Yıl boyunca arı gibi çalıştılar… Ünlü çiftin bitmeyen ultra lüks aşk tatili!

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Taylor Swift 2023’ü en çok çalışan ve para kazanan müzik yıldızı olarak tamamladıktan sonra yılın en önemli müzik ödüllerini de bir kez daha kucakladı.

HEM İŞTEN HEM AŞKTAN YANA YÜZLERİ GÜLDÜ

Son albümünün kazandığı başarı ve Eras dünya turunun dünyanın dört bir yanında seyirci rekorları kırmasıyla bir kez daha sahnelerin kraliçesi olduğunu kanıtlayan genç yıldızın en sonunda aşktan yana da yüzü güldü.

Hafta başında Los Angeles'ta görüntülenen Taylor Swift ve Travis Kelce ani bir kararla Bahamalar'a, aşk tatiline gitti

Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce de takımı Super Bowl kupasına uzanınca hem işte hem aşkta kazanmış oldu. Pop yıldızı Taylor Swift ile büyük bir aşk yaşayan Kelce bu sayede bir anda dünyanın en ünlü sporcularından biri oluverdi…

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UZUNCA BİR AŞK TATİLİNE ÇIKTILAR

Biri sahnelerde biri de futbol sahasında aylarca ter döken ikili yılın yorgunluğunu atmak ve aşklarını doya doya yaşamak için bir süredir Bahamalar’da tatil yapıyor. Ünlü çift en azından tatilde biraz rahat etmek isteseler de peşlerinde yine bir paparazzi ordusuyla geziyor.

Özel bir plajı olan tatil evinde gözlerden uzakta aşk yaşayan çift sahil gezintisinde böyle görüntülendi

Taylor Swift ve Travis Kelce, dün çıktıkları sahil gezintisinde el ele görüntülendi. Tatil giysileri, kocaman güneş gözlükleri ve şapkalarla kendilerini biraz saklamaya çalışsalar da şu sıralar magazin dünyasının en ilgi çeken çifti olan ikilinin attıkları her adımda fotoğrafları çekiliyor.

HER AN EL ELE, GÖZ GÖZE

İlişkileri ilk duyulduğunda biraz ürkek davranan ve pek ortalarda gözükmek istemeyip gizlice buluşan çift artık bu durumu çok da umursamamaya başlamış gibi. Geçtiğimiz gün gittikleri gözlerden uzak özel plajda bol bol öpüşüp sarılarak denize girip çocuklar gibi eğlenmiş, burada da fotoğraflarının çekilmesini pek umursamamış gibi görünmüştü.

Aşıklar denize bir el ele girdiler

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Aşk kuşları bu ultra lüks tatilde Harbour Island'da geceliği 15.000 dolar olduğu bildirilen ünlü Rosalita House'da kalıyor. Büyüleyici tatil evinde altı yatak odası, bir havuz, birden fazla teras, çarpıcı bahçeler, özel bir spor salonu ve plaja özel erişim bulunuyor.





TATİL EVLERİNDE EMİRLERİNE AMEDE YARDIMCILAR HAZIR BEKLİYOR

Bu romantik tatil evi 2020’de milyarder yıldız Kylie Jenner'ın da orada tatil yapmasıyla ünlenmişti. Evde her gün taze yemekler hazırlayan bir şef ve yardımcı şefin yanı sıra bir ev müdürü, üç uşak, üç temizlikçi, üç bahçıvan/plaj bakım görevlisi ve bir akşam güvenlik görevlisi bulunuyor.

Tropik bir cenneti andıran evin girişi paparaziiler tarafından böyle görüntülendi

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Rosalita House'un web sitesindeki tanıtımında "Odaların dekoru, görkemli yatak takımları ve mobilyalarla tek kelimeyle güzel. Hem ana süit hem de misafirhane süitlerinde muhteşem manzaralı özel teraslar bulunurken, diğer odaların verandadan veya bahçeden özel girişleri vardır" ifadeleri yer alıyor.

Çiftin kaldığı bu ultra lüks tatil evini 2020'de Kylie Jenner meşhur etmişti

BİRİNCİ YILLARINI KUTLAYIP NİŞAN YAPACAKLAR

Swift'in gişe rekorları kıran Eras Tour için dünyayı dolaşması ve Kelce'in 2024 Super Bowl zaferinden yeni çıkmış olması nedeniyle her ikisinin de biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğu açıktı. Swift ve Kelce geçen yazdan beri birlikteler.

2023'ü büyük başarılarla tamamlayan çift ilişkilerinin birinci yıldönümünde hayranlarına mutlu haberi vermeye hazırlanıyor

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İkili birbirlerinin aileleriyle de tanıştı ve kaynaştı. Yakın çevrelerinin aktardığına göre hızlı şekilde başlayan bu sürpriz aşk giderek ciddileşmiş durumda. Evlilik kararı aldıkları söylenen Taylor Swift ve Travis Kelce’nin ilişkilerinin birinci yılı dolunca nişanlanmayı planladıkları iddia edildi.