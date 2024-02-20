Ünlü model asla sıfır beden olmama sözünden dönmeyecek: Kocam benim kıvrımlarımı seviyor

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Zaten kendisi de geçmiş yıllarda alışılmış model görünümden uzak bir görüntü sergilediğini, kariyeri boyunca hep kilolu bulunup sıfır model olması yönünde baskı gördüğünü itiraf etmişti.

ZAYIFLADI AMA KENDİNE "DUR" DEDİ

44 yaşındaki model 2017'den bu yana 15 kilo zayıfladı. Ve geçtiğimiz günlerde verdiği özel bir röportajda da daha fazla kilo vermek gibi bir arzusu olmadığını ve asla sıfır beden olmak istemediğini ısrarla vurguladı.

Beslenme düzenini ve yaşam alışkanlıklarını anlatan ünlü model formunu nasıl koruduğunu açıkladı. Sabahlarını sağlıklı atıştırmalıklar ya da vakti yoksa protein karışımlarıyla geçirdiğini anlatan Brook, öğlenleri de yoğun programı yüzünden çoğunlukla geçiştiriyor.

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KOCASIYLA KURDUĞU SOFRALAR VAZGEÇİLMEZİ

Kelly Brook için geçen yıl evlendiği kocası Jeremy Parisi’yle geçirdiği akşamlar ve kurdukları sofralarsa vazgeçilmez. Sürekli çekimden çekime koşturan bir yandan da kendi sunduğu bir radyo programı olan ünlü model “Kocamla geçirdiğimiz akşamlar benim için adeta kutsal” diyor.

Kelly Brook 9 yıldır birlikte olduğu Jeremy Parisi ile 2022'de evlenmişti

Kelly Brook’un 38 yaşındaki eşi Jeremy Parisi, eşi programını sunup eve döndüğünde masada sağlıklı ama doyurucu bir akşam yemeği olmasını sağlıyor. Kelly Brook, 2015’ten beri büyük bir aşk yaşadığı eşi için “Eve döndüğümde güzel pişmiş bir yemekle karşılaşıyorum. Çok tatlıdır, her zaman küçük bir mum yakar ve masayı hazırlar. O bir İtalyan-Fransız karışımı erkek bu yüzden her şey oturup birlikte yemek yemekle ilgili, biz de bunu yapıyoruz ve bol bol yürüyoruz” diyor. "Kendimle mutluyum ve kendime güveniyorum ve kilomda dalgalanmalar olsa da kocamın bunu fark ettiğini sanmıyorum... Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız bu sadece yatak odanızı daha hareketli kılacaktır"

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"KİLO VERMEMİ İSTEMİYOR, KIVRIMLARIMA BAYILIYOR"

Taze evliler formda ve sağlıklı kalmak için ortak hareket ettiklerini, hafta sonları televizyonun karşına kıvrılmak yerine köpekleriyle birlikte uzun yürüyüşlere çıktıklarını söylüyor. Jeremy Parisi, eşi Kelly'ye sağlık ve fitness yolculuğunda yardımcı oluyor ama ünlü modelin dediğine göre bunu kilo vermesini sağlamak amacıyla yapmıyor.

Kelly Brook “Jeremy bir İtalyan, bu yüzden benim kıvrımlı hatlarımı, kalça ve göğüs ölçülerimi seviyor. Yani bu konuda endişelenmeme hiç gerek yok!” diyor. Kelly Brook, 2010’lardan itibaren giderek değişen görüntüsü ve aldığı kilolarla çok konuşulmuştu. Kelly Brook artık başkalarının ne düşüneceğini umursamadan yaşıyor ve bu kararından çok mutlu olduğunu söylüyor

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ONA ZAYIFKEN BİLE KİLOLU DİYORLARDI

“Sadece kimsenin sizin nasıl göründüğünüzle ilgilenmediğini fark etmelisiniz. Sizi iyi hissettiren şeyi yapmalısınız çünkü başkasını memnun etmek için belli bir şekilde görünmeye çalışıyorsanız bu hiç bitmeyen bir savaş demektir” diyerek görüntüsünden memnun olduğunu anlatan yıldız isim başkalarının istediği gibi görünmekten yıllar önce vazgeçmiş.

Kelly Brook, 20'li yaşlarındaki ve şimdiki fiziği arasındaki farkları ve moda dünyasının kilo algısını değerlendirirken "Çok tipik, normal görünümlü bir kadın olduğum modellik günlerimde bana çok kıvrımlı derlerdi. Oysa o günlerde şu an olduğumdan çok daha hafiftim” diyor.

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BÜYÜK BEDEN MODELLER İÇİN ÖNCÜ OLMUŞTU

Brook, modellik kariyerinin zirve dönemleri için "O zamanlar ‘kıvrımlı’ modeller için bir öncüydüm çünkü o zamanlar her şey sıska, zayıf görünümle ilgiliydi ama ben kıvrımları kutlayan iç çamaşırı markalarıyla çalıştım” diyor ve gösteri dünyasında ve özellikle de moda sektöründe yaşanan değişimden memnun olduğunu “Bence çok yol kat ettik ve artık pek çok farklı şekil ve bedeni kucaklıyoruz” diyerek anlatıyor.

Evlenip mutlu bir yuva kurduktan sonra görünümünün de değiştiğini anlatan Kelly Brook, çok zayıf olduğu dönemlerde aslında büyük mutsuzluklar yaşadığını ve bu yüzden de kötü göründüğünü itiraf ediyor. Ünlü model bundan 10 yıl önce şimdikinden çok daha zayıftı ancak o yıllarda bile moda dünyası için yeteri kadar zayıf bulunmadığını söylüyor

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"ARTIK EVLİ VE MUTLU BİR KADINIM, KEYFİM DE GAYET YERİNDE"

Aldığı kiloların bu kadar konuşulması için “Sanırım insanlar beni hala doksanların modeli olarak görüyorlar ve bu onlar için bir şok oluyor. Artık 44 yaşında evli bir kadın olarak, bunlar tamamen farklı iki kadın. Karşılaştıramazsınız bile” diyen Brook kötü geçmişine dönmek değil ileriye bakmak istediğini söylüyor.

“Kim olduğum ve nasıl göründüğüm konusunda gerçekten rahatım. Artık o vücut kaygılarından hiçbirine sahip olmadığım için çok mutluyum. Asla sıfır beden olmayacağım. Mutlu ve sağlıklı kalmaya kararlıyım.”