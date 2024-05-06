Ünlü oyuncu evlendi, şehir hayatını bıraktı… Artık kocasının memleketinde zeytincilik yapacak

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Artık 44 yaşında olan Kelly Brook, eski günlerinden çok uzak bir görüntü sergiliyor… Ve eski hayatını da geride bırakmış olmaktan çok mutlu.

ARTIK KOCASININ MEMLEKETİNDE YAŞAYACAK

2014 yılında Instagram’dan mesajlaşarak tanıştığı ünlü İtalyan model Jeremy Parisi ile onun memleketine taşınmaya hazırlanan Kelly Brook heyecanını saklayamıyor.

Kelly Brook ve Jeremy Parisi düğünlerini de Parisi'nin ailesinin çiftliğinde yapmıştı

Londra’da satın aldığı ve uzun yıllar yenilemek için çok uğraştığı orta çağdan kalma saray yavrusu gibi evini 1 milyon 500 bin sterline satan Brook artık İtalya'da bir zeytinyağı çiftliğinde yaşamaya başlamak için gün sayıyor.

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Kelly Brook Jeremy Parisi ile evliliğinin hayatını kolaylaştırdığını, İtalyanca öğrenmeye başladığını ve yeni hayatının doğanın içinde, sade ve huzur dolu olacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söylüyor.

Güzel yıldız İtalya'daki yeni hayatına giderek daha fazla ısınıyor ve doğayla iç içe bu hayattan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor

Evlendikten sonra oyunculuğu da bıraktığını söyleyen, oynayacağı rollerin evli bir insan olarak onu “tuhaf” duruma düşürmesinden çekindiğini itiraf eden Kelly Brook yine de mesleğinden çok uzak kalamadı.

İngiltere’nin en çok izlenen kanallarında ITV için bir TV programı hazırlayan Kelly Brook bir reality şov olacak programda Kelly Brook çiftçilik yeteneklerini konuşturacak ve topladığı zeytinlerle zeytinyağı ürettiği çiftliğindeki yaşamından kesitler sunacak.

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KÖYDE SADE BİR HAYAT

Londra’daki hayatlarından sonra İtalya’ya Jeremy Parisi’nin köyüne yerleşen Kelly Brook “Jeremy ve ben artık evli olduğumuz için hayatımızı çok sadeleştirdik” diyor. Ve evinin çok minimal olduğunu, eşinin de sadece spor yapabileceği bir alanla yetinerek mutlu olduğunu söylüyor.

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Jeremy Parisi’nin İtalyan olduğu için sade ve basit ancak oldukça şık zevkleri olduğunu söyleyen Kelly Brook rüya gibi düğünün de Parisi’nin ailesinin çiftliğinde yapmıştı.

Kelly Brook oyunculuğu bırakmıştı ancak İtalya'da zeytin toplarken ve zeytinyağı yaparken başından geçenleri anlatacağı yeni bir televizyon programına hazırlanıyor

Kelly Brook yakışıklı İtalyan modelle 2014 yılında Instagram'da bir mesaj gönderdikten sonra ilişkiye başladı ve sekiz yıl sonra Temmuz 2022'de Parisi’nin ailesine ait Nota Pisani villasında evlendiler.

ZEYTİNYAĞI ÜRETİP PİZZA PİŞİRMEYİ ÖĞRENECEK

Televizyon programını anlatan Kelly Brook İtalya’da tadilat görmesi gereken küçük bir çiftlik evine yerleşecek olan ünlü oyuncu “Orası bir zeytinyağı çiftliği, dolayısıyla biz de işin içine girip zeytin sıkacağız ve pizza pişirmeyi öğreneceğiz, ben de İtalyanca öğreniyorum” dedi.

Kelly Brook ve Jeremy Parisi 2014'te başlayan aşklarını 2022'de nikah masasına taşımıştı

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ALDIĞI KİLOLAR ÇOK KONUŞULMUŞTU AMA O BUNLARI HİÇ UMURSAMIYOR

Kelly Brook, 20'li yaşlarındaki ve şimdiki fiziği arasındaki farkları ve moda dünyasının kilo algısını değerlendirirken "Çok tipik, normal görünümlü bir kadın olduğum modellik günlerimde bana çok kıvrımlı derlerdi. Oysa o günlerde şu an olduğumdan çok daha hafiftim” diyor.

Kelly Brook, 2010’lardan itibaren giderek değişen görüntüsü ve aldığı kilolarla çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu “Jeremy bir İtalyan, bu yüzden benim kıvrımlı hatlarımı, kalça ve göğüs ölçülerimi seviyor. Yani bu konuda endişelenmeme hiç gerek yok!” diyor.