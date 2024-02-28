×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü oyuncunun evlat acısı… 33 yaşındaki oğlu kanserden hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Gary Sinise#CSI: NY#KANSER
Ünlü oyuncunun evlat acısı… 33 yaşındaki oğlu kanserden hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 07:14

Forrest Gump filmi ve CSI: NY gibi dizilerle tanınan usta aktör Gary Sinise evlat acısıyla yıkıldı. Ünlü oyuncu, oğlunu kaybettiği haberini kurduğu vakfın internet sitesinden yayınladığı bir anma yazısıyla açıkladı.

Haberin Devamı

68 yaşındaki yıldız oyuncu yürek burkan haberi Gary Sinise Vakfı web sitesinde uzun bir anma yazısıyla birlikte açıkladı.

“YÜREK PARÇALAYICI BİR KAYIP”

Gary Sinise oğlunun kordoma adı verilen nadir bir kanser türüyle beş buçuk yıl süren savaşının ardından 5 Ocak 2024'te öldüğünü açıkladı.

Ünlü oyuncunun evlat acısı… 33 yaşındaki oğlu kanserden hayatını kaybetti

"Böyle bir kayıp yaşayan her aile gibi bizim de kalbimiz kırık ve elimizden geldiğince idare etmeye çalışıyoruz. Ebeveynler olarak bir çocuğu kaybetmek çok zor. Kalbim benzer bir kayıp yaşamış olan herkesle ve sevdiği birini kaybetmiş olan herkesle birlikte" diye yazdı Emmy Ödülü sahibi oyuncu.

Kurduğu vakıfta gaziler yararına çalışmalar yapan Gary Sinise "Hepimiz bunu bir şekilde yaşadık. Yıllar boyunca şehit düşen kahramanlarımızın pek çocuğunun ailesiyle tanıştım" diyerek bu çalışmalara atıfta bulundu: "Bu yürek parçalayıcı ve çok zor."

Haberin Devamı

Ünlü oyuncunun evlat acısı… 33 yaşındaki oğlu kanserden hayatını kaybetti

ÖNCE ANNESİ SONRA KENDİSİ KANSERE YAKALANDI

Gary Sinise'in oğlu McCanna Sinise’e ilk kez Ağustos 2018'de kanser teşhisi konuldu. Bundan sadece birkaç ay önce de usta aktörün eli Gary'nin eşi Moira Harris'e 3. evre meme kanseri teşhisi konulmuştu.

Gary Sinise bu çifte teşhisi "karnına indirilen gerçek bir yumruk" olarak nitelendirdi ve hemen internete girerek kordoma hakkında bilgi edindi; omurgadan kaynaklanan ve "ABD'de yılda ortalama sadece 300 kişiyi etkileyen" bu kanser milyonda bir görülen, nadir türlerden biriydi.

Ünlü oyuncunun evlat acısı… 33 yaşındaki oğlu kanserden hayatını kaybetti

ANNESİ İYİLEŞTİ AMA…

Anne oğul birlikte tedavi görmeye başlamışlardı. Sinise’in 69 yaşındaki eşi Moira, tedavinin ardından remisyona girdi. Yani kanseri gerilemeye başladı.

McCanna Sinise ise 2018'de ve ertesi yıl ameliyatlar geçirdi, ancak kanserin geri döndüğünü ve yayıldığını öğrendi. Birkaç ameliyat daha geçirdikten sonra Mac tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncunun evlat acısı… 33 yaşındaki oğlu kanserden hayatını kaybetti

HAYATA VEDA ETMEDEN ÖNCE HAYAL ETTİĞİ ALBÜMÜ TAMAMLAMIŞTI

Babasının vakfında çalışmanın yanı sıra Mac yetenekli bir davulcuydu. Sık sık babası Gary'ye, grubu Lt. Dan Band ile turnede eşlik ederdi ancak kordoma davul çalmayı imkansız hale getirince kendi kendine mızıka çalmayı öğrenmişti.

Mac'in son çabalarından biri "Mac Sinise: Resurrection and Revival" adlı albümünü tamamlamak oldu. Babası, "Albümün baskıya girdiği hafta Mac kanserle olan savaşını kaybetti" dedi.

Ünlü oyuncunun evlat acısı… 33 yaşındaki oğlu kanserden hayatını kaybetti

“ARTIK ACI ÇEKMEYECEK”

Gary, ailesinin oğlunu "kaybetmenin acısını" yaşarken, "Mac'in artık mücadele etmediğini bilmek bizi rahatlatıyor... Tedavisi olmayan bir kansere karşı çetin bir savaş verdi ama denemekten asla vazgeçmedi" dedi.

Haberin Devamı

Usta aktör, oğlu Mac'i "hepimiz için gerçekten bir ışık" ve "inanılmaz bir ilham kaynağı" olarak nitelendirdi.

Ünlü oyuncunun evlat acısı… 33 yaşındaki oğlu kanserden hayatını kaybetti

BİR BABANIN EN ACI VEDASI

Gary Sinise, bir baba tarafından kaleme alınacak en zor yazısında "Teşekkürler, Mac. Sen başardın. Resurrection & Revival yaşayacak," diyerek oğlunun albümünü kutladı. "Ve sen de öyle olacaksın. Sonsuza dek kalplerimizde. Oğul, kardeş ve arkadaş olarak hayatımızda olduğun için kutsanmıştık... ve seni özleyeceğiz ve sonsuza kadar seveceğiz. -Gary Sinise Mac Sinise'in gururlu babası."

Ünlü oyuncunun evlat acısı… 33 yaşındaki oğlu kanserden hayatını kaybetti

McCanna Sinise, genç yaşta hayata veda ederken geride anne ve babasıyla birlikte ablaları 35 yaşındaki Sophie ve 32 yaşındaki Ella’yı bıraktı.

Gözden KaçmasınUğradığı ihanet kalbini çok kırdı ama kocasından ayrılamıyor… Her şeye iki çocuğunun hatırına katlanacakUğradığı ihanet kalbini çok kırdı ama kocasından ayrılamıyor… Her şeye iki çocuğunun hatırına katlanacakHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınDoğum yaparken neredeyse canından oluyordu… Aradan iki yıl geçti ancak hala hastanelerden kurtulamadıDoğum yaparken neredeyse canından oluyordu… Aradan iki yıl geçti ancak hala hastanelerden kurtulamadıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gary Sinise#CSI: NY#KANSER

BAKMADAN GEÇME!