Kilosu yüzünden tüm kapılar yüzüne kapanıyordu... Başarmak için en çok o çalıştı: Şimdi podyumun yıldızı oldu

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Aslında çocuk yaşta girdiği bu sektörde uzun süre kıvrımlı hatlarından, kilosundan dolayı hep önüne engeller çıktı. Hatta kendi anlattığına göre daha 12 yaşındayken, bir çocuk model olarak reklamlarla rol almak için seçmelere girdiğinde bu konudaki ilk kötü deneyimini çoktan yaşamıştı.

Ashley Graham aradan geçen yıllarda üç çocuk annesi olmuş olmasına rağmen modelliğe başladığı yıllardan daha zayıf görünüyor

Daha çocuk yaşta olmasına ve kendi paylaştığı fotoğraflara göre gayet normal ve sağlıklı bir kiloda olmasına rağmen ona ve yanındaki annesine kilo vermesi, çok zayıf olursa bir çocuk yıldız olarak dergi kapaklarını süslemeyi başarabileceği söylendi. Ashley Graham modellik yapmaya başladığında 90 kilo olduğunu açıklamıştı.

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İyi bir model olmayı kafasına koyan Graham dünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlendi. Daha önce hep sıfır beden modelleri kapağına taşıyan ünlü dergi Sports Illustrated için kapak kızı olarak tarihe geçmeyi de başardı.

Ancak bu da Ashley Graham için mücadelenin bittiği anlamına gelmedi. Yıldız isim büyük beden model olarak anılmak ve sürekli kilosu ve kıvrımlı hatlarıyla gündeme gelmekten kaçınmak için her şeyi yaptı. Uzun yıllardır da beden olumla denen akımın dünya çapındaki sözcüsü haline geldi.

Hatta ünlü modelin hayranları onu kilo vermiş halde görünce Graham'a kızıyorlar bile... Ünlü modelse zayıflamaya çalışmadığını anne olduktan sonra vücut hatlarının değiştiğini ve sadece sağlıklı kalmak için egzersiz yaptığını söylüyor

Bir zamanlar onu sadece büyük bedenler için özel hazırlanmış koleksiyonları tanıtmak için ya da iç çamaşırı mankeni olarak podyumda yürümesi için isteyen dev modaevleri artık Ashley Graham’ı ses getiren defilelerinde model olarak kullanıyor.

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Ashley Graham şimdi 35 yaşında 3 çocuk annesi bir kadın ve moda dünyasında adından en çok söz edilen modellerden biri. Bugün geldiği noktaya ulaşmak içinse herkesten fazla çabalamak zorunda kaldı. Artık podyumların hem yeni süper starları hem de uzun yıllar boyunca en ünlü yüzleri olmuş olan tecrübeli modelleri ile büyük defilelerde sahne alıyor.

Ünlü model eylül ayı boyunca Paris Moda Haftası’nda Dolce & Gabbana'dan Boss’a dev markaların yeni koleksiyonları için podyuma çıktı. Graham’ın başarısı onu özel davetlerin ve kırmızı halıların da aranan yüzü yapıyor. Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi tarafından dağıtılan moda ödüllerinin verildiği ve yıldız yağmuruna uğrayan özel gecenin konuğu olan Graham kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle tam puan aldı.

Ashley Graham artık hem büyük modaevleriyle çalışıp en büyük defilelerde görev alıyor hem de kırmızı halıların da en gözde konuklarından biri oluyor

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Kendini başarılı bir model olarak kanıtlamış olsa da Ashley Graham gösteri dünyasında hâlâ kadınlara görünümleri ve beden ölçüleri yüzünden uygulanan ayrımcılığın bitmediğinden şikayet ediyor. Podyumlarda farklı beden ölçülerinde modellerin azlığından yakınan Graham 20 yıldan fazladır modellik yapsa da podyumlarda, sinema ve ekranda beden ölçülerinde çeşitlilik için mücadele vermek zorunda kaldığını söylüyor.

Ashley Graham'ın 13 yıldır evli olduğu eşi Justin Ervin'den 3 yaşında bir oğlu ve 2 yaşında ikizleri var

“20 yıldır aslında hiçbir şey değişmedi” diyen Graham daha bu konuda yapılacak çok şey olduğunu söylüyor ve "Benim işim, hangi bedende olurlarsa olsunlar, kadınların kendilerini gerçekten iyi hissetmelerini sağlamak” diyerek bu konudaki misyonunu sürdürmeye devam edeceğinin altını çiziyor.