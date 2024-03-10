Ünlü oyuncunun hayatı da tıpkı bir film gibi geçti… En tepeden en dibe düştü: Hapishane hücresinden Oscar’a uzanan zorlu yolu böyle yürüdü

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2023 yılında yan rollerinden birini oynadığı filmiyle hemen hemen tüm büyük törenlerde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne uzandı. Zaten performansı da hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından çok beğenilmişti.
OSCAR’I ALMASI KESİN GİBİ
Hollywood’un dev isimlerinden Robert Downey Jr, Oppenheimer filmindeki işbirlikçi Lewis Strauss rolüyle çok yüksek ihtimalle pazartesi sabahı Oscar’lı oyuncular kervanına katılacak.
Ödüle daha önce de iki kez aday olan 58 yaşındaki usta aktörün kariyer yolculuğu ve geldiği yerin kendisi ise adeta bir film senaryosunu andırıyor.
YAŞADIĞI KÂBUS DOLU YILLAR ONA AİLESİNDEN MİRAS KALDI
Ünlü bir oyuncu ve yönetmen olan babası Robert Downey sayesinde Hollywood kariyeri çocuk denecek yaşta başlayan ünlü aktör için bu erken başlangıç bir yanıyla şans bir yanıyla da lanete dönüşmüştü.
Babası uyuşturucu bağımlısı annesi ise alkolik olan Robert Downey Jr, hayatını kâbusa çevirecek bu korkunç batakla böylelikle daha çocuk yaşta tanıştı.
Önce babasının filmlerinde rol alan sonra da büyük yeteneğiyle art arda birçok filmde başrol oynamaya başlayan usta aktör kendisi de anne ve babası gibi hem alkol hem de uyuşturucu bağımlılığı sorunları yaşamaya başlayınca bir anda hayatı tepetaklak olacaktı.
OSCAR ADAYI OLDU, O ANDAN SONRA KARİYERİ TEPETAKLAK GİTTİ
1999'da Downey Jr, uyuşturucu ile uzun süren sorunlarının ardından üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ünlü oyuncu ilk olarak 1980'lerde "Weird Science" ve "The Pick-up Artist" gibi hit filmlerde şöhreti yakaladı. O dönemlerde bir başka ünlü yıldız Sarah Jessica Parker ile sevgiliydi ve eski çift herkesin gözdesi olmuştu.
1993'te efsane komedyen Charlie Chaplin’e hayat verdiği Chaplin filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına aday gösterildi. Ancak bu büyük başarıdan sonra kariyeri deyim yerindeyse serbest düşüşe geçti.
KİMSE ONUN BUGÜNLERİ GÖRECEĞİNE İNANMAMIŞTI
O yıllarda çocukluk arkadaşı Rob Lowe da dahil olmak üzere kendisine inanmaya devam eden sadece "çok küçük" bir grup vardı. Şu anda kariyerinin olgunluk günlerinin tadını çıkaran usta oyuncu yıllardır tüm kötü alışkanlıklardan uzakta yaşıyor.
Ve geçmişte yaşadığı sıkıntılar konusunda da son derece açık sözlü. Robert Downey, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda hapishanenin "gezegenler aynı hizaya gelene kadar eve dönüş yolu olmayan uzak bir gezegene gönderilmek" gibi olduğunu söylemişti.
GERÇEK BİR HOLLYWOOD HİKÂYESİ: EN TEPEDEN EN DİBE
Robert Downey Jr’ın hikâyesi gerçek bir Hollywood filmi gibi… En tepeye çıkıp sonra bu yükseklikten en dibe düşen ve ardından da her şeye baştan başlayıp bu kez sinema dünyasının zirvesine yerleşip büyük başarılara imza atan bir yıldızın hikâyesi…
Yıldız oyuncu ilk olarak 1996 yılında uyuşturucu ve silah bulundurmaktan tutuklanmış, üç yıl denetimli serbestlik cezası almış ve zorunlu uyuşturucu testine tabi tutulmuştu. Bir yıl sonra da bir uyuşturucu testine girmediği için hapishanede yaklaşık dört ay geçirdi. İlk eşi Deborah Falconer onu terk etti.
3 YIL HAPİS CEZASI ALDI, SARHOŞ HALDE KOMŞUSUNUN EVİNE GİRDİ
Yine uyuşturucu yüzünden Ağustos 1999'da üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ertesi yılın büyük bir kısmını Corcoran, Kaliforniya'daki eyalet hapishanesinde geçirdi.
Hapse girmeden önceki en rahatsız edici olaylardan biri, Downey'nin sarhoş halde bir komşusunun evine girmesi ve bir yatakta sızıp kalmasıydı. Hapse atılmak başına gelen "en kötü" şeylerden biri olsa da ünlü oyuncu içeride geçirdiği iki haftadan sonra buna alıştığını söyledi.
Robert Downey Jr Ağustos 2000'de erken tahliye edildi ancak o uyuşturucu bağımlılığından kurtulmadıkça başı da dertten kurtulmuyordu.
KÖTÜ GİDİŞE MÜSTAKBEL KARISIYLA TANIŞINCA DUR DEMİŞTİ
Son olarak, Nisan 2001'de Los Angeles polisinin onu bir ara sokakta bulmasının ardından uyuşturucu suçlamasıyla tutuklandı. Bu durum Ally McBeal dizisinden kovulmasına yol açtı. Rehabilitasyona gönderildi.
Robert Downey için her şey "temel taşım, mihenk taşım ve şans yıldızım" dediği ikinci eşi film yapımcısı Susan Levin'le tanışmasıyla değişecekti. 2003’te gerçekleşen bu tanışma usta aktörü belki de korkunç bir sona kurban gitmekten kurtardı.
IRON MAN İLE TARİHE GEÇEN BAŞARILAR KAZANDI: MARVEL’I MARVEL YAPAN DA ASINDA OYDU
Bununla da kalmadı; mutlu evliliği ve Hollywood’da tanınmış bir yapımcı ve yönetici olan eşinin desteğiyle bitmeye yüz tutan kariyerini yeniden şahlandırdı. Süper kahraman Tony Stark'ı canlandırdığı 2008 yapımı "Iron Man" ve devam filmleriyle birlikte Marvel imparatorluğunun kurulmasının temelini atacaktı.
Iron Man ve devamındaki Marvel yapımlarıyla sadece gişe başarısı kazanmakla kalmadı, uzun yıllar Hollywood’un en çok kazanan aktörü oldu. Sherlock Holmes filmlerinde milyonlar kazanmaya devam etti.
İKİNCİ ADAYLIĞINDA HEATH LEDGER’A YENİLMİŞTİ
2009’da Tropic Thunder filmiyle bir kez daha Oscar’a aday gösterildi. O yıl ödül yarışında Kara Şövalye filmiyle tarihe geçen bir performans gösteren ve törenden önce hayatını kaybeden Heath Ledger’a yenilecekti.
Robert Downey şimdiye kadar Oppenheimer’daki rolü ile bir Altın Küre, bir SAG ödülü ve bir BAFTA kazandı. Ve tüm otoriteler onun yarın gece ilk Oscar’ını kazanacağına kesin gözüyle bakıyor. Usta oyuncu zorlu kariyer yolculuğunda en sonunda tüm Hollywood yıldızlarının hayal ettiği o heykeli nihayet kucaklayacak…
HAYATINI DA KARİYERİNİ DE MUTLU YUVASI KURTARDI
Hapislere düştüğü günlerde terk edildiği ilk eşi Deborah Falconer'dan Indio adında 30 yaşında bir oğlu olan usta aktör eşi Susan Downey ile 2005 yılında Hamptons'da Billy Joel ve Sting'in sahne aldığı yıldızlarla dolu bir düğünle evlendi.
Çiftin 12 yaşında Exton adında bir oğulları ve 9 yaşında Avri adında bir kızları var. Robert Downey Jr eşinden her zaman “benim için en büyük lütuf” diye bahsediyor ve kariyerini kurtarıp yeniden ayağa kalkmasını sağlayanın kurduğu mutlu yuva olduğunu söylüyor.