Ünlü şarkıcı çocuklarına doyamadan genç yaşında ölmüştü… Acılı eşinden yürek burkan paylaşım: Keşke yanımda olsaydın da sana sarılabilseydim

Haberin Devamı

HAYALLERİNE VE HAYATININ AŞKINA KAVUŞTU AMA…

Bir yandan ünlü bir müzisyen olma hayalini gerçekleştirip grubu The Wanted ile listelerde başarıdan başarıya koşan bir yandan da gençlik aşkıyla evlenip mutlu yuvasını kuran Tom Parker’ın genç yaştaki ölümü sevenlerini yıkmıştı.

30 Mart 2022’de, dördüncü evre glioblastoma beyin kanseriyle 18 aylık bir savaşın ardından hayatını kaybeden ünlü yıldızı anan eşi Kelsey Parker Instagram’da yaptığı paylaşımda “İki yıl geçtiğine inanamıyorum. Bizi terk etmen daha dün gibi geliyor ama uzun zamandır kendi başımaymışım gibi hissediyorum ve sen buradan gittiğinden beri çok şey değişti” yazdı.

Tom Parker'ın büyük başarılar ve mutluluklarla dolu hayatı ne yazık ki 33 yaşında sonlandı

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcının grup arkadaşı Max George da onunla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Sensiz 2 yıl kardeşim. Hâlâ gerçek gibi gelmiyor. Bugün bunları buldum. Aynı evde birlikte geçirdiğimiz son gecemiz. Bu anıyı sonsuza kadar saklayacağım” diyerek Tom Parker’ı anmayı unutmadı. Ünlü şarkıcı hastalığıyla boğuşurken son kez sahneye çıkmak istemiş, tekerlekli sandalyesinden hayranlarına seslenirken grup arkadaşları da ona böyle destek vermişti

“BENİMLE GURUR DUYACAĞINI BİLİYORUM”

Tom Parker’ın eşi Kelsey Parker, onun ikinci ölüm yıldönümünde eşine “Benimle gurur duyacağını biliyorum, ben de kendimle gurur duyuyorum, ama burada olup bana kendin söylemeni her şeyden çok isterdim. Kollarını bana sarmanı ve ulaşılan her dönüm noktasının heyecanını paylaşmanı” diye seslenerek ünlü şarkıcının hayranlarının yüreklerini burktu.

2009’dan beri birlikte olan ve 2018’de evlenen çiftin kızları Aurelia Temmuz 2019’da, oğulları Bodhi ise Ekim 2020’de doğmuştu. Kelse Parker aradan geçen iki yılın acısını hafifletmediğini, hâlâ Tom Parker'ı çok özlediğini söylüyor

Haberin Devamı

“EV BIRAKTIĞIN GİBİ, ÇOCUKLARIMIZ BÜYÜYOR”

Kendisi de ünlü bir oyuncu olan Kelsey Parker, ölüm yıldönümünde Tom Parker’a "Başardığımız her şeyle gurur duyacağını biliyorum. Ev istediğimiz gibi görünüyor, Rae okulda ve gelişiyor, Bodhi futbol formalarını çıkarmıyor” diye seslendi.

Kelsey Parker, eşini bu amansız hastalığa kurban vermesinin üzerinden iki yıl geçse de hâlâ ne kadar zorlandığını da saklamadı ve yaşadıklarını “İkinci yılın en zor yıl olduğunu söylerler ve herkes bana eğer bunu atlatabilirsem her şeyi atlatabileceğimi söyleyip duruyor. Ama nedense kendimi daha önce hiç hissetmediğim kadar zayıf hissediyorum” diyerek sözcüklere döktü.

Kelsey Parker, ölüm yıldönümünde eşine seslenirken çocuklarının büyüdüğünü ve şimdi onları görebilse gurur duyacağını yazdı

Haberin Devamı

Parker’ın geride kalan çocukları büyüdükçe babalarının eksikliğini daha fazla hissetmeye başladılar…

ÇOCUKLAR BABALARINI SORUYOR

Kelsey Parker “Rae ve Bodhi daha fazla soru soruyor ve cevaplamama yardımcı olman için sana ihtiyacım var. İki koca yıl geçti ve her şey daha da zorlaşıyor, kolaylaşmıyor” derken paylaşımını “Seni her zamankinden daha çok özlüyorum. Seni ve sahip olduğumuz her şeyi bugün ve sonsuza dek kutluyorum. Unutma, seni söyleyebileceğinden çok daha fazla seviyorum Tommy Boy'um Sonsuza dek” sözleriyle bitirdi.

Kelsey Parker Tom Parker’ın ölümünden sonra Bromley Futbol Kulübü'nde ikinci yıl üst üste Tom Parker Yardım Futbol Maçı'na ev sahipliği yapıyor. Bu sayede yardım toplayarak bu öldürücü hastalık için yapılan araştırmalara verilen fon eksikliğini gidermeye çalışıyor.

Kelsey ve Tom Parker 19 yaşından 33 yaşına kadar birlikteydi... Gençlik aşkları evlilikler son bulmuş, ikisi de kurdukları yuvada büyük bir mutluluk yaşamıştı

Haberin Devamı

Acılı eş bu etkinliğin iki küçük çocuğunun babalarını hatırlamalarına ve onun yaşamını kutlamalarına yardımcı olmasını umuyor çünkü onların üzüntü duymalarını istemiyor.

“HER GÜN ONU DÜŞÜNÜYORUM, BU HİÇ DEĞİŞMEYECEK”

Parker’ın ölümünün ikinci yıldönümü öncesinde MailOnline'a konuşan Kelsey Mart ayı aile olarak bizim için çok zor bir ay. Sadece birkaç hafta içinde Tom'u kaybedişimizin üzerinden iki yıl geçmiş olacağına inanamıyorum. Bazı günler sanki daha dün olmuş gibi hissediyorum, bazı günler ise onu son gördüğümüzden bu yana çok zaman geçmiş gibi hissediyorum ve bu kalbimi kırıyor. Her gün onu düşünüyorum ve bu hiç değişmeyecek” demişti.

Kelsey Parker geçen yıl hayatına giren biri olduğunu paylaşmış, buna tepki gösterenlere de "Ben Tom'la hâlâ evliyim ama bu dünyada değil, hayatıma devam etmeye çalışıyorum" demişti... Bu ilişkinin ömrü çok uzun olmadı

Haberin Devamı

Geçen yıl Tom'un onuruna Babalar Günü'nde bir yardım futbol maçı düzenleyen Kelsey, bu yılki Babalar Günü olan 16 Haziran'da da ikinci bir maçın düzenleneceğini duyurmuştu.

MİRASINI DEVAM ETTİRİYOR

Kelsey Parker “Kendime ve Tom'a söz verdiğim tek şey onun mirasını devam ettirmekti. Beyin tümörleri 40 yaşın altındaki çocuk ve yetişkinleri diğer kanser türlerinden daha fazla öldürüyor.” demişti.

Kelsey Parker “Tom vefat ettiğinde araştırmaları sürdürmem için bayrağı bana devretmiş gibi hissediyorum. Toplanan para araştırmalara ve benim gibi sevdiklerini kaybetmiş ailelere yardım olarak geri dönecek” sözleriyle bu çalışmalarıyla ölen eşinin anısını yaşatırken aynı zamanda kendileri gibi zor duruma düşen ailelere de yardımcı olamaya devam edeceklerini söyledi.