Ünlü model 'Kilolarım yüzünden benimle çalışmak istemiyorlar" demişti... Zayıflamış halini de hayranları istemiyor!

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İlk modellik anlaşmasını 12 yaşında imzalayan Ashley Graham, oldukça sağlıklı ve “normal” görünen bir genç kız olmaya adım atıyordu. Ancak gösteri dünyasının her kadından 0 benden olmasını bekleyen o baskıcı anlayışla daha çocuk yaşta karşılaştı.





NEREDEYSE TÜM HAYATINI KENDİNİ KABUL ETTİRMEYE HARCAMIŞTI

36 yaşındaki ünlü model, tüm kariyeri boyunca bu anlayışın değişmesi için mücadele verecekti. Büyük beden modellerin yüzün bile bakılmadığı, iş bulabilseler bile sadece belli defilelere çıkabildiği sektörde dev modaevleriyle çalıştı.

Kıvrımlı hatları, gösteri dünyasının kabul ettiği ölçülere uymayan bedeni ve doğallığından taviz vermeden yıllarca çalışarak kendine modeller dünyasında sağlam bir yer edinen Ashley Graham, ünlü Sports Illustrated dergisinin özel bikini sayısına kapak olmayı başaran ilk büyük beden manken olmayı başardı.



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KİLO VERMİŞ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz gece Gisele Bundchen'in New York Moda Haftası şerefine verdiği özel yemeğe katılan Ashley Graham’ın epey kilo verdiği, alışılmış görüntüsünden uzaklaştığı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü model daha önce de kilo vermiş, bu yüzden de eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Ashley Graham, beden olumlama ve gösteri dünyasında kadınlara yapılan zayıflık baskısı konusunda hep açık sözlü oldu. Kendi durumunu ve elde ettiği başarıyı kazanabilmek için yaptığı mücadeleleri anlatıp bu konuda sözcülük yaptı. Ve sadece zayıf olmadıkları için utandırılan, belki hakkettikleri işlerden olan ya da kendini aç bırakarak sağlığını kaybeden nice kadının kahramanı oldu.





ZAYIFLAYINCA HAYRANLARI ONA KIZIYOR

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Bu yüzden de Ashley Graham’ın zayıflaması durumu hayranlarını kızdırır hale geldi. Yıldız ismin sistemin dayatmalarına yenilip bu duruşundan vazgeçeceğini düşünen takipçileri onun görünümünün değişmemesini, kıvrımlı hatlarının kaybolmamasını istiyor.

Graham’ın zayıflamış olması bir yandan da akıllara geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı açıklamayı getirdi. Ünlü model bazı tasarımcıların bedeni nedeniyle kendisiyle çalışmayı hala reddettiğini açıklamıştı.

"KİLOM YÜZÜNDEN BENİ HÂLÂ REDDEDİYORLAR" DEMİŞTİ

Ashley Graham People'a verdiği demeçte "Hala bazı tasarımcılar, "Üzgünüm, yapamayız, seninki gibi vücutlar için bir şey tasarlamayacağız" diyorlar" dedi. Üç çocuk annesi ünlü model ayrıca kendisi ünlendikten sonra bir şeylerin bazı açılardan çok değiştiğini ama bazı açılardan da tamamen aynı kaldığını itiraf etmişti.

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Graham kariyeri boyunca Vogue, Glamour ve Sports Illustrated gibi en çok satan dergilerin kapağında yer aldı ancak genel olarak tasarım endüstrisinde 'pek bir şeyin' değişmediği konusunda ısrar etti. Hatta sektörün içindekileri kadınların farklı vücut tipleri olduğunu fark edememekle suçladı.





"BU SAVAŞI VERMEYİ BIRAKMAYACAĞIM"

Ünlü model “Bu hiçbir şekilde olumsuz bir şey değil, ancak yine de toplumda bulunduğumuz yer bu. Podyumlara bakarsanız, pek bir şey değişmediğini görürsünüz. Tasarımcılara bakarsanız, bazıları farklı vücut tiplerini giydiriyor ama bu yerleşmiş bir şet değil. Bu sadece küçük bir emekleme” dedi ve ekledi "İşte bu yüzden vücudum hakkında konuşmayı ve daha büyük beden insanları giydirmeyi bırakmayacağım çünkü bu henüz normalleşmiş bir durum değil ve benim savaşım bitmedi.