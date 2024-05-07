Ünlü oyuncudan şoke eden sözler! ‘Öpüşme sahnesinde oynadığı bazı erkek oyuncular midemi bulandırdı!’

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SAMİMİ SAHNELERDE ROL YAPABİLMEK KOLAY DEĞİL…

Bunların başında da oyuncuların rol gereği meslektaşlarıyla yakınlaşmaları gereken sahnelerde yer almaları geliyor.

Romantik sahnelerde ya da cinsellik içeren filmlerde oynayan aktörler profesyonellik gereği karşılarındaki oyuncularla belli sınırları hiçbir zaman aşmıyorlar.

Emily Blunt'ın rol aldığı filmlerdeki erkek oyuncularla samimi sahnelerde yaşadıklarını anlattığı yayın epey ses getirdi

Zaten Hollywood’da çok sıkı tutulan kurallar gereği setlerde bu tür zorlayıcı sahneler çekilirken her zaman bir “samimiyet koordinatörü” bulunduruluyor.

SETTE ÖZEL GÖREVLİLER ÇALIŞIYOR

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Samimiyet koordinatörleri tiyatro, film ve televizyon yapımında seks sahnelerine veya diğer mahrem sahnelere katılan aktörlerin ve aktrislerin refahını sağlayan ekibin bir üyesi olarak çalışıyorlar.

Şu sıralar Ryan Gosling’le başrolünü paylaştıkları The Fall Guy filmiyle gündemde olan yıldız oyuncu Emily Blunt bu konuyla ilgili yaptığı açıklamayla herkesi şaşkına çevirdi.

Şu sıralar Ryan Gosling’le başrolünü paylaştıkları The Fall Guy filmiyle gündemde olan Emily Blunt öpüşürken zorlandığı ismin Gosling olmadığını, çok iyi anlaştıklarını ve ailecek görüştüklerini söyledi

Geçtiğimiz gün The Howard Stern Show'a katılan ve sohbet esnasında “Kimyamın uyuşmadığı insanlar oldu. Onlarla çalışırken iyi vakit geçirmedim” diyerek başrolü paylaştığı kimi erkek oyuncularla samimi sahneler çekerken ne kadar zorlandığını itiraf etti.

YILDIZ OYUNCUDAN İTİRAF ÜSTÜNE İTİRAF GELDİ

Ünlü sunucu Howard Stern’in ısrarla bu aktörlerin kim olduğunu sorması üzerine sessiz kalan Emily Blunt “Bazen bu garip bir şey. Bazen gerçekten zahmetsiz bir uyum yakalayabilirsiniz, ama bu ekrana yansımaz. Biriyle doğal bir uyumunuz olduğunda bu sahneleri çekmek daha kolay oluyor” dedi.

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Blunt ayrıca, bir rol arkadaşıyla kimyası uyuşmadığında onda sevdiği bir şeyler bulup ona konsantre olmaya çalıştığını “Güzel gülüyor olabilirler ya da insanlarla konuşma tarzlarını beğeniyorum. Kibarlar. Yani, rastgele bir şey de olabilir. O kişide sevdiğim bir şey bulup buna odaklanıyorum” diyerek anlattı.

“BAZI ROL ARKADAŞLARIMI ÖPMEK ZORUNDA KALINCA MİDEM BULANDI”

Güzel yıldız bunu çoğu zaman başarsa da kimi zaman sette yaşadığı bu yakınlaşmalar, özellikle de öpüşme sahnelerinde çok zorlandığını itiraf etti.

Emily Blunt ünlü oyuncu ve yönetmen John Krasinski ile evli, eşler A Quiet Place filminde birlikte başrol oynamıştı

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Emily Blunt Howard Stern’in sorusu üzerine bazı rol arkadaşlarını öpmesi gereken sahnelerde midesinin bulandığını ve kusamamak için kendisini zor tuttuğunu ağzından kaçırıverdi.

Bu itiraf üzerine de gözler hemen Blunt’ın başrolü paylaştığı Hollywood’un yıldız oyuncularına çevrildi. Güzel yıldız Tom Cruise'la da Yarının Sınırında filminde rol aldı

GÖZLER HEMEN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI OYUNCULARA ÇEVRİLDİ

Blunt son yıllarda Jungle Cruise filminde Dwayne Johnson, A Quiet Place filminde eşi John Krasinski ve Oppenheimer filminde Cillian Murphy ile birlikte rol almıştı.

Emily Blunt ve Matt Damon 2011 yapımı Kader Ajanları filminde

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Ryan Gosling'le birlikte rol aldığı yeni aksiyon-komedisi The Fall Guy'ın tanıtımı için Stern'ün programına katılan Blunt, 43 yaşındaki Barbie yıldızının kesinlikle birlikte çalışmaktan keyif aldığı bir aktör olduğunun altınız çizdi ve midesini bulandıran kişinin o olmadığı konusunda ısrarcı davrandı. Emily Blunt ve Cillian Murphy Oppenheimer filminde karı kocayı canlandırmıştı

TEK KONUŞAN O OLMADI: BİR GÜNDE 10 AYRI KİŞİYLE ÖPÜŞMEK ZORUNDA KALIYORDUM

Emily Blunt rol arkadaşlarıyla öpüşmek istemediğini açıklayan tek aktris değil. Bu ayın başlarında Anne Hathaway, oyuncu ajanslarının seçmeler için kendisinden bir günde 10 kadar kişiyle öpüşmesini istediklerini açıklamıştı.

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Oyuncular arasındaki uyumu önceden görmek ve çekimlere buna göre başlamak isteyen film şirketleri ve yapımcıların kendisini bu yüzden zorladıklarını söyleyen Anne Hathaway bunu iğrenç bulduğunu söylemişti.

Anne Hathaway de kariyerinin başlarında ekrandaki kimyalarını ölçebilmek için teste tabi tutulduğunu ve bir günde 10 farklı oyuncuyla öpüşmek zorunda kaldığını açıklamıştı

O yıllarda kariyerinin başlarında olduğunu ve sektörde de bu tür durumların normal karşılandığını söyleyen Anne Hathaway, kendisinin de rolleri kaybetmemek için bu durumdan heyecanlıymış gibi davranmaya çalıştığını ancak artık bu tür zorlamaların yapılmadığını söylemişit.