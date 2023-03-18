Ashley Graham aile sırrını böyle açıkladı: Üç çocuktan sonra artık kendimize dur dedik!

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Daha 12 yaşındayken imzaladığı anlaşmayla profesyonel hayata adım atan ABD’li model Ashley Graham, moda dünyasında kalıpları yıkan isim olarak tanınıyor. Hatta büyük beden model kavramı Ashley Graham ismiyle adeta bütünleşmiş durumda.

Yıllardır en büyük modaevlerinin defilelerinde ve reklam kampanyalarında rol alan Graham çoğu insan için ideal güzellik kalıplarının dışında bulunan bedenini gerek işinde gerekse özel hayatında sergilemekten geri durmayan bir isim olarak ünlendi.

Ashley Graham yıllardır en büyük markalar için podyumda yürüyor

MODA DÜNYASINDA YILLARDIR ZİRVEDE

Birçok süper modelin kariyerlerinde önemli bir sıçrama tahtası olarak kullandıkları ünlü Sports Illustrated dergisinin kapağında yer almayı başarmış birkaç büyük beden modelden biri olan Ashley Graham modelliğin dışında uzun yıllardır sunuculuk da yapıyor.

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Son olarak geçen hafta gerçekleşen 95. Oscar Ödülleri töreninde ünlü oyuncu Vanessa Hudgens’la birlikte kırmızı halı röportajları yapan Ashley Graham, mikrofon uzattığı İngiliz aktör Hugh Grant’in kendisine kaba davranması ve röportaj sorularına yarım ağız cevap vermesiyle gündeme gelmişti.

Graham ve Justin Ervin 2010'da büyük aşk yaşayarak evlendiler

Bu tatsız anlardan sıyrıldıktan sonra açıklama yapmayan güzel yıldız “Nezaketimi koruyacağım” demekle yetinmişti. Zaten konu sosyal medyada büyük yankı bulsa da Ashley Graham’ın bu tartışmalarla uğraşacak hatta deyim yerindeyse kafasını kaşıyacak vakti bile yok.

İKİ ÇOCUK İSTERKEN ÜÇ ÇOCUKLU OLDULAR

2009’da tanıştığı fotoğraf ve video sanatçısı Justin Ervin’le ertesi yıl evlenen Graham, 2020’de oğlu Isaac’i kucağına aldı. 2021 yazında yeniden hamile olduğunu açıklayan güzel model geçen ocak ayında Malachi ve Roman adını verdiği ikiz oğullarına kavuştu.

İşte ünlü model Ashley Graham'ın ev hali

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İkizlerinin doğumunda bir hayli zorlandığını açıklayan ünlü model “İki kez doğum yaptım, üç çocuk sahibi oldum, buna hâlâ inanamıyorum” demişti. Artık sevgili eşiyle beş kişilik büyük bir aile kurmuş olan Ashley Graham, her konuda olduğu gibi ebeveynlik konusuyla ilgili olarak da oldukça açık sözlü.

ÇOCUK YAPMAYA SON! HAMLE FEDAKÂR EŞTEN GELDİ

Yoğun iş hayatına rağmen çocuklarına kendisi bakan ve sürekli koşuşturan Graham geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ebeveynliğin kendisini de eşi sanatçısı Justin Ervin’i de ne kadar yorduğunu anlatırken karı koca verdikleri özel kararı da kamuoyuyla paylaştı.

Graham ve eşi oğullarına kardeş isterken birden üç çocuk sahibi oldular

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Tek çocuk istemeyen ve oğulları Isaac kardeşsiz kalmasın diye ikinci bir çocuk planlayan çift ikiz sahibi olunca beklediklerinden fazla zorlanmıştı. Artık ailenin daha fazla büyümesini istemediklerini anlatan Graham eşinin daha fazla çocuk istemedikleri için operasyon geçirdiğini ve artık bir daha çocuk sahibi olamayacağını itiraf etti.

BEDENİNİN YENİ GÖRÜNTÜSÜNE ALIŞAMAMIŞ

Bu operasyonun erkekler için kolay olduğunu ve eşinin de ameliyat olduktan sonra kendisiyle birlikte alışverişe bile çıktığını anlatan Graham eşine bu yüzden minnettar olduğunu da sözlerine ekledi. Doğumlarından sonra yeni görüntüsüne alışmakta zorlandığını söyleyen ünlü model hamileyken büyüyen karını 20 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından paylaşmış ve çatlaklarla dolu karnına hitaben “Seni şimdi bu halinle gördüğümde tanıyamıyorum ama hoş geldin, yine de seviliyorsun” yazmıştı.

Ashley Graham ev hayatı ve annelik görevlerine aldırmadan harıl harıl çalışmaya devam ediyor

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Fazla kilolarından şikayetçi olmayan hatta bu özelliğiyle kazanç da sağlayan Ashley Graham, hamileyken de, doğum yaptıktan sonra da sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmaya devam etti. Çocuklarını emzirirken ya da onların arkasından ev toplarken rahatça poz veren Graham, oldukça yorgun olmasına rağmen üç çocuklu hayatını çok sevdiğini söylemeden edemiyor.