Ünlü oyuncunun evlat acısı… 33 yaşındaki oğlu kanserden hayatını kaybetti

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68 yaşındaki yıldız oyuncu yürek burkan haberi Gary Sinise Vakfı web sitesinde uzun bir anma yazısıyla birlikte açıkladı.

“YÜREK PARÇALAYICI BİR KAYIP”

Gary Sinise oğlunun kordoma adı verilen nadir bir kanser türüyle beş buçuk yıl süren savaşının ardından 5 Ocak 2024'te öldüğünü açıkladı.

"Böyle bir kayıp yaşayan her aile gibi bizim de kalbimiz kırık ve elimizden geldiğince idare etmeye çalışıyoruz. Ebeveynler olarak bir çocuğu kaybetmek çok zor. Kalbim benzer bir kayıp yaşamış olan herkesle ve sevdiği birini kaybetmiş olan herkesle birlikte" diye yazdı Emmy Ödülü sahibi oyuncu.

Kurduğu vakıfta gaziler yararına çalışmalar yapan Gary Sinise "Hepimiz bunu bir şekilde yaşadık. Yıllar boyunca şehit düşen kahramanlarımızın pek çocuğunun ailesiyle tanıştım" diyerek bu çalışmalara atıfta bulundu: "Bu yürek parçalayıcı ve çok zor."

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ÖNCE ANNESİ SONRA KENDİSİ KANSERE YAKALANDI

Gary Sinise'in oğlu McCanna Sinise’e ilk kez Ağustos 2018'de kanser teşhisi konuldu. Bundan sadece birkaç ay önce de usta aktörün eli Gary'nin eşi Moira Harris'e 3. evre meme kanseri teşhisi konulmuştu.

Gary Sinise bu çifte teşhisi "karnına indirilen gerçek bir yumruk" olarak nitelendirdi ve hemen internete girerek kordoma hakkında bilgi edindi; omurgadan kaynaklanan ve "ABD'de yılda ortalama sadece 300 kişiyi etkileyen" bu kanser milyonda bir görülen, nadir türlerden biriydi.





ANNESİ İYİLEŞTİ AMA…

Anne oğul birlikte tedavi görmeye başlamışlardı. Sinise’in 69 yaşındaki eşi Moira, tedavinin ardından remisyona girdi. Yani kanseri gerilemeye başladı.

McCanna Sinise ise 2018'de ve ertesi yıl ameliyatlar geçirdi, ancak kanserin geri döndüğünü ve yayıldığını öğrendi. Birkaç ameliyat daha geçirdikten sonra Mac tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

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HAYATA VEDA ETMEDEN ÖNCE HAYAL ETTİĞİ ALBÜMÜ TAMAMLAMIŞTI

Babasının vakfında çalışmanın yanı sıra Mac yetenekli bir davulcuydu. Sık sık babası Gary'ye, grubu Lt. Dan Band ile turnede eşlik ederdi ancak kordoma davul çalmayı imkansız hale getirince kendi kendine mızıka çalmayı öğrenmişti.

Mac'in son çabalarından biri "Mac Sinise: Resurrection and Revival" adlı albümünü tamamlamak oldu. Babası, "Albümün baskıya girdiği hafta Mac kanserle olan savaşını kaybetti" dedi.





“ARTIK ACI ÇEKMEYECEK”

Gary, ailesinin oğlunu "kaybetmenin acısını" yaşarken, "Mac'in artık mücadele etmediğini bilmek bizi rahatlatıyor... Tedavisi olmayan bir kansere karşı çetin bir savaş verdi ama denemekten asla vazgeçmedi" dedi.

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Usta aktör, oğlu Mac'i "hepimiz için gerçekten bir ışık" ve "inanılmaz bir ilham kaynağı" olarak nitelendirdi.





BİR BABANIN EN ACI VEDASI

Gary Sinise, bir baba tarafından kaleme alınacak en zor yazısında "Teşekkürler, Mac. Sen başardın. Resurrection & Revival yaşayacak," diyerek oğlunun albümünü kutladı. "Ve sen de öyle olacaksın. Sonsuza dek kalplerimizde. Oğul, kardeş ve arkadaş olarak hayatımızda olduğun için kutsanmıştık... ve seni özleyeceğiz ve sonsuza kadar seveceğiz. -Gary Sinise Mac Sinise'in gururlu babası."

McCanna Sinise, genç yaşta hayata veda ederken geride anne ve babasıyla birlikte ablaları 35 yaşındaki Sophie ve 32 yaşındaki Ella’yı bıraktı.

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