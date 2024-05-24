Ünlü oyuncunun büyük gururu… Bir yanında güzeller güzeli karısı, bir yanında çocukları yıldızına kavuştu

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Tüm bunların yanında uzun yıllardır sürdürdüğü mutlu evliliği, çocuklarına düşkün aile babalığı ve gözlerden uzaktaki sessiz sakin yaşantısıyla büyük takdir topluyor.

YILDIZ OYUNCUNUN EN MUTLU GÜNÜ

Avustralya’dan Hollywood’a transfer olmuş yıldız oyuncu Chris Hemsworth, dün hayatının en önemli ve mutlu günlerinden birini yaşadı…

Hollywood’daki ünlü Şöhretler Kaldırımı’nda yıldızı olan oyuncular kervanına katılan Chris Hemsworth’e, yıldızına kavuşurken model ve oyuncu olan eşi Elsa Pataky, çocukları ve Marvel Filmlerinde birlikte kamera karşına geçtiği Robert Downey Jr da eşlik etti.

AİLESİ VE DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

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Cannes’da ilk gösterimi yapılan, eleştirmenlerden büyük övgüler alan ve tüm dünyada bugün gösterime giren Furiosa: A Mad Max Saga filminde başrol oynayan Chris Hemsworth, Cannes’daki kırmızı halıya katıldıktan sonra soluğu Los Angeles’ta almıştı.

Chris Hemsworth Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızına kavuşurken onu ünlü dostları da yalnız bırakmadı

Yıldız isme yıldızına kavuşurken Furiosa’daki rol arkadaşı Anya Taylor-Joy da eşlik etti.

Chris Hemsworth Çarşamba günü Hollywood Walk Of Fame'deki yıldızını alırken ailesi ve arkadaşlarıyla çevriliydi.

BİR YANINDA KARISI BİR YANINDA ÇOCUKLARI

40 yaşındaki yakışıklı aktöre Hollywood Ticaret Odası'nın sinema filmlerine yaptığı inanılmaz katkılardan dolayı onurlandırarak verdiği yıldızın açılış törenine Hemsworth’ün 47 yaşındaki eşi Elsa Pataky, üç çocukları 12 yaşındaki kızları India Rose ve 10 yaşındaki ikiz oğulları Sasha ve Tristan’la geldi.

Robert Downey Jr ve Anya Taylor-Joy’a ve Mad Max'in efsanevi yönetmeni George Miller da katıldı.

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Denizci mavisi bir takım elbise giyen Chris Hemsworth, beyaz gömleğinin üst düğmelerini açık bırakarak hem şıklığını hem de kaslı fiziğini sergiledi.

Yıldız oyuncunun eşi Elsa Pataky de kocası için bu çok önemli günde siyah dantel süslemeli beyaz saten etek ve üstten oluşan takımıyla göz kamaştırdı.

Bir ara aralarının bozuk olduğu söylentileriyle gündeme gelen ünlü çift adeta aşk tazeledi

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KARI KOCA AŞK TAZELEDİLER

Ünlü çift törende gazetecilere poz verirken aşklarını sergileyip bol bol öpüşüp koklaşmayı da ihmal etmedi.

Geçtiğimiz aylarda Elsa Pataky’nin sürekli tek başına görüntülenmesi çiftin ayrılmış olabileceği yönünde dedikodulara yol açmıştı. Chris Hemsworth ve Elsa Pataky verdikleri bu aşk pozlarıyla söylentileri bir kez daha yalanlamış oldu.

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Hollywood Şöhretler Kaldırımı (Walk of Fame), Los Angeles'ta uluslararası alanda tanınan bir kaldırım ve aynı zamanda cazibe merkezi ve kaldırımlarda eğlence sektöründeki başarılarından dolayı onurlandırılan ünlülerin isimlerinin yazılı olduğu yıldızlar bulunur.

Chris Hemsworth ve Elsa Pataky 14 yıldır evli

HASTALIK HABERİYLE HAYRANLARINI ÜZMÜŞTÜ

Chris Hemsworth, geçen yıl sunuculuğunu üstlendiği bir belgeselde kendisine yapılan bir genetik testin ardından Alzheimer hastalığına yakalanma riskini iki katına çıkaran bir gene sahip olduğunu öğrenmişti.

Dünyada çok az kişide çift şekilde bulunan bu geni ailesinden kalıtımsal olarak alan Chris Hemsworth’e yapılan testin ardından doktorlar Alzheimer’a yakalanma ihtimalinin normalden çok fazla olduğunu açıkladı.

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Bu haberle sarsılan yıldız oyuncu önce aktörlüğü bırakacağını ve ailesine zaman ayıracağını söyledi. Ancak daha sonra bu kararından döndü ve oyunculuğa devam edeceğini ancak daha az çalışacağını ve hayatını daha sağlıklı şekilde yaşayarak ailesine ve çocuklarına adayacağını açıkladı.