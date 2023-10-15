Ünlü şarkıcı genç erkeklere tövbe etmişti: Yolladığı mesajlarla onu kendine aşık etmiş

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Cher ve Alexander A.E. Edwards, geçen mart ayında kırmızı halıda dünyanın karşısına el ele çıkmış, bu yeni doğan aşk haftalarca manşetlerden inmemişti. Daha önce 2 evlilik yapan efsane şarkıcının büyük oğlu Chaz Bono 54, küçük oğlu Elijah Blue ise 47 yaşında.

YENİ AŞKI OĞULLARINDAN BİLE GENÇ

Yani Cher, oğullarından bile küçük bir adamla hayatının sonbaharında yepyeni bir maceraya atıldı. Bu büyük yaş farkı ve aniden alevlenen aşk da konuşulmadan durmadı. Müzik efsanesi insanların bu aşka ilgi göstermesini doğal karşıladığını söylüyor.

Cher ve müzik yapımcısı sevgilisi bir yıldır büyük bir aşk yaşıyor... Efsane ismin Edwards'a bakışları da bu aşkın en büyük kanıtı gibi

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Müzik efsanesi, People'a verdiği demeçte, halkın ilişkilerine duyduğu ilgiye 'şaşırmadığını' söyledi. “Alexander'ın elmas dişleri, dövmeleri, beyaz saçları var ve çok daha genç. Çok güzel bir adam. Ayrıca, bir başkasının aşk hayatıyla ilgilenmenin eğlenceli olduğunu düşünüyorum!” diyen Cher, aşkının nasıl doğduğunu da anlattı.

"GENÇ ERKEKLERLE ÇIKMAK İÇİN ÇOK YAŞLIYIM" DEMİŞTİ

"Tüm arkadaşlarıma gerçekten genç erkeklerle çıkmak için çok yaşlıyız ve asla mesajla aşık olmayacağım diyordum. Ve yapmam dediğim şeyi yaptım” diyen Cher aslında kendinden çok genç olan bu isimle bir aşk yaşayacağına hiç ihtimal vermemiş. Cher, Alexander A.E. Edwards’la ilk kez Eylül 2022'de Paris Moda Haftası'ndaki bir etkinlik sırasında tanıştıklarını ve bu karşılaşmanın sadece 15 dakika sürdüğünü söylüyor.

Cher daha önceki açıklamalarında da bu ilişkiyi başlatanın ve peşinde koşanın Alexander A.E. Edwards olduğunu söylemişti: Anlaşılan Cher'in numarasını bulan ünlü yapımcı bıkmadan yolladığı telefon mesajlarıyla ünlü şarkıcının gönlünü çelmiş

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Ünlü yapımcı daha sonra ortak bir tanıdıklarından Cher’in numarasını almış ve ona yılmadan, bıkmadan mesaj atmaya devam ederek en sonunda aklını ve gönlünü çelmeyi başarmış. Yaşayan efsane, kendisinden daha genç biriyle aşkı bulduğunda kendisi de şaşırmış ve bunun gerçekleşmeyeceğini düşünmüş.

"AŞK İÇİN ASLA GEÇ DEĞİL"

Cher "Bu gerçekten şok ediciydi, çünkü insanlar numaramı vermezler" diyordu. Ancak genç erkeklerle çıkmama kuralını Edwards’ın çok özel biri olduğunu düşündüğü için bozmaya karar vermişti. Ünlü şarkıcı “Şimdi ne olursa olsun, onunla birlikte olmayı seviyorum. Beni güldürüyor ve çok eğleniyoruz. Bu ilişkiden öğrendiğim şey aşk için asla çok geç olmadığı.” oldu.

Cher, yaşını düşünseydi her şeyden vazgeçeceğini söylüyor ve yelken açtığı bu ilişki için "Anı yaşıyorum" diyor

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Cher “Yaşıma baksaydınız ‘Bu işin sonu geldi’ derdiniz. Ama bir yıldır birlikteyiz ve eğer her şey sadece bir için olsa bile buna değerdi. Çok iyi vakit geçirdim.” diye anlatıyor yaşadıklarını ve ekliyor “Eğer mutluysanız bunun ne kadar süreceğini düşünemezsiniz. Sadece ‘Nasıl hissettiriyor?’ diye düşünmeli ve anı yaşamalısınız.”