Ünlü çift ayrılık söylentilerini aşk pozuyla yalanladı…

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Bir süredir çok sevdiği eşi ve iki çocuğunun annesi Elsa Pataky’yle görüntülenmeyen ünlü aktör hakkında hemen ayrılık dedikoduları ortaya atılmaya başladı.

13 yıldır İspanyol asıllı model ve oyuncu Elsa Pataky’yle evli olan Chris Hemsworth, gösteri dünyasının en mutlu evliliklerinden birini sürdürüyor.

Bir süredir her yere erkek kardeşleri Liam ve Luke ile giden, çıktığı tatillerde ya da iş gezilerinde yanında güzel eşine hiç rastlanmayan ünlü akötr için ayrılık söylentileri çıkmıştı

SÜREKLİ AYRI KALINCA DEDİKODULAR HEMEN BAŞLADI

Her zaman aile hayatı, eşine olan aşkını ifade edişi ve 9 yaşındaki ikiz oğulları Tristan ve Sasha ile 11 yaşındaki kızı India’ya olan düşkünlüğüyle tanınan Hemsworth Hollywood’un örnek “aile babası” yıldızlarından.

Chris Hemsworth ve Elsa Pataky, gösteri dünyasının en mutlu evliliklerinden birini sürdürüyor

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Ünlü çift, son aylarda sürekli ayrı ayrı tatil yaparak önemli miktarda zamanı ayrı geçirdi ve hayranları da bu durumu mutlu evlilikte sorun olduğu şeklinde yorumladı. Hatta iki ünlü ismin Instagram sayfası da bu konuda yorumlar ve sorularla doldu…

MUTLU EVLİLİK BİLDİĞİNİZ GİBİ...

Chris Hemsworth ve Elsa Pataky, bu hafta yanlarına çocuklarını ve yıldız oyuncunun kardeşleri Liam ve Luke'un ailelerinde olduğu kalabalık ailelerini alarak Fiji’ye yılbaşı tatiline gitti.

Hemsworth ve Pataky tatil boyunca sürekli sarmaş dolaş pozlar verip aşklarını gösterdiler ve ayrılık söylentilerine de böylece son noktayı koymuş oldular.

2023 ÜNLÜ YILDIZ VE AİLESİ İÇİN ÇOK KOLAY GEÇMEDİ

Chris Hemsworth, bu yıl yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını bir hayli endişelendirmişti. Geçen yılın sonlarında Vanity Fair dergisi ile yaptığı özel bir röportaj sonrasında gündeme gelen durum yıldız oyuncunun hayranlarını üzdü.

Birkaç kez ayrı ayrı tatillerde görüntülenen ünlü çift ayrılık söylentilerine bu aşk pozlarıyla son verdi

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Yer aldığı belgesel Limitless’da, gelecekte onu hangi sağlık sorunlarının beklediğini gösteren bir dizi genetik teste tabi tutuldu. Testin sonucunda, yıldız oyuncunun, biri annesinden, diğeri babasından olmak üzere APOE4 geninin iki kopyasını taşıdığı ortaya çıktı.

Hemsworth sağlığıyla ilgili beklenmedik haberi sunduğu belgeselin çekinleri sırasında öğrenmişti

ALZHEIMER RİSKİ TAŞIDIĞINI ÖĞRENİNCE HAYRANLARINI ÜZMÜŞTÜ

Bu durum da Chirs Hemsworth'ün Alzheimer hastalığı için yüksek riskli grupta yer aldığını gösteriyordu. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, her dört kişiden biri genin tek bir kopyasını taşıyor, ancak nüfusun yalnızca %2 ila 3'ü her iki gene de sahip.

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Bu da Hemsworth'ün Alzheimer'a yakalanma olasılığının sekiz ila 10 kat artırıyor. Ünlü oyuncu bu durum ortaya çıkınca önce oyunculuğu bırakacağını söylemiş; sonra yanlış anlaşıldığını söyleyerek kendini çok yormadan ve sağlığına dikkat ederek mesleğine devam edeceğini duyurmuştu.

Elsa Pataky'nin yakın dostu da olan ünlü şef Sergio Perera ile çalışan Hemsworth ileride korktuğu gibi Alzheimer'a yakalanmamak için hayatını çok dikkatli şekilde yaşamaya başladı

YAŞAMINI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRDİ

Canlandırdığı roller için sıkı bir hazırlık aşamasından geçen ve sporu ihmal etmeyen Chirs Hemsworth, test sonucundan sonra Hollywood’a daha az ayak basmaya başladı. Ailesiyle Avustralya’da sakin bir yaşam süren Chirs Hemsworth, beslenmesine çok dikkat ediyor ve özel şefinden yardım alarak besleniyor.