Hayatının aşkını iki yıl önce kaybetmişti: Tekrar aşık oldum diye kimseye hesap verecek değilim

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30 Mart 2022’de, dördüncü evre glioblastoma beyin kanseriyle 18 aylık bir savaşın ardından 33 yaşında hayatını kaybeden ünlü yıldız ardından gözü yaşlı eşi Kelsey Parker’ı ve iki küçük çocuğunu bıraktı. Tom ve Kelsey Parker yaklaşık 13 yıldır birlikteydiler. Nişanlandıklarını 2016 yılında duyurdular ve 2018 yılında Surrey'de romantik bir törenle evlendiler... Tom Parker 33 aşında hayatını kaybetti ve geride gözü yaşlı bir eş ve iki küçük çocuk bıraktı

ÜNLÜ ŞARKICI GENÇ YAŞINDA BEYİN KANSERİNE YENİK DÜŞMÜŞTÜ

Kocası öldükten sonra kendini çocuklarına ve hayır işlerine veren ve her fırsatta kaybettiği büyük aşkını anan Kelsey Parker kocasının ikinci ölüm yıl dönümünde Instagram’da duygu dolu bir paylaşım yapmış ve “İki yıl geçtiğine inanamıyorum. Bizi terk etmen daha dün gibi geliyor ama uzun zamandır kendi başımaymışım gibi hissediyorum ve sen buradan gittiğinden beri çok şey değişti” yazmıştı. Kelsey Parker Tom Parker'ın ölümünden sonra yaşadığı büyük üzüntüden bir nebze de olsa kurtuldu ve gönlünü yeni bir aşka kaptırdı

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32 YAŞINDA İKİ KÜÇÜK ÇOCUĞUYLA BİR BAŞINA KALDI

32 yaşında iki çocuğuyla hayatta bir başına kalan Kelsey Parker, Tom Parker’ın ölümünün üzerinden iki buçuk yıl geçtikten sonra en sonunda gönlünün kapılarını açtı ve yeniden aşka düştü.

Bir ay önce Instagram’dan yeni erkek arkadaşı Will Lindsay’le sarıldıkları bir fotoğraf paylaşan Kelsey Parker böylece aşkını herkese ilan etmiş oldu. Kelsey Parker bir ay önce yeni erkek arkadaşı Will Lindsay’le fotoğraf paylaşarak ilişkisini ilan etmişti

ACILI KALBİ YENİDEN AŞKA DÜŞTÜ

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Çiftin aşkı bu fotoğrafın paylaşılmasından epey önce başlamış olacaktı ki Kelsey Parker ve Will Lindsay bu hafta sonu Kelsey’nin ölen kocası Tom Parker’dan doğan iki çocuğu 5 yaşındaki Amelia ve 3 yaşındaki Bodhi’yle birlikte ufak bir tatile bile çıktılar.

Çocuklarıyla birlikte yeni sevgilisini de yanına alıp tatile giden Kelsey Parker’ın yüzü kocası Tom Parker öldükten sonra ilk kez mutlulukla ışıldıyor, yeni aşkı Will Lindsay de Parker’ın çocuklarıyla çok iyi anlaşmış gibi görünüyordu. Taze aşıklar yanlarına Kelsey Parker'ın iki çocuğunu da alıp romantik bir hafta sonu tatiline çıktılar

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NİHAYET KEDERİN "SİSİNDEN" KURTULDU

Kelsey Parker yeni aşkını duyurmadan sadece birkaç gün önce The Sun 'a yaptığı açıklamada nihayet kederin “sisinden” kurtulduğunu ve şimdi “daha iyi bir yerde” olduğunu hissettiğini açıklamıştı.

Kelsey Parker’ın yakın çevresinden bir kaynak The Sun'a “Will ve Kelsey bu yılın başlarında gerçekten çok iyi anlaştılar ve Will Kelsey'e inanılmaz derecede destek oldu” dedi.

Kelsey Parker kocası Tom Parker öldükten sonra kendini onun adına yürüttüğü hayır işlerine vermişti

Kelsey, Mart 2022'de The Wanted grubunun üyesi, ünlü şarkıcı Tom Parker’ın beyin kanseriyle savaşının ardından henüz 33 yaşındayken ölmesiyle dul kalmıştı. Hatta yeni sevgilisiyle de kocasının onuruna düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde tanıştı.

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Kelsey Parker geçen yıl verdiği bir röportajda ölen kocası Tom’un onu izlediğini ve “kendisi için doğru adamı göndereceğini” bildiğini söylemişti: “Olması gereken olduğunda olacak ve sanırım o kişi Tom tarafından gönderilecek. Onları benim için o seçiyor” Kocasını genç yaşta korkunç bir hastalığa kurban verdikten sonra dünyası başına yıkılan Kelsey Parker kalbini yeniden aşka açtığı için eleştirilerin hedefinde

ONA "SEN DÜZGÜN YAS TUTMUYORSUN" DİYE KIZDILAR

Sonunda mutluluğu yeniden bulmasına rağmen Kelsey Parker kocasının ölümünün ardından “düzgün yas tutmadığı” söylenerek birçok eleştirinin de hedefi oldu.

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Kelsey Parker bu eleştirilerle ilgili bir açıklama yapmış ve “Çok sevdiğiniz birini kaybettiğinizde, bu size sadece tek bir hayatınız olduğunu kanıtlıyor. Tom benim mutlu olmamı isterdi. Tek bir hayatınız var, o yüzden onu yaşamalısınız. Bize öğrettiği buydu” diyerek cevap vermişti.





"HÂLÂ GENCİM VE BAKMAM GEREKEN ÇOCUKLARIM VAR"

“Nasıl yas tutmanız gerektiğine dair çok fazla damgalama var. İnsanlar siyah giyip yüzüme bir örtü örtmem gerektiğini düşünüyor. Ama durum öyle değil. Hala gencim ve bakmam gereken çocuklarım var” diyen Kelsey Parker kendisiyle aynı durumda olanlara da “Nasıl yas tuttuğunuz konusunda endişelenmeyin çünkü bunu yapmanın doğru ya da yanlış bir yolu yok” diye seslenmişti.