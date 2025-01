Ünlü şarkıcı kanserden ölünce bir başına kalmıştı… Aşk onu yeniden buldu: Üçüncü kez anne olacak!

Haberin Devamı

The Wanted grubuyla tanınan Tom Parker’a Ekim 2020'de beyin kanseri teşhisi konulduğunda doktorlar ona 12 ay ömür biçmişti. Ünlü şarkıcı haberi sosyal medyadan duyurduğunda hayranları yıkıldı. Ama onlara söz vermişti. “Çok kötü haberler aldım. Beynimde tümör var. Ama çocuğum ve hamile karım için sonuna kadar savaşacağım” yazmıştı paylaşımında.

Tom Parker, Mart 2022'de 33 yaşında beyin kanserinden vefat etti. Geride gözü yaşlı eşi Kelsey Parker’ı ve şu anda beş ve dört yaşında olan iki çocukları Aurelia ve Bodhi’yi bıraktı. Genç yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Tom Parker geride gözü yaşlı eşi Kelsey Parker'ı ve iki küçük çocuğunu bırakmıştı

PERİ MASALI EN ACI ŞEKİLDE YARIM KALMIŞTI

Aradan geçen zamanda Kelsey Parker genç yaşında kaybettiği Tom Parker için gözyaşı dökmeye devam etti. Ve 34 yaşında gencecik bir kadınken iki küçük çocukla bu dünyada bir başına kalmanın acısını da sonuna kadar yaşadı.

Bir süredir kalbinde yeni bir aşk filizlenen Kelsey Parker bu konuda eleştiriler de alıyordu. Tom Parker’ın kimi hayranları onu ünlü şarkıcıyı çabucak unutmakla ve gönül maceralarına erkenden atılmakla suçladı.

Oysa Kelsey Parker Tom Parker öldükten sonra defalarca onun kendisine son nefesini verirken bile yalnız kalmamasını ve aşkın peşinden gitmesini öğütlediğini söylemişti. Kelsey Parker kocası öldükten birkaç yıl sonra yeni bir aşk yaşamaya başlayınca eleştirilerin hedefi haline gelmişti

HEM AŞKI BULDU HEM DE YENİDEN ANNELİK SEVİNCİ YAŞAYACAK

En sonunda onun da hayalleri gerçek oldu ve Kelsey Parker yeniden aşkı bularak Will Lindsay'le bir ilişki yaşamaya başladı. Üstelik aldığı ve alacağı tepkileri bilmesine rağmen de bu aşkı sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Ve Kelsey Parker bir müjdeli haber daha vererek hamile olduğunu duyurdu. Tom Parker’ın eşi, şarkıcının ölümünden üç yıl sonra yeni erkek arkadaşından bir bebek beklediğini açıkladı. Kelsey Parker bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından hamile olduğunu ve üçüncü kez annelik sevinci yaşayacağını açıkladı

“BİZ DÖRT ÇOCUK İSTEMİŞTİK AMA HAYATIN BAŞKA PLANLARI VARDI”

The Mirror'a verdiği bir röportajda bebek haberiyle ilgili konuşan Kelsey “Tom ve ben her zaman dört tane çocuk istediğimizi söyledik. Ama hayatın bizim için başka planları vardı. Bu yüzden evet, bu harika bir haber ama aynı zamanda acı tatlı bir durum” dedi.

Kelsey Parker hislerini “Hamile olduğumu öğrenmenin ve hayatıma devam etmenin mutluluğunu yaşarken bir yandan da “Hayatım çok farklı olabilirdi” diye düşünüyorum. Güneşin altındaki her duyguyu hissettim. Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum ama çok heyecanlıyım” sözleriyle paylaştı.

“KOCAM DA ONAYLARDI”

Kelsey Parker hamileliğinin Tom'un “onayını” alacağına inandığını ve kocasının vefatının ardından üzüntü içinde yaşamasını istemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Kelsey Parker her zaman dört çocuk istediğini, kanser teşhisi alınca kocası Tom Parker'a spermlerini dondurmasını söylediğini çünkü onun kurtulacağına inandığını söylüyor, ancak ne yazık ki bunu Tom Parker bunu kabul etmemiş

Merhum kocasının hayatına devam etmesinden mutlu olacağına inandığını söyleyen Kelsey Parker, Tom'un annesinin de bebek müjdesine anında onay verdiğini ve ailesine haberi vermenin nasıl duygusal bir an olduğunu paylaştı. Kelsey Parker yeni yıl için paylaştığı fotoğrafın altına "Aralık ayı bu yıl farklı geçiyor... Fırtınadan sonra, her parçamı seven ve bana yeniden hayatta olmanın nasıl bir his olduğunu hatırlatan birini buldum" yazmıştı

KAYINVALİDESİ DE MUTLU OLDU

Kelsey Parker kayınvalidesinin “Başka bir torun sahibi olmak için sabırsızlanıyor. Tek önemsediğim hem bizim ailemizin hem de Tom'un ailesinin mutlu olması. Noreen inanılmaz bir kadın. Tom öldükten sonra bana, “Sen mutlu olduğun sürece Kels, ne yaparsan yap, seni her zaman destekleyeceğiz ve senin için mutlu olacağız” dediğini açıkladı.