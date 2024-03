Ünlü oyuncunun son gecesi... 'Babası cansız bedeninin yanından beni aradı.... Dizlerimin bağı çözüldü'

Haberin Devamı

Bu beklenmedik ölümün bu kadar sarsıcı olmasının nedeni sadece oyuncunun henüz 28 yaşında olması değildi. Geride 2 yaşında küçücük bir kız çocuğu da babasız kalmıştı.

Üstelik de hayatını kaybeden ünlü oyuncu başrolünü üstlendiği filmin çekimlerinin tam ortasındaydı. Hayranları, onu bu yeni filmde izlemek için gün sayarken gelen bu haber onları yıktı.

Ama hiç kimse gencecik yaşta ölen bu ünlünün ailesi kadar sarsılamazdı kuşkusuz... Annesi, babası, akrabaları, onu fiziksel olarak tanıyan, sesini, gülüşünü, kamera karşısındaki değil gerçek halini bilen herkesin dünyası karardı.

İşte yıllar önce beklenmedik bir zamanda hayata veda eden bu ünlü oyuncunun son gecesiyle ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

O TELEFON KONUŞMASINI HİÇ UNUTMADI

Hayranları Heath Ledger'dan söz ettiğimizi hemen anladı kuşkusuz. 2008 yılının 22 Ocak günü New York, Manhattan'daki evinde cansız bedeni bulunan Ledger'ın son gecesiyle ilgili bugüne kadar konuşulmayan bir ayrıntıyı usta yönetmen Stephen Gaghan anlattı.

Malcolm Gladwell'ın sunduğu Development Hell adlı podcast yayınına konuk olan Gaghan, Ledger'ın cansız bedeninin bulunmasından sonra olay yerine giden babasının ilk iş olarak kendisini aradığını söyledi.

Stephen Gaghan'ın anlattığına göre Ledger öldüğü gece cansız bedeninin hemen yanında kendisinin çekmeye hazırlandığı 'Blink: The Power of Thinking Without Thinking' adlı filmin senaryosu vardı.

Heath Ledger'ın babası, oğlunun başına geleni öğrenip evine koştuğunda senaryonun üzerindeki telefon numarasını görüp hemen aradı. İşte o numara yönetmen Stephen Gaghan'a aitti.

'TELEFONU AÇTIM... BACAKLARIM BENİ TAŞIMAZ OLDU'

Usta yönetmen katıldığı programda şunları söyledi: "Babası ve cansız bedeni bulan temizlik görevlisi Heath'ın cansız bedeninin yanındaydı. Ledger'ın babası beni aradı. Sanırım telefon numaram senaryonun üzerinde yazılıydı."

Söylediğine göre Gaghan o sırada karısı Minnie Mortimer ile birlikte bir seyahate çıkmak üzere havalimanındaydı.

Sonrasını ise şöyle anlattı Gaghan: " Gerçekten yıkıldım. O ana kadar hiç öyle bir şey hissetmemiştim, ondan sonra da hissetmedim. Bacaklarım beni taşımaz oldu, dizlerimin bağı çözüldü.. Hemen oturdum."

Stephen Gaghan'ın söylediğine göre ne olup bittiğini, kocasının telefonda nasıl bir haber aldığını bilmeyen karısı da öylece ona bakıyordu.

"Karımın yüzünü hatırlıyorum" diye anlatmayı sürdü Gaghan "Konuşamıyordum. Sadece telefonda söylenenleri dinledim, dinledim, dinledim. Bu olay benim için hala aynı şekilde üzüntü verici."

SADECE İNSANİ AÇIDAN DEĞİL KARİYERİNİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ

Heath Ledger'ın ölümü sadece insani açıdan değil mesleki açıdan da Gaghan'ı olumsuz etkiledi. Çünkü öldüğü sırada elinde tuttuğu senaryo tamamen Ledger üzerine kuruluydu.

Söylediğine göre Gaghan bu projeyle ilgili çalışmaları sırasında Heath Ledgar ile kısa sürede çok yakınlaşmıştı. "Onunla gerçek bir iletişim kurmuştum. Bu sık rastlanan bir durum değildi ve benim için çok özeldi" diye sürdürdü sözlerini.

Gaghan bu projesi için Heath Ledger yerine Leonardo DiCaprio ile çalışmayı düşündüyse de sonunda filmi çekmemeye karar verdi.

AİLESİ: ONU AŞK ACISI ÖLDÜRDÜ

Heath Ledger'in ani ölümünün ardından bunun nedeniyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. O ilk dönemde ailesi "Onu aşk acısı öldürdü" diyerek ayrıldığı sevgilisi Michelle Williams'ı unutamadığı için oyuncunun depresyona girdiğini ileri sürmüştü.

O dönemde konuşulan bir başka konu da Ledger'ın, Williams ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Matilda Rose'u istediği kadar görememesi nedeniyle bunalıma girdiğiydi.

Son olarak rol aldığı The Imaginarium of Doctor Parnassus adlı filmin setinde çalışma arkdaşlarına "Geçen hafta sadece iki saat uyuyabildim. Uykusuzluk yüzünden bedenim perişan oldu ama, beynim çalışıyor. Böyle ne kadar dayanabilirim, bilmiyorum" dediği konuşuluyordu.

10 YAŞINDA OYUNCULUĞA BAŞLADI

4 Nisan 1979'da Avustralya'nın Perth kentinde doğan Heath Ledger, ilk kez 10 yaşında yerel bir tiyatroda Peter Pan rolüyle sahneye çıktı.

Ülkesinde 16 yaşındayken filmlerde oynamaya başlayan Ledger, 19 yaşında Los Angeles'a taşındı. Burada "10 Things I Hate About You" da rol alan Ledger'in sinema kariyeri bundan sonra hızla ilerledi.

"I Am Not There" adlı filmde Bob Dylan'ı canlandıran aktör, son alarak "The Dark Knight" adlı filmde oynadı. Ünlü aktörün oynağı diğer filmlerden bazıları "A Knight's Tale", "The patriot", "Monster's Ball" ve "Caddy".

Ledger, "Brokeback Mountain" filminde canlandırdığı eşcinsel kovboy rolüyle Oscar'a aday gösterilmişti. Ledger'in bu filmde tanıştığı Michelle Williams'tan bir kızı var.

2001 yılında People dergisinin "Dünyanın 50 en güzel insanı" listesine seçilen genç aktör "Brokeback Mountain" filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi.

Ledger'ın kızı Matilda'nın annesi Michelle Williams, Brokeback Mountain (Brokeback Dağı) arlı filmin setinde tanışıp birbirlerine aşık oldu. Ailesinin iddiasına göre Heath, ayrılsa da Michelle'i hiç unutamadı.





Ledger 10 yaşındayken Peter Pan'i canlandırarak kariyerine adım atmış oldu.





Ledger öldüğünde iki yaşında olan kızı Matilda şu anda 18 yaşında. Genç kız babasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.





Ledger, hayata veda ettikten bir yıl sonra 2009 yılında The Dark Knight filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazandı. O gece onun yerine ödülünü annesi, babası ve kız kardeşi aldı. Ledger, bu şekilde ölümünden sonra Oscar kazanan Peter Finch'in ardından sinema tarihine geçti.