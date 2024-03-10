Ünlü oyuncunun hayatı da tıpkı bir film gibi geçti… En tepeden en dibe düştü: Hapishane hücresinden Oscar’a uzanan zorlu yolu böyle yürüdü

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2023 yılında yan rollerinden birini oynadığı filmiyle hemen hemen tüm büyük törenlerde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne uzandı. Zaten performansı da hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından çok beğenilmişti.

OSCAR’I ALMASI KESİN GİBİ

Hollywood’un dev isimlerinden Robert Downey Jr, Oppenheimer filmindeki işbirlikçi Lewis Strauss rolüyle çok yüksek ihtimalle pazartesi sabahı Oscar’lı oyuncular kervanına katılacak.

Christopher Nolan'ın yönettiği Oppenheimer bu yıl Oscar ödüllerine damga vuracağa benziyor... En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alması beklenen film büyük bir sürpriz yaşanmazsa Cillian Murphy ve Robert Downey Jr'a da ilk Oscar'larını kazandıracak

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Ödüle daha önce de iki kez aday olan 58 yaşındaki usta aktörün kariyer yolculuğu ve geldiği yerin kendisi ise adeta bir film senaryosunu andırıyor.

YAŞADIĞI KÂBUS DOLU YILLAR ONA AİLESİNDEN MİRAS KALDI

Ünlü bir oyuncu ve yönetmen olan babası Robert Downey sayesinde Hollywood kariyeri çocuk denecek yaşta başlayan ünlü aktör için bu erken başlangıç bir yanıyla şans bir yanıyla da lanete dönüşmüştü.

Babası uyuşturucu bağımlısı annesi ise alkolik olan Robert Downey Jr, hayatını kâbusa çevirecek bu korkunç batakla böylelikle daha çocuk yaşta tanıştı.

Usta aktör Hollywood'un en parlak genç yeteneklerinden biri olarak anıldığı yıllarda Oscar2a aday olmuştu

Önce babasının filmlerinde rol alan sonra da büyük yeteneğiyle art arda birçok filmde başrol oynamaya başlayan usta aktör kendisi de anne ve babası gibi hem alkol hem de uyuşturucu bağımlılığı sorunları yaşamaya başlayınca bir anda hayatı tepetaklak olacaktı.

OSCAR ADAYI OLDU, O ANDAN SONRA KARİYERİ TEPETAKLAK GİTTİ

1999'da Downey Jr, uyuşturucu ile uzun süren sorunlarının ardından üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kariyerinde yaşadığı bu yükselişe rağmen başı sürekli kanunla derde giren Robert Downey için ilerleyen yıllar sürekli mahkeme salonları, tutuklamalar ve hapis cezalarıyla geçti

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Ünlü oyuncu ilk olarak 1980'lerde "Weird Science" ve "The Pick-up Artist" gibi hit filmlerde şöhreti yakaladı. O dönemlerde bir başka ünlü yıldız Sarah Jessica Parker ile sevgiliydi ve eski çift herkesin gözdesi olmuştu.

1993'te efsane komedyen Charlie Chaplin’e hayat verdiği Chaplin filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına aday gösterildi. Ancak bu büyük başarıdan sonra kariyeri deyim yerindeyse serbest düşüşe geçti.





KİMSE ONUN BUGÜNLERİ GÖRECEĞİNE İNANMAMIŞTI

O yıllarda çocukluk arkadaşı Rob Lowe da dahil olmak üzere kendisine inanmaya devam eden sadece "çok küçük" bir grup vardı. Şu anda kariyerinin olgunluk günlerinin tadını çıkaran usta oyuncu yıllardır tüm kötü alışkanlıklardan uzakta yaşıyor.

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Ve geçmişte yaşadığı sıkıntılar konusunda da son derece açık sözlü. Robert Downey, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda hapishanenin "gezegenler aynı hizaya gelene kadar eve dönüş yolu olmayan uzak bir gezegene gönderilmek" gibi olduğunu söylemişti. Robert Downey Jr’ın Sarah Jessica Parker ile ilişkisi de ilk evliliği de uyuşturucu bağımlılığı yüzünden bitmişti

GERÇEK BİR HOLLYWOOD HİKÂYESİ: EN TEPEDEN EN DİBE

Robert Downey Jr’ın hikâyesi gerçek bir Hollywood filmi gibi… En tepeye çıkıp sonra bu yükseklikten en dibe düşen ve ardından da her şeye baştan başlayıp bu kez sinema dünyasının zirvesine yerleşip büyük başarılara imza atan bir yıldızın hikâyesi…

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Yıldız oyuncu ilk olarak 1996 yılında uyuşturucu ve silah bulundurmaktan tutuklanmış, üç yıl denetimli serbestlik cezası almış ve zorunlu uyuşturucu testine tabi tutulmuştu. Bir yıl sonra da bir uyuşturucu testine girmediği için hapishanede yaklaşık dört ay geçirdi. İlk eşi Deborah Falconer onu terk etti. Sabıka fotoğraflarından Oscar kürsüsüne giden yol uzun ve çetin oldu

3 YIL HAPİS CEZASI ALDI, SARHOŞ HALDE KOMŞUSUNUN EVİNE GİRDİ

Yine uyuşturucu yüzünden Ağustos 1999'da üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ertesi yılın büyük bir kısmını Corcoran, Kaliforniya'daki eyalet hapishanesinde geçirdi.

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Hapse girmeden önceki en rahatsız edici olaylardan biri, Downey'nin sarhoş halde bir komşusunun evine girmesi ve bir yatakta sızıp kalmasıydı. Hapse atılmak başına gelen "en kötü" şeylerden biri olsa da ünlü oyuncu içeride geçirdiği iki haftadan sonra buna alıştığını söyledi.

Robert Downey Jr Ağustos 2000'de erken tahliye edildi ancak o uyuşturucu bağımlılığından kurtulmadıkça başı da dertten kurtulmuyordu. Robert Downey Jr'ın kariyerini ve bir anlamda da hayatını kurtaran kişi 2005'te evlendiği Susan Downey oldu

KÖTÜ GİDİŞE MÜSTAKBEL KARISIYLA TANIŞINCA DUR DEMİŞTİ

Son olarak, Nisan 2001'de Los Angeles polisinin onu bir ara sokakta bulmasının ardından uyuşturucu suçlamasıyla tutuklandı. Bu durum Ally McBeal dizisinden kovulmasına yol açtı. Rehabilitasyona gönderildi.

Robert Downey için her şey "temel taşım, mihenk taşım ve şans yıldızım" dediği ikinci eşi film yapımcısı Susan Levin'le tanışmasıyla değişecekti. 2003’te gerçekleşen bu tanışma usta aktörü belki de korkunç bir sona kurban gitmekten kurtardı. Robert Downey için bitmeye yüz tutan kariyerinin kırılma noktası Iron Man filmleri ve sonrasında gelen Marvel yıldızlığı oldu

IRON MAN İLE TARİHE GEÇEN BAŞARILAR KAZANDI: MARVEL’I MARVEL YAPAN DA ASINDA OYDU

Bununla da kalmadı; mutlu evliliği ve Hollywood’da tanınmış bir yapımcı ve yönetici olan eşinin desteğiyle bitmeye yüz tutan kariyerini yeniden şahlandırdı. Süper kahraman Tony Stark'ı canlandırdığı 2008 yapımı "Iron Man" ve devam filmleriyle birlikte Marvel imparatorluğunun kurulmasının temelini atacaktı.

Iron Man ve devamındaki Marvel yapımlarıyla sadece gişe başarısı kazanmakla kalmadı, uzun yıllar Hollywood’un en çok kazanan aktörü oldu. Sherlock Holmes filmlerinde milyonlar kazanmaya devam etti. 2009’da Tropic Thunder'la bir kez daha Oscar'a aday olan Robert Downey bu yıl yıllardır beklediği heykelciğe kavuşacak gibi

İKİNCİ ADAYLIĞINDA HEATH LEDGER’A YENİLMİŞTİ

2009’da Tropic Thunder filmiyle bir kez daha Oscar’a aday gösterildi. O yıl ödül yarışında Kara Şövalye filmiyle tarihe geçen bir performans gösteren ve törenden önce hayatını kaybeden Heath Ledger’a yenilecekti.

Robert Downey Jr Oppenheimer filminde Lewis Strauss'u canlandırdı

Robert Downey şimdiye kadar Oppenheimer’daki rolü ile bir Altın Küre, bir SAG ödülü ve bir BAFTA kazandı. Ve tüm otoriteler onun yarın gece ilk Oscar’ını kazanacağına kesin gözüyle bakıyor. Usta oyuncu zorlu kariyer yolculuğunda en sonunda tüm Hollywood yıldızlarının hayal ettiği o heykeli nihayet kucaklayacak… Robert Downey'nin Susan Downey'le evlenmesi adeta hayatını değiştirdi

HAYATINI DA KARİYERİNİ DE MUTLU YUVASI KURTARDI

Hapislere düştüğü günlerde terk edildiği ilk eşi Deborah Falconer'dan Indio adında 30 yaşında bir oğlu olan usta aktör eşi Susan Downey ile 2005 yılında Hamptons'da Billy Joel ve Sting'in sahne aldığı yıldızlarla dolu bir düğünle evlendi.

Çiftin 12 yaşında Exton adında bir oğulları ve 9 yaşında Avri adında bir kızları var. Robert Downey Jr eşinden her zaman “benim için en büyük lütuf” diye bahsediyor ve kariyerini kurtarıp yeniden ayağa kalkmasını sağlayanın kurduğu mutlu yuva olduğunu söylüyor.

Usta aktörün üç çocuğu var