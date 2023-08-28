Ünlü modelden acı itiraf… Daha 12 yaşındayken kendi bedeninden utandırılmış: Kilonun yarısını ver, dergi kapağına çık!

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İLKLERİ BAŞARAN BÜYÜK BEDEN MODEL

35 yaşındaki ünlü model Ashley Graham, sektöre girdiğinden beri bu zayıflık baskısına baş kaldıran ve şimdilerde beden olumlaması olarak anılan akımı ilk gündeme getirten isimlerden biri. Beden ölçüleri alışılmış kalıpların dışında olan ünlü model yıllardır kendini kabul ettirmek için büyük mücadele verdi ve bunu sonunda başardı.

35 yaşındaki ünlü model Ashley Graham çocuk yaştan beri moda sektörünün içinde ancak bugün geldiği noktaya ulaşması hiç de kolay olmadı

Ünlü dergi Sports Illustrated için özel bikini sayısına kapak olmayı başaran ilk büyük beden manken olmayı başardı. Kendini var etmek için yıllarca mücadele eden Ashley Graham, artık hem büyük bir sosyal medya varlığıyla etkili bir Influencer hem de en büyük şirketlerle çalışan bir model. Ancak ünlü ismin bu yolu yürümesi elbette kolay olmadı…

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DAHA 12 YAŞINDAYKEN BEDENİNDEN UTANDIRILMIŞ

İlk modellik anlaşmasını 12 yaşındayken imzalayan Ashley Graham daha çocuk yaştayken karşılaştığı şeyleri Vogue Almanya'nın eylül sayısına anlattı.

Ashley Graham modellik yapmaya çocuk yaşta başlamıştı: Tüm yaşıtları gibi görünen, oldukça da sağlıklı bir bedene sahip olan ünlü isme daha çocuk yaşta kilosunun yarısını vermesi öğütlenmiş, başarıyı sadece bu yolla yakalayabileceği söylenmişti

Bir yandan dergiye kapak kızı olan bir yandan da moda dünyasında çalışmanın çeşitli yönlerini tartıştığı çarpıcı bir röportaj veren Ashley Graham daha küçücük bir genç bir kızken model olarak çalışmaya başladığında vücudundan nasıl utandırıldığını anlattı.

"KİLONUNUN YARISINI VER HEP DERGİ KAPAKLARINI SÜSLE"

Graham röportajına moda sektöründeki ilk günlerinde beden ölçülerinden dolayı maruz kaldığı ayrımcılıktan bahsetti. Ünlü model "Birlikte çalıştığım ilk fotoğrafçılardan biri anneme "Ashley kilo verip 12 bedenden 6 bedene inerse sürekli çalışabilir demişti.” diyerek kendi bedeninden utanması gerektiğinin aklına daha o yaşta kazındığını itiraf etti.

Bedeninden utanması gerektiği daha çocuk yaşındayken ona empoze edilen Graham ileriki yıllarda ünlü bir model oldu ve daha önce onun bedenindeki hiçbir modelin çıkamadığı dergi kapaklarında yer aldı

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“O zamanlar 12 yaşındaydım. Bugünlerde genç kızların sosyal medya hakkında nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum. Ve içine düştükleri bunalımı, yaşadıkları kâbusu çok iyi anlıyorum” diyen Graham özellikle gençlik yıllarında bedeninden her zaman memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

"NASIL GÖRÜNDÜĞÜMÜ İYİ BİLİYORDUM"

"Kalçalarımın birbirine sürtündüğünün, göbek yağlarımın kot pantolonumun üzerinden taştığının, kollarımın kız arkadaşlarımdan daha büyük olduğunun çok farkındaydım" diyen Ashley Graham bunları sorun etmeden, kendine güvenerek yaşamak ve çalışmak için yıllarca sektörde büyük bir çaba sergilemişti.

13 yıllık evliliğinden 3 de çocuk sahibi olan ünlü model anne olduıktan sonra bedenini daha çok sevdiğini ve kendini olduğu gibi kabullenmek konusunda daha rahat hissettiğini söylüyor

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Graham, röportajında ayrıca üç çocuk annesi olduktan sonra fiziğini sevmeyi nasıl öğrendiğini de anlattı: "Kendime yalan söylemek ve şöyle demek istemiyorum… ‘Göbek, üç çocuktan sonra çok harika görünüyorsun!’ Ama vücudumu kabul edebilir, sevebilir ve üç sağlıklı çocuk doğurduğum için ona teşekkür edebilirim".

KADINLAR İÇİN ÖNCÜ OLDUĞUNUN FARKINDA: YOLU BEN AÇTIM

Ünlü model röportajını beden olumlama konusunda geleceğe dair taşıdığı umudu anlatarak sonlandırdı. “Bir beden büyük giyen birinin vücudu hakkında hiç konuşmamanın normal hale geldiği gün. İşte o zaman değişime yönelik bir sonraki adımın nihayet atıldığını bileceğiz.” diyen Ashley Graham bu konuda öncülerden biri olmanın gururunu taşıdığını da inkâr etmiyor: "Kadınlar için yolu ben açtım ve hala da açmaya devam ediyorum.”

Ünlü model geçen hafta yapımcı eşi Justin Ervin'le evliliklerinin 13. yılını kutladı

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