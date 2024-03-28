Ünlü şarkıcı ‘O bir canavardı’ dediği eski kocasından gördüğü şiddeti unutamıyor… 'Sevdiğim adama dokunmak bile ağır geliyordu'

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Spice Girls grubunun üyesi Melanie Brown ya da dünyanın onu tanıdığı sahne adıyla Mel B, bugün 48 yaşında, kariyerinin olgunluk dönemini yaşayan, üç çocuklu mutlu bir anne.
"ESKİ KOCAM BİR CANAVARDI"
Üstelik uzunca bir süredir de mutlu mesut yürüttüğü bir ilişkisi var. Hatta nişanlısı Rory McPhee ile yaklaşan düğünlerinde giyeceği gelinliği de eski grup arkadaşı, bir zamanların ünlü şarkıcısı, şimdinin moda tasarımcısı Victoria Beckham dikecek.
Mel B, için bu günlere ulaşmak ise oldukça zorlu bir süreç gerektirdi. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında bir “canavar” olarak adlandırdığı eski kocası Stephen Belafonte ile olan yıpratıcı, şiddet ve korku dolu evliliği yüzünden kalbini aşka yeniden açarken ne kadar zorlandığını anlattı.
BİR DAHA BİRİNİ SEVMEK, ONA GÜVENMEK KOLAY OLMADI
48 yaşındaki eski Spice Girls üyesi Mel B, nişanlandığı Rory McPhee’ye güvenmenin inanılmaz derecede zor olduğunu ve daha önce korkunç bir insana kocam dediği için onunla asla evlenmemeyi düşündüğünü itiraf etti.
Hatta onunla yakınlaşmakta, ona dokunmakta, içini açmakta bile zorlanıyor, bunu bir daha yaparsa başına aynı şeylerin geleceğinden korkuyordu...
Ünlü Amerikalı film yapımcısı Stephen Belafonte ve Mel B, 2007'den 2017'ye kadar 10 yıl evli kaldılar ve şimdi 12 yaşında olan Madison'ı adında bir kızları oldu.
Mel B yıllar boyunca eski kocası Stephen'ı fiziksel, duygusal ve finansal istismarla suçladı, ünlü yapımcı ise bu iddiaları reddetti.
Oysa Mel B başına gelenleri, bir zamanlar utansa ve korksa da tüm dünyaya duyurmuş, gördüğü şiddetin kanıtlarını da yüzündeki izlerle kanıtlamıştı.
O KORKUNÇ EVLİLİKTEN KURTULUNCA KENDİSİ GİBİ KADINLARA YARDIMA KOŞTU
Hatta boşanır boşanmaz kendisi gibi aile içi şiddete kurban giden kadınlar için kurulan Women's Aid adlı bir vakıfla birlikte çalışmaya başlamıştı.
Bu konuda gösterdiği azim ve verdiği emek Mel B’ye 2022’de kraliyet tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı verilmesine vesile oldu.
Şimdi mutlu bir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Love Island dizisiyle ünlenen Rory McPhee’yi karşısına alıp kalbinden geçenleri anlattığını itiraf etti. İkilinin ilişkisi Mel B Stephen Belafonte’den ayrıldıktan bir yıl sonra başlamıştı.
"SENİNLE ASLA EVLENMEM" DEMİŞTİ...
"Rory'ye her zaman asla evlenmeyeceğimi, asla çocuk sahibi olmayacağımı söyledim, daha yolun başındaydık” diyen Mel B yaşadığı kâbusun ardından bir daha hiçbir erkeğe güvenemeyeceğini düşünmüş ve ciddi bir ilişkinin kapılarını kapatmıştı.
"Bu adam gerçekten iyi bir adam. Bana tapan ve benim de ona taptığım iyi bir adam. Ama eğer başıma bunlar geldiyse birine nasıl güvenebilirim. Çünkü ben bir canavara aşıktım, onun yanında kaldım ve bir de bebeğim oldu” diyen Mel B bu yaşadıklarının kendi suçu, kendi yargılarındaki hata olduğunu düşünüyordu.
"BU ADAM BENİ ÇOK SEVİYOR AMA YA O DA BİR CANAVARSA?"
Bu da aslında hayatına giren bu yeni adamı, ne kadar iyi ve kendisine uygun olursa olsun uzak tutmasına, onunla yakınlaşmasına engel olmuştu. Mel B “İstismarcılar sizi aşk bombardımanına tutarlar ve gerçeği anladığınızda artık geç kalmış olursunuz” diyordu…
İlişkisinin altıncı yılında artık güvendiği ve onu mutlu eden bir adamla birlikte olduğunu ve evlilik fikrini kabullendiğini söyleyen yıldız isim 10 yıl süren evliliğini “Farkına bile varmıyorsunuz ve sonra bir bakıyorsunuz ki fiziksel istismar, zihinsel istismar, finansal istismarın tam ortasındasınız ve sonra kapana kısılmışsınız ve hiçbir çıkış yolunuz yok” diyerek anlatıyor.
HERKESTEN KOPARILIP İZOLE EDİLMİŞTİ
Mel B bunları yaşarken kocasından ayrılmaktan korktuğunu, ailesi ve arkadaşlarından da da koparılıp izole edildiğini ve yardım isteyecek kimsesi olmadığını düşündüğünü itiraf etti.
Vakıfla çalışmalarından gurur duyan ünlü şarkıcı kendi yaşadıkları başkasının başına gelmesin diye çaba gösterdiğini ve kadınlara kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmemeleri gerektiğini anlatmaya çalıştığını söylüyor.