doğmuş, çocukluğu ve ilk gençlik yılları ağabeyi Josh'la birlikte lüks içinde geçmişti

BABASI, ÜVEY ANNESİ VE AĞABEYİ LÜKSÜN İÇİNDE YAŞIYOR

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2001’de şansını bu kez de biz dizinin yapımcı kadrosunda çalışarak değerlendirmek isteyen ancak başarılı olamayan talihsiz adam şov dünyasında kariyer yapma hedefini de tutturamadı ve yeniden başlatmayı da hiç denemedi.

Jess Brolin'in tıpkı babaları gibi büyük bir Hollywood yıldızı olan ağabeyi Josh Brolin... Bu fotoğraf muhtemelen Jess Brolin'in Hollywood'da kariyer yapmaya çalıştığı günlerden kalma...

Uzun süre evsiz olarak yaşayan Jess Brolin’in son halini fotoğraflayan Daily Mail gazetesi, babası ve üvey annesi Malibu’daki göz kamaştıran evlerinde, ağabeyi Josh Brolin’in de Prens Harry ve Meghan Markle'ın yanı sıra Oprah Winfrey ve Katy Perry'nin de komşusu olduğu Montecino’da dev bir malikanede yaşadığını yazdı.

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ÇOCUKLUĞU MALİKANELERDE LÜKS İÇİNDE GEÇMİŞTİ… ŞİMDİ UCUZ BİR MOTELE YERLEŞTİ

Daily Mail’in yayınladığı özel fotoğraflarda bacaklarında yaralarla, ayağında yırtık ayakkabılarla görüntülenen Jess Brolin’in en sonunda sokakta yaşamaktan kurtulduğu ancak bu kez de yol kenarındaki ucuz bir motelde kalmaya başladığı ortaya çıktı.

Obezite yüzünden sağlığı da bozulan Jess Brolin'in bacaklarında yaralar olduğu dikkatlerden kaçmadı

Josh ve Jess Brolin kardeşler çocukken Paso Robles'daki bir çiftlikte ve daha sonra Santa Barbara'daki bir malikanede lüksün kucağında büyümüşlerdi. Josh şansını iyi değerlendirip üne ve servete kavuşurken küçük kardeşi Jess ise sefalete sürüklendi. James Brolin ve Barbra Streisand konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmış, oğulları Jess Brolin'in yıllardır hiçbir yardım teklifini kabul etmediğini ve onu bu durumdan kurtaramadıklarını söylemişti

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YARDIM TEKLİFLERİNİ KABUL ETMİYOR

James Brolin ve Barbra Streisand daha önce Jess Brolin’in durumu için açıklama yapmış, yıllardır sürekli olarak yardım teklif ettikleri halde oğullarının bu tekliflerin hepsini geri çevirdiğini söylemişlerdi.

Jess Brolin bir dönem eski püskü arabasının içinde yaşıyordu